世界的な勢いが加速：GAC、2月の海外販売台数は前年同月比2倍以上に

広州、中国、2026年3月12日 /PRNewswire/ -- GACは1月の好調な滑り出しに続き、2月には海外市場で爆発的な成長を達成しました。2月の販売台数は11,125台を上回り、前年同月比114%増という驚異的な伸びを記録しました。最初の2カ月間の累計販売台数は25,126台を超え、前年同期比86%増となり、力強いグローバル展開の勢いを示しました。この優れた業績は、包括的な「One GAC 2.0」戦略に導かれた、GACの「Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem（技術主導のGAC、フルチェーン・エコシステムによるグローバルリーチの推進）」という理念によって牽引されています。





この全体的な急成長は、複数の地域市場で同時に進展が見られたことによるものです。年初以来、GACの海外地域では相乗効果を伴う幅広い成長が見られています。的確な市場参入戦略と機敏なビジネスモデルを通じて、GACは主要なグローバル拠点でブランドプレゼンスを効率的に拡大し、アジア太平洋、中東、欧州を含む中核市場での展開を加速させています。

アジア太平洋地域の累計販売台数は最初の2カ月で前年同期比130%増となり、シンガポール、インドネシア、およびフィリピンといった市場で著しい成長を遂げました。香港は、特に好調な市場として際立っていました。「One GAC 2.0」戦略と「Hong Kong ACTION」イニシアチブに導かれ、同地域におけるGACの販売台数は上昇を続けています。2月、GACは香港における中国EVブランドの中でトップ2、全自動車ブランドの中でトップ3にランクインし、現地市場での高い支持を示しました。

同時に、「Middle East ACTION」イニシアチブの継続的な実行に後押しされ、中東地域の最初の2カ月間の累計販売台数は前年同期比282%増と急伸しました。いくつかの主要市場で飛躍的な成長を達成しており、イラク、サウジアラビア、およびUAEの累計販売台数はそれぞれ116%増、420%増、336%増となりました。

欧州では、ギリシャの2月の小売販売台数が前月比で20%以上増加しました。この持続的な市場の勢いは、欧州におけるGACのチャネル運営が健全な上昇軌道に入ったことを示しています。

今後もGACは長期主義を堅持し、現地に根差した運営を深化させていきます。より高度な技術と高品質な製品の導入、サービスネットワークの強化、およびユーザー体験の最適化を通じて、GACは技術共有とエコシステムの共創により「In Local, For Local（現地で、現地の人のために）」のコミットメントを果たし続けます。GACは世界中の消費者にとって信頼される自動車ブランドとなることに尽力し、世界の消費者のより良いモバイルライフのために、より低炭素でグリーンかつインテリジェントな価値を創造し続けます。

GACの詳細については、https://www.gacgroup.com/enを参照するか、ソーシャルメディアでフォローしてください。

（日本語リリース：クライアント提供）

