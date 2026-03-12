日本で唯一のMoodle公式認定プレミアムパートナーである株式会社イーラーニング(本社：東京都港区、代表取締役：松崎剛(まつざき たけし))は、Moodle向けAIプラグイン「ELRAG(イーエルラグ)」のリリースを記念し、無料ウェビナーを開催します。





本ウェビナーでは、2026年2月末に静岡で開催された「MoodleMoot Japan」で好評を得た講演内容をもとに、AIを活用したMoodleの最新活用方法をご紹介します。MoodleにAIを組み合わせることで、学習者の疑問解消や教材作成の効率化、学習データの分析などを支援し、より効果的な学習環境の実現が期待できます。





ELRAGリリース記念ウェビナー





【ELRAG(イーエルラグ)とは】

ELRAGは、Moodleコース内の活動やファイルなどを参照し、学習支援や教材作成、分析を行うAIプラグインです。

主な機能は以下のとおりです。





●ELチャット(Q&A) ：コース内コンテンツをもとにAIが質問に回答

●ELRAGダッシュボード ：質問傾向を可視化し、学習分析に活用

●小テスト自動生成 ：コース内容をもとに小テストを作成

●コースレコメンデーション：学習履歴をもとに関連コースを提示





ELRAGは、当社が開発したMoodle向けAI基盤「EduAI(エデュエーアイ)」を構成するコア技術として開発されています。









【ウェビナーのご案内】

●タイトル ：受講生の質問にAIが答える次世代eラーニング

～世界標準LMS Moodle + AI～

●日程 ：2026年3月26日(木)13:30～14:00

●参加費 ：無料

●お申し込み方法：下記URLよりお申し込みください。

ご登録いただいたメールアドレスにZoomウェビナーの案内をお送りします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/2617730451791/WN_mSfN2P8jQda5GHpFp50Z1Q









【講師紹介】

●松崎 剛

○Moodleエバンジェリスト

○株式会社イーラーニング代表取締役

○E-LEARNING LMS PTE. LTD. CEO

○MEQ(Moodle Educator Qualification)ホルダー









【Moodle(ムードル)とは】

Moodleは世界標準のLMS(Learning Management System：学習管理システム)です。Moodle HQの統計によると、2025年現在、151,712以上のサイト、4億8,633万以上のユーザー、236か国で利用されている世界最大規模の教育プラットフォームです。ヨーロッパや日本の大学ではシェアNo.1であり、教育現場だけでなく、世界中のグローバル企業や政府機関、その他の組織にも広く導入されています。柔軟にシステムを設計できるオープンソースとして、世界中の開発者や利用者の知見に基づき常に進化を続けています。株式会社イーラーニングはMoodle国内導入実績No.1企業であり(Moodle HQ調べ)、日本で唯一のMoodleプレミアムパートナーとして認定されています。









【会社概要】

社名 ： 株式会社イーラーニング

代表 ： 代表取締役 松崎 剛

所在地 ： 東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田

URL ： https://www.e-learning.co.jp/

資本金 ： 3,360万円

事業内容： 学習管理システムのコンサル、開発、

保守及びSaaSによるサービス提供









【株式会社イーラーニングが認定されているパートナープログラム】

Moodle公式プレミアムパートナー

株式会社イーラーニングはMoodle HQ(本部)から正式に認定を受けた、アジアパシフィックで認定第1号、日本で唯一のMoodle公式プレミアムパートナーです。





日本で唯一のMoodle公式認定プレミアムパートナー