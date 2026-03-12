ＪＡ全農は、直営飲食店舗「みのるダイニングさんすて岡山」で、３月１３日（金）～３月３１日（火）の間、開業６周年を記念し特別メニューを提供します。 「みのるダイニングさんすて岡山」は令和２年３月１３日に開業し、岡山県産農産物を中心とした食材を和洋食メニューで提供しています。 フェア期間中は、感謝の気持ちを込めてドリンクやスイーツもセットになった特別メニューを提供します。特別メニューには、岡山県のブランド和牛「おかやま和牛肉」のステーキや、ブランド豚「ピーチポーク」のローストポークをはじめ、岡山県産真鯛のフライに岡山県産里海卵によるタルタルソースを添えた一品、蒜山ジャージ牛乳プレミアムを使用したソフトクリームなど岡山県食材を多彩に使用しています。 また、フェア期間中に店内でご来店いただいたお客様に岡山県勝英地方で採れる大粒の黒大豆「作州黒」を100％使用した「黒々茶」をウェルカムドリンクとして提供します（無くなり次第終了となります）。 岡山県の旬の農産物や黒々茶は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「おいしいおかやま」でも購入できます（https://www.ja-town.com/shop/c/c6201）。【フェア概要】１．期 間：令和８年３月１３日（金）～３月３１日（火）２．実施店舗：みのるダイニングさんすて岡山（岡山県岡山市北区駅元町１－１） ※詳細はhttps://www.minoriminoru.jp/okayama/をご覧ください