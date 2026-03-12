manordaいわて株式会社(本社：岩手県盛岡市、代表取締役：石川 恒介)は、岩手銀行赤レンガ館オリジナルグッズを株式会社ビームス クリエイティブ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：池内 光)と連携して制作し、発売しますのでお知らせいたします。





岩手銀行赤レンガ館オリジナルグッズ





本グッズは、株式会社ビームス クリエイティブと連携し、岩手銀行赤レンガ館への来館記念としてはもちろん、盛岡を訪れた思い出を持ち帰り、日々の暮らしの中でふと思い出していただき、そして「また盛岡へ、また赤レンガ館へ行きたい」と感じていただくきっかけになればという思いを込めて制作しました。なお、本商品の売上の一部は、岩手銀行赤レンガ館の維持・修繕に活用されます。





本グッズは、岩手銀行赤レンガ館を会場に実施する期間限定店舗「ビームス ジャパン 盛岡 ポップアップストア」にて、2026年3月14日(土)より販売を開始いたします。ポップアップストア終了後は、岩手銀行赤レンガ館窓口にて販売予定です。ご来場の記念に、ぜひお買い求めください。









■グッズ概要





アクリルキーホルダー





アクリルキーホルダー 700円(税込)

赤レンガ館の魅力を持ち歩ける、来館記念の定番アイテム

バッグや鍵に付けて日常で盛岡を思い出せるデザインにしました。

仕様：素材＝アクリル／サイズ＝高さ48mm 幅49mm 厚さ3mm





ステッカー





ステッカー 400円(税込)

ノートPCやスマホケース、スーツケースなどに貼って楽しめるステッカー

旅の記憶を「貼って残す」アイテムとして展開します。

仕様：耐水／サイズ＝高さ49mm 幅55mm





マスキングテープ





マスキングテープ 400円(税込)

ラッピングや手帳のデコレーションなど、幅広く使えるマスキングテープ

岩手銀行赤レンガ館の意匠や色味を活かしたオリジナル柄です。

仕様：幅15mm 長さ7m

※近日発売予定









■ビームス ジャパン 盛岡 ポップアップストア 概要

期間 ： 2026年3月14日(土)～2026年5月31日(日) 10：00～16：30

※毎週火曜日は休館となります

開催場所： 岩手銀行赤レンガ館(岩手県盛岡市中ノ橋通1丁目2-20)