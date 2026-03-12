【SMYTHSON】NEW-SEASON NOTES - ニューシーズンを彩るノートブック

写真拡大 (全8枚)

株式会社ルックホールディングス


株式会社ルックが展開する英国発のステーショナリー・レザーグッズブランド「Smythson（スマイソン）」より、今季のシーズンカラーを纏ったノートブックが 鮮やかなカラーパレットで揃いました。





(C)SMYTHSON


今季は 季節の暖かさと躍動感あふれるエネルギーを映し出すウルトラバイオレット、ライトオレンジ、キャンディピンクといったプレイフルで力強い色彩が、日常に新たな彩りをもたらします。
丁寧な仕立てとブランドならではの上質な佇まいが、軽やかなメモから大切なアイデアまで、書く時間そのものを豊かに演出します。

新しい季節を映すカラーとともに、心弾むひとときをお楽しみください。




Chelsea Notebook　\23,100

Sugar and Spice Panama Notebook 　\15,400

　



Mara Soho Notebook with Slide　\59,400

Chelsea Notebook in Mara　\29,700



Panama Make It Happen \15,400

Soho Notebook　\39,600
　




[ 取り扱い店舗 ・オンライン]


スマイソン店舗


https://www.smythson.jp/stores　


　・伊勢丹新宿店 メンズ館


　・銀座三越


　・日本橋三越本店


　・阪急うめだ本店（POP UP 2/15 ～3/17)


スマイソン公式オンラインストア


https://www.smythson.jp/



【ABOUT SMYTHSON】



1887年にイギリス・ロンドンのボンド・ストリートにて創業された上質なステーショナリー＆レザーグッズブランド。王室御用達の称号を持ち、その卓越した技術と高い品質でイギリス王室をはじめとする世界中の著名人に愛されてきました。シンプルかつエレガントなデザインが特徴で、そのタイムレスなスタイルはクラシックでありながら現代のライフスタイルにも調和し、長年親しまれています。


すべてのアイテムは細部まで丁寧に仕上げられ、耐久性と美しさを兼ね備えています。そのクラフトマンシップと質の高い素材に対するこだわりは現在も変わらず、伝統と革新を兼ね備えた製品を提供し続けています。


また、イニシャルやモチーフの刻印を施すことで、パーソナライズされたアイテムは 製品をより個性的で特別なものに仕上げます。



[SMYTHSON日本公式アカウント]


Website: https://www.smythson.jp/　


LINE: https://lin.ee/xVPCbqK