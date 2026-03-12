ハクバ写真産業株式会社（本社：東京都墨田区）は、コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、薄型でフラットな形状の「スリムフラットブロアー」4色を発売いたします。

■ハクバ スリムフラットブロアー

カラー ：レッド／オリーブ／グレー／ブラック希望小売価格 ：1,690円（税込）発売開始日 ：2026年03月13日URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1324

レンズやカメラ、パソコン周辺機器などのクリーニングに適したシリコン製ブロアー。薄型でフラットな形状のためバッグやカメラケースの隙間にすっきり収納でき、コンパクトで持ち運びもしやすく撮影現場でもスマートに使えます。また、便利なブラシが付属しており、ブロアーだけでは取りにくいレンズの隙間やカメラの細部などもブラシを併用することでしっかりと清掃できます。

【会社概要】

商号 ： ハクバ写真産業株式会社所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号設立 ： 昭和30年6月（1955年）事業内容 ： カメラアクセサリー、携帯端末アクセサリーの販売資本金 ： 5,000万円URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp