【日本初上陸】次世代AI搭載で圧倒的パフォーマンス。手のひらサイズの超ハイスペック・ミニPC「MINIX ER936」がMakuakeにて先行予約を開始！
Haneda Trading & Partnersは、
AI処理・動画編集・ゲームにも対応する高性能AIミニPC「MINIX ER936」を、2026年3月10日（火）12:00より、アタラシイものや体験の応援購入サービスMakuakeにて日本先行公開しました。
1. 販売期間：2026年3月10日（火）～2026年4月30日（木）まで
2. Makuakeページ：https://www.makuake.com/project/minix_er936/(https://www.makuake.com/project/minix_er936/3.)
3. 最大23％OFFにて予約を受け付けします。
メーカーページ：https://www.minix.com.hk/ja
・【AI×GPU×処理スピード×拡張性×冷却】圧倒的な機能バランスを誇る、手のひらサイズ。
・【豊富な拡張機能】4画面出力・8K対応の拡張性/最大メモリ96GBまで増設可能
・独自の冷却システム×コンパクトのため、長く安心して使い続けられる設計。
【製品説明】
【AI新時代の幕開け。コンパクトなボディに秘めた妥協なきモンスタースペック】
昨今、生成AIの台頭により「AI PC」への注目が急速に高まっています。
「MINIX ER936」は、そんなトレンドの最先端をいく最新プロセッサ「AMD Ryzen(TM) AI 9 365」を搭載した次世代のミニPCです。
「デスク周りを省スペース化したいけれど、スペックには一切妥協したくない」
「最新のAI機能をフル活用して業務効率化やクリエイティブ制作を行いたい」といった消費者ニーズに完全に対応。手のひらに乗るコンパクト設計でありながら、大型のデスクトップPC顔負けのパフォーマンスを発揮します。
【1】次世代NPU搭載で圧倒的なAI処理能力
CPU、GPUに加え、AI専用プロセッサである「NPU」を統合した次世代アーキテクチャを採用。
これにより
・画像生成
・AIアシスタント
・動画AI処理
などをクラウドに依存せずPC本体のローカル環境で処理できます。
AI処理の高速化だけでなく
・セキュリティ
・プライバシー
・通信コスト
の面でも大きなメリットがあります。
最大73 TOPSものAI処理能力を誇り、画像生成、動画編集の自動化、データ解析などの重いAIタスクをより速く、より安全に処理します。まさに「未来の働き方」を実現する一台です。
※TOPS：AI処理性能を示す指標で、1秒間に何兆回の演算を実行できるかを表します。数値が高いほどAI処理能力が高く、AI画像生成や音声認識などの処理をより高速に行うことができます。
通常、AIPCと呼ばれるには50TOPS以上が必要です。
【2】豊富な拡張性 ＆ ツールレスで簡単アップグレード
お弁当箱ほどのコンパクトなボディでありながら、HDMI 2.1、DisplayPort 2.0、2つのUSB4 Type-Cポートを完備し、最大8K解像度での4画面同時出力（クアッドディスプレイ）のロマンを実現。
ミニPCの弱点であった「拡張性の低さ」を克服。
工具一切不要の「クイックリリース設計」を採用し、メモリやSSDの増設が誰でもわずか数秒で簡単に行えます。
【3】なぜミニPCが選ばれるのか。
□「壊れやすいパーツ」に左右されない、合理的なモジュール構造
ノートPCは、バッテリー、キーボード、液晶パネルといった「物理的に壊れやすい消耗パーツ」が本体と一体化しています。そのため、一部が故障しただけで高額な修理代や本体丸ごとの買い替えが必要になるという欠点がありました。 対して、心臓部のみを独立させたミニPCは、モニターやキーボードを自由に選択・交換可能です。万が一周辺機器が故障しても、パーツを取り替えるだけで、最新のAIプロセッサ（心臓部）の性能を限界まで使い切ることができます。
□ 「熱劣化」から心臓部を守り抜く、プロ級の冷却システム
薄型/軽量を優先するノートPCは冷却機能に物理的な限界があり、内部に熱がこもることでCPUなどの高価なパーツに「熱ダメージ」を与え続けてしまいます。
一方 本製品は、ハイエンドゲーミングPC等に採用される「ベイパーチャンバー」と「デュアルファン」を、この極小ボディに凝縮。デスクトップ級の強力な冷却性能で、高負荷なAI処理時でも心臓部を最適な温度に保ち、熱による経年劣化を最小限に抑えることで、長く、安心してご利用いただける設計を実現。
放熱装置としてiPhone17も新たに採用している「ベイパーチャンバー」も搭載。
冷却ファンとの併用で筐体内に溜まった熱を効率良く放熱します。
ミニPCの欠点である冷却にこだわった【ER936-AI】なら、重たいタスクも快適に行えます。
【製品仕様】
□製品名： MINIX ER936
□サイズ： 140.3×139.6×56mm
□重要： 935g
□CPU： AMD Ryzen(TM) AI 9 365 (12コア/24スレッド、最大5.1GHz、最大TDP:65W)
□GPU： AMD Radeon(TM) 880M
□NPU： AMD Ryzen AI
□メモリ： 32GB DDR5-5600MHz (最大96GBまで拡張可能)
□ストレージ： 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD (最大8TBまで拡張可能)
□ネットワーク： Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、デュアル 2.5G LAN
□冷却システム： ベイパーチャンバー＋デュアルファン
□OS： Windows 11 Pro プリインストール
標準小売価格：280,000円（税、送料込み・予定売価）
【Makuake 先行予約受付開始】
「MINIX ER936」は、先行してMakuakeにてプロジェクト形式の予約受付を開始しています。
□MakuakeプロジェクトページURL：
https://www.makuake.com/project/minix_er936/
□プロジェクト実行期間：
2026年3月10日（火）12:00 開始 ～ 4月30日（木） 終了予定
□Makuakeでの早期特典：
超早割・早割など、Makuakeプロジェクトページ内にて最大【23】%引きの数量限定・先行者割引特典をご用意してお待ちしております。
【企業情報】
Haneda Trading＆Paetners
担当：神戸 周馬
〒 1440034 東京都大田区西糀谷4-29-16-1405
TEL：080-4805-6900
E-mail：info@haneda-tradingpartners.com
公式サイト：https://haneda-tradingpartners.com/