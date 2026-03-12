「若手の夜明け」「混祭」を手掛けるcamoがSTABLESとタッグを組み、新しい街高輪ゲートウェイで日本酒の次世代スタンダードを発信

株式会社ルミネの子会社として食を通した新しい価値の提供・普遍化を目指し、都内・横浜で飲食・物販店（800°DEGREES、2416MARKET）を運営する株式会社STABLESと、美味しい日本酒とその文化を次世代の視点で世界へ発信してきたcamo株式会社は、2026年3月28日（土）、NEWoMan TAKANAWA MIMURE 3階に日本のお酒の専門店「sakejump takanawa」をオープンします。「sakejump takanawa」は、全国90超の蔵元から厳選した日本酒・クラフトサケを幅広く取り揃える、日本酒の新しい楽しみ方と出会える拠点です。 酒器の販売やバーカウンターを併設し、蔵元来店企画や体験イベントなどを通じて、日本のお酒の背景にある思想や文化の奥行きに触れられる場を提供します。

出店の背景

若手蔵元や小規模蔵の挑戦を支え続けるためには、一時的なブームに頼らず、これからも無理のないかたちで届け続けられる「場」が必要です。camoはこれまで、全国200以上の蔵元と深く向き合い、日本酒イベント「若手の夜明け」「混祭」などを通じて、造り手と飲み手をつなぐ場を創ってきました。その活動の中で、私たちが一貫して問い続けてきたのが、「ここで買う意味」をどうつくるかということです。全国各地の多様な文化と結びついた日本酒産業を、短期的な消費で終わらせるのではなく、持続可能な形で未来へつないでいくこと。そのためには、単なる物販にとどまらず、造り手の思想や背景、地域性まで含めて伝える場が必要だと考えてきました。こうした私たちの考え方に対しては、現在、多くの蔵元から深い理解と期待が寄せられています。「sakejump takanawa」は、産地と都市、造り手と飲み手を長い時間軸でつなぎ、日本酒文化を未来へと継承していくための拠点として誕生しました。

店舗の特徴

全国90超の蔵元から厳選した日本酒・クラフトサケ

若手蔵元から実力派蔵まで、世代・産地を横断するラインナップを展開。蔵元との継続的な関係性を大切にしながら、取り扱い蔵は今後も広げていきます。

蔵元との対話や体験を重視した空間設計

有料試飲、蔵元来店企画など、日本酒の背景に触れられる体験を定期的に実施。

お酒を飲む人も、飲まない人も。産地の豊かさを味わうバー＆フード

併設のバーカウンターでは、日本酒のペアリングメニューに加え、「おにぎり定食」や厳選されたお茶を提供。お酒を嗜む方はもちろん、飲めない方やご家族連れでも、日本の食文化の根源である「米」や「水」の豊かさを楽しんでいただける設計です。

持続可能な流通モデルへの挑戦

適正な取引を前提とした価格設定を行い、日本酒産業の持続性を見据えた売り場づくりを実践。

コメント

【監修コメント】 camo株式会社 代表取締役 カワナ アキ

「新しい街、高輪ゲートウェイにおいて次の100年を創るにあたり、一人でも多くの新しい飲み手に対し、新しい伝え手として日本酒の魅力を伝えたい。これまでの商慣習や産業構造にとらわれず、伝統や文化に重きを置きながらも、世界に、次世代に継承していくためにできることに新しいことにチャレンジしていきたい。そんな未来への問いかけを、ここ高輪から実践していきます。」

【運営コメント】 株式会社STABLES 営業担当部長 兼政 公一

「日本酒は、日本文化の象徴でありながら、飲食の現場ではまだ十分に選ばれていないと感じています。料理との相性や酒のストーリーを丁寧に伝えることで、日本酒が“選ばれる存在”になる。その可能性を、この店舗で形にしていきます。」

【協力蔵元コメント】 新潟県・阿部酒造株式会社 6代目兼製造責任者 阿部 裕太

新潟県柏崎市の酒蔵、阿部酒造です。僕たちが大事にする「発酵を楽しむ」というカルチャーがより多くの人に届くことを楽しみにしています。毎月商品を発売している蔵ですので、少量多品種で様々な味わい・香りのお酒を醸していますので、いろんなお酒を手に取ってもらえたら嬉しいです！

愛知県・合資会社柴田酒造場 9代目蔵元 柴田 佑紀

sakejump takanawaという新たな挑戦の場で、皆様に全国のお酒をはじめ、僕たち『孝の司』もお届けできるのが楽しみでなりません。伝統と革新が交差するこの場所で、新しい日本酒の魅力に出会ってください。

店舗概要

店名：sakejump takanawa所在地：NEWoMan TAKANAWA MIMURE 3階オープン日：2026年3月28日（土）営業時間：未定（決定次第お知らせ）展開内容：日本酒・クラフトサケ、酒器販売、バーカウンター、イベント企画

取扱予定蔵元（一部紹介）

「sakejump takanawa」では、地域性や思想、造りのアプローチが異なる全国各地の蔵元を横断的に紹介します。若手蔵元から実力派蔵まで、日本酒の“今”と“これから”を体現するラインナップです。・『上川大雪』上川大雪酒造 (北海道)・『五色彩雲』福司酒造 (北海道)・『二世古』二世古酒造 (北海道)・『鳴海』鳴海醸造店 (青森県)・『Re:vive』平六醸造 (岩手県)・『奥六』岩手銘醸 (岩手県)・『百磐』磐乃井酒造 (岩手県)・『はじまりの学校』酒と学校（岩手県）・『黄金澤』川敬商店 (宮城県)・『飛良泉』飛良泉本舗 (秋田県)・『稲とアガベ』稲とアガベ (秋田県)・『会津男山』男山酒造店 (福島県)・『はなうたホップス』haccoba (福島県)・『ぷくぷく醸造』ぷくぷく醸造（福島県）・『浦里』浦里酒造店 (茨城県)・『月の井』月の井酒造店 (茨城県)・『直実』権田酒造 (埼玉県)・『八海山』八海醸造 (新潟県)・『Maison Aoi』葵酒造 (新潟県)・『あべ』阿部酒造 (新潟県)・『吉田蔵u』吉田酒造店 (石川県)・『大江山』松波酒造 (石川県)・『金瓢白駒』日吉酒造店 (石川県)・『谷泉』鶴野酒造店 (石川県)・『玉旭 ECHOES 』玉旭酒造(富山県)・『永平寺白龍』𠮷田酒造 (福井県)・『水尾』田中屋酒造店 (長野県)・『narai』杉の森酒造 (長野県)・『美寿々』美寿々酒造 (長野県)・『信州ねこ政宗』舞姫(長野県)・『房島屋』所酒造 (岐阜県)・『米宗』青木酒造 (愛知県)・『孝の司』柴田酒造場 (愛知県)・『樂の世』丸石合名 (愛知県)・『奥』山粼合資会社 (愛知県)・『敷嶋』伊東株式会社 (愛知県)・『田光』早川酒造 (三重県)・『やまいし』石川酒造 (三重県)・『KINO』元坂酒造 (三重県)・『半蔵』大田酒造 (三重県)・『きもと太郎』安井酒造場 (滋賀県)・『ハッピー太郎醸造所』ハッピーどぶろく（滋賀県）・『足立農醸』足立農場（大阪府）・『KURAMOTO』倉本酒造 (奈良県)・『冨玲』梅津酒造 (鳥取県)・『辨天娘』太田酒造場 (鳥取県)・『月山』吉田酒造 (島根県)・『天穏』板倉酒造（島根県）・『富久長』今田酒造本店 (広島県)・『雨後の月』相原酒造 (広島県)・『於多福』柄酒造 (広島県)・『龍勢』藤井酒造 (広島県)・『わかむすめ』新谷酒造 (山口県)・『ROOM』八千代酒造 (山口県)・『中島屋』中島屋酒造場 (山口県)・『龍の尾』男自慢酒造（山口県）・『豊能梅』高木酒造 (高知県)・『玉出泉』大賀酒造 (福岡県)・『能古見』馬場酒造場 (佐賀県)・『福海』福田酒造 (長崎県)・『BANG』吉田屋 (長崎県)・『飛鸞』森酒造場 (長崎県)

会社概要

商 号：株式会社STABLES代表者：代表取締役社長 布施哲也所在地：東京都文京区千駄木3丁目35-12 3階設 立：2019年4月1日U R L：http://www.stables.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社STABLES 担当：亀井・相坂電話番号：03-5842-1246（平日：10時～18時）E-mail：s-kamei@stables.jp