旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、ChatGPT上でアプリ提供をスタート

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、OpenAIの対話型AI「ChatGPT」の新機能「Apps in ChatGPT」へのアプリ連携を開始しました。これにより、カスタマーはChatGPTとの対話を通じて旅行の希望やイメージを伝えるだけで、自分に合った海外ツアーを探すことが可能になります。なお、日本国内の旅行サービスにおいて、同機能を通じた海外ツアー検索に対応するのはNEWTが初めてです。

NEWTは、AIを活用した“対話型の旅行検索”という新しい旅行体験の実現を目指します。

◆Apps in ChatGPTへの登録はこちら：https://chatgpt.com/apps/newt/asdk_app_6943ba87f8a8819186f8343aad4bcfcf

■ Apps in ChatGPTへの登録の背景

近年の海外旅行は、渡航先やツアーの選択肢が増え続ける一方で、情報量も年々膨大になり、旅行を検討する際の意思決定はより複雑になっています。一方で、多くのカスタマーは「どこに行くか」「どんな条件で行くか」を最初から明確に決めているわけではなく、「なんとなく海外に行きたい」「自分に合う旅を知りたい」といった曖昧な動機から検討を始めるケース*も少なくありません。

*参考：2025年7月24日公開「旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、若者の海外旅行離れを調査海外に「行きたい派」と「行きたくない派」で二極化 海外旅行はSNSで設計する時代へ」

NEWTはこれまで、こうしたカスタマーの実態を踏まえ、データとテクノロジーを活用しながら、価格や日程のわかりやすさ、不安を減らす情報設計、そして海外旅行初心者でも直感的に選べるUI/UXの構築に取り組んできました。

今回のApps in ChatGPTへの登録は、こうした取り組みの延長線上にあるものです。AIとの対話を通じて、カスタマー自身も言語化しきれていない価値観や希望をくみ取り、最適な選択肢へと導くことで、NEWTは旅行における意思決定そのものを進化させていきます。

NEWTは、「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに掲げるデジタルトラベルエージェンシーとして、AIを起点に旅行体験そのものをアップデートする“AIファーストカンパニー”としての取り組みを加速してまいります。

■ Apps in ChatGPTで可能なこと

Apps in ChatGPT上では、NEWTのツアー検索機能を通じて、対話型の旅行検討経験を提供しています。カスタマーはChatGPTとの対話を通じて、希望条件や旅行のイメージを伝えることで、自身の意向に沿ったNEWTの海外ツアーを検索することが可能です。

なお、ツアーの詳細確認および予約手続きは、現時点ではChatGPT上では行えません。ChatGPT上に表示されるツアー一覧から「詳細をみる」をクリックするとNEWT公式ページへ遷移し、そこでツアーの詳細確認や予約を行っていただく形となります。

■ 利用方法

１. 以下のURLよりNEWTを追加し、ご利用いただけます。

https://chatgpt.com/apps/newt/asdk_app_6943ba87f8a8819186f8343aad4bcfcf

２. 追加後は、ChatGPTの会話内で「@NEWT」と呼び出すことで、対話型のツアー検索機能をご利用いただけます。

＜利用例＞

海外・国内の旅行相談において、ChatGPTで例えば以下のように質問すると、NEWTを通じてツアー検索や提案を受けることができます。

・「ゴールデンウィークに行けるヨーロッパ旅行のツアーを教えて」

・「初めての海外旅行におすすめの国とツアーを提案して」

・「3泊4日で行ける韓国旅行のおすすめプランは？」

・「ハワイで海がきれいなホテルに泊まれるツアーを探して」

・「予算20万円以内で行ける東南アジア旅行を教えて」

・「子連れでも行きやすい海外旅行先を教えて」

■ Apps in ChatGPTとは

NEWTが登録された Apps in ChatGPT（ChatGPT内のアプリディレクトリ）は、ChatGPTのインターフェイス上で外部サービスを検索・利用できるプラットフォームです。ChatGPTのサイドバーや設定画面からアプリ一覧を参照し、ユーザーが利用したいアプリを追加できます。

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/

・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide

・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel

・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel