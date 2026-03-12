全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、リアル脱出ゲーム「全国夜の遊園地」シリーズ最新作『夜の魔法学校からの脱出』のオリジナルグッズを公開いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/wizardpark/

『夜の魔法学校からの脱出』は、累計動員数40万人以上を記録する大人気シリーズ、「全国夜の遊園地」シリーズの最新作。閉園後の遊園地を舞台にした夜公演『夜の魔法学校からの脱出』と、日中の遊園地を楽しみながら遊べる昼コース『昼の魔法遊園地と64匹の謎の妖精』の2つで構成された、魔法に満ちた遊園地で丸一日お楽しみいただける体験型ゲーム・イベントです。

■魔法の世界への没入感を高めるオリジナルグッズを公開！

ルミナス魔法学校の生徒として身につけて楽しみたいアイテムの数々が登場。ブラック×ゴールドとホワイト×ブルーの2色で展開する「オリジナルTシャツ」は、校舎をイメージしたデザインの中に遊園地らしい観覧車を忍ばせた遊び心あふれる1着です。さらに上着や鞄に「校章ピンバッジ」をつければ、装いに魔法学校の生徒らしいエッセンスをプラスできます。同じく校章をあしらった「クリップボード」は、夜公演はもちろん、昼コースも含め丸1日活用できること間違いなし。ぜひ仲間とお揃いのスタイルで、魔法の世界に飛び込んでみてください。あわせて、ご自宅でも楽しめる謎付きアイテムにも注目です。「マジカルラムネ」には、全5種の謎付き魔法カードがランダムで1枚付属。謎解き前の頭の体操にもぴったり。さらに、イベントを遊び尽くしたい方には「謎×謎×謎セット」もおすすめ。イベントの後日譚が楽しめる「謎付きクリアファイルセット」、初代校長の秘密が明かされる「限定謎」、そしてサクッと遊べるおまけ謎を掲載した「イベントパンフレット」が1つになったお得なセットです。謎付きアイテムを持ち帰って、ご自宅でもイベントの余韻を存分にお楽しみください。その他にも「ライトブレスレット」「ライト付きペン」など「全国夜の遊園地」シリーズならではの豊富なアイテムをラインナップ。詳細は特設サイトをご覧ください。

◼︎一部アイテムは、本日3月12日(木) 16:00より事前販売スタート！

「オリジナルTシャツ」「クリップボード」は、本日3月12日(木) 16:00からSCRAP GOODS SHOP(通販)での事前販売がスタート。4月3日(金) 23:59までのご注文で、イベント前日の4月9日(木)までにご指定の住所へお届け。事前に購入すれば、気分を高めた状態で会場へお越しいただけます。さらに3月13日(金)からは東京ミステリーサーカスでも2商品の事前販売がスタート。今後全国のリアル脱出ゲーム店舗でも販売予定です。取扱店舗の情報は、イベント特設サイトでお知らせします。本イベントの東京会場：よみうりランドのチケットは好評販売中。オリジナルグッズとともに、魔法の世界を存分にお楽しみください！

オリジナルグッズ概要

■商品一覧★オリジナルTシャツ：各3,000円／M、L、XL／全2種(ホワイト、ブラック)★クリップボード：2,500円／W237×H320mm(折りたたみ時)校章ピンバッジ：1,000円／W45.8×H50mmマジカルラムネ：各850円／W85×H85×D35mm／全5種(ランダム)ライトブレスレット：各700円／全長230mm／全3種(ホワイト、イエロー、レインボー)ライトブレスレットセット：1,800円／3種セットライト付きペン：各1,400円／全長140mm／全2種(ホワイト、ブルー)デザインチケットアクリルキーホルダー：1,000円／W100×H38mm／日付、会場名シール付き脱出成功／失敗ステッカーセット：各500円／円形：Φ55mm、四角形：W50×H50mm／全2種(成功、失敗) 謎付きクリアファイル：各1,200円／A4／全2種(エリカ編、ポラリス校長編）謎付きクリアファイルセット：3,000円／3種セットイベントパンフレット：1,300円／B5（16ページ）謎×謎×謎セット：4,000円／謎付きクリアファイルセット、イベントパンフレット、限定謎のセット販売※価格はすべて税込です。上記★マークの商品は、事前販売対象です。【事前販売について】■販売場所SCRAP GOODS SHOP(通販) https://www.scrapgoods.jp/c/wizardpark東京ミステリーサーカス https://mysterycircus.jp/■販売スケジュールSCRAP GOODS SHOP(通販)：2026年3月12日(木) 16:00～東京ミステリーサーカス：2026年3月13日(金) 開店時間～※通販のお届けについて※4月3日(金) 23:59までのご注文で、イベント前日の4月9日(木)までにご指定の住所へお届けします。※一部地域や天候の影響によっては、4月3日(金)までにご注文いただいても4月9日(木)に届かない可能性がございますので、あらかじめご了承ください。【一般販売について】■販売場所SCRAP GOODS SHOP(通販) https://www.scrapgoods.jp/c/wizardpark東京ミステリーサーカス https://mysterycircus.jp/よみうりランド Gjショップ(よみうりランド園内ショップ) https://www.yomiuriland.com/restaurant_shop/gjshop/※東京ミステリーサーカス以外のリアル脱出ゲーム各店舗でも販売予定です。イベント特設サイトにて後日お知らせします。※Gjショップでのご購入は、よみうりランドの入園券が必要です。■販売スケジュール4月10日(金)～※Gjショップでの販売期間は、東京会場のイベント開催期間に準じます。

リアル脱出ゲーム「全国夜の遊園地」シリーズ『夜の魔法学校からの脱出』概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/wizardpark/■シリーズCMhttps://youtu.be/o1ssSuLSlZs

－夜公演『夜の魔法学校からの脱出』－

◼︎ストーリー閉園後の遊園地。ひっそりと霧に紛れるように魔法の校舎が姿を現す。「ようこそ、ルミナス魔法学校へ！」魔法の杖、古びた魔導書、不思議な生物、動く絵画。今宵は新入生であるあなた達を迎える歓迎パーティー。皆、これから始まる魔法の学校の生活に心を躍らせていた。…しかし、その高揚は瞬く間に打ち砕かれてしまう。封印されていた邪悪な魔法使いが復活してしまったのだ。激しい戦いの末、教師達が命と引き換えに稼げた時間は……僅か70分。封印のカギは学校で1,000年秘匿されている謎めいた魔法。解き明かせるのは、残されたあなた達だけ。未熟でも、杖を片手に立ち向かえ。◼︎プレイ形式・所要時間：約130分(制限時間：70分)・参加人数：制限なし・一斉スタート・屋外イベント

－昼コース『昼の魔法遊園地と64匹の謎の妖精』－

◼︎ストーリー夜になると、不思議な魔法学校が姿を現す。ここは"魔法の遊園地"。あなたは、その魔法学校に入学したばかりの新入生。ある人物からの突然の呼び出しを受け、遊園地へと足を踏み入れた。どうやら飼っていた妖精が逃げ出したらしい。「お願い！ 妖精を捕まえてほしいの！この妖精たち、謎を解かないと捕まえられなくて……」あなたを待ち受ける、妖精たちが仕掛けた多種多様な謎の数々。遊園地を歩き回り、ときにはアトラクションを観察し、ひらめきだけでなく、推理力や体力までも試される。どう攻略するかは、あなた次第。にぎやかな遊園地に紛れた謎を解き明かし、妖精を捕まえまくれ！そして、その裏に隠された秘密とは……？

◼︎プレイ形式・所要時間：約2～4時間・参加人数：制限なし・随時スタート・屋外イベント※昼コースは会期中、よみうりランドの開園日にご参加可能です。よみうりランドの休園日ならびに営業時間につきましてはよみうりランドHPをご確認ください。－－◼︎開催会場、日程【東京】よみうりランド：4月10日(金)～6月14日(日)北海道や広島など、全国の遊園地で開催予定！◼︎チケット販売スケジュール販売中◼︎チケット料金・【東京】よみうりランド丸一日チケット【入園券付き】：6,700円夜公演チケット【入園券付き】：4,200円昼コースチケット：3,000円 ほか※その他チケットの詳細は、特設サイトをご確認ください。▼特典付きチケット情報「丸一日チケット」もしくは「夜公演チケット」の前売チケットは、+ 3,500円(税込)で特典付きチケットに変更可能です。特典付きチケットには限定グッズ「ルミナス魔法学校入学セット」が付属します。

＜「ルミナス魔法学校入学セット」内容物＞・特別試験：A5・秘密のメモ付き羽ペン：羽ペンサイズ H230～250mm・入学記念ピンバッジ：メインパーツサイズ W45.8×H50mm／サブパーツサイズ W20×H20mm※特典付きチケットの詳細については特設サイトをご確認ください。

▼SCRAP公式ファンクラブ「少年探偵SCRAP団」団員特典「ルミナス魔法学校 蓄光アルファベット缶バッジ」※団員特典の詳細については特設サイトをご確認ください。◼︎主催/企画制作：SCRAP

＜補足情報＞リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

＜補足情報＞SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine