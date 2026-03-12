OGBS大阪(3/18-19)出展。導入コストを抑えて簡単プリント、小型機「xTool」シリーズを一挙展示

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/)（本社：東京都文京区、代表取締役：山川 誠）は、2026年3月18日（水）から19日（木）までマイドームおおさかで開催される、西日本最大級のオーダーグッズビジネス展示会「オーダーグッズ・ビジネスショー2026 大阪（OGBS大阪2026）(https://ogbs.jp/)」に出展いたします。

本展示では、単なる機材の展示にとどまらない「売れる仕組み」を提案します。20万円台から導入可能な機材を用いた即日事業化パッケージから、AIカメラを活用した次世代の省人化ソリューションまでを一挙公開。新規参入から既存事業の効率化まで、二極化する市場の課題を解決する最新のプリントビジネスを体感いただけます。

■プリントビジネスの「二極化」するニーズに対応

現在、オーダーグッズ市場では、副業や多角化として低予算で始めたい「スモールスタート層」と、深刻な人手不足を背景に自動化・省人化を求める「中規模以上の加工業者」への二極化が進んでいます。 イメージ・マジックは、25年にわたり培ったオンデマンドプリントの知見を活かし、これら両方のニーズに対して、機材・ソフト・運用ノウハウをセットにした「仕組みのDX」を提案いたします。

■新規参入から自動化までを網羅する展示内容

1. 「スモールスタート」向けアパレルショップ風体験エリア

初心者でも導入したその日からビジネスを開始できるよう、店舗での運用をイメージしたアパレルショップ風のレイアウトで展示します。

2. 「AI×次世代ソリューション」による省人化・自動化

- xToolシリーズ（レーザー加工機・アパレルプリンター）： 20万円台から導入可能な小型・高機能機材。スマホ感覚の直感的なUIで、その場での名入れ販売やプリント体験（DTF・レーザー）を実演します- UV-DTF 30cm幅モデル： シート出力から転写まで、省スペースで多品種のグッズ制作を実現します。- デザイン・受注パッケージ： 機材を使いこなすためのデザインソフトや受注テンプレートをセットで提案し、「何を作ればいいかわからない」という課題を解決します。

熟練の技術が必要だった工程をデジタル技術で補完し、生産効率を最大化するソリューションを展示します。商品単価の高い商材でのビジネス展開を狙う企業に最適です。

■展示機器のご紹介

- AIカメラ搭載機器： MUTOH 1462UFや次世代の刺繍機・DTGプリンター（GTX）など、位置合わせや検品を自動化し、人的ミスと作業時間を大幅に削減します。- 受注～出荷の自動化： 自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」の運用で培ったオンデマンド生産管理システム（ODPS）など、製造工程全体のDXソリューションをご案内します。スモールスタート向け機器（xToolシリーズ・UV-DTF等）

・xTool F1

イベントや店舗での「即加工・即販売」に特化した最軽量の小型レーザー加工機。20万円台から手軽に導入可能です。

https://store.imagemagic.co.jp/xtool-laser/678

・xTool F1 Ultra

金属の深彫りも可能なファイバーレーザー搭載モデル。アパレルだけでなく、銘板や金属プレートのビジネスまで幅広く対応します。

https://store.imagemagic.co.jp/xtool-laser/679

・xTool F2

木や革への美しく精細な加工に優れた本格派モデル。F1よりも高い出力を備え、より商品クオリティを求める物販ビジネスに最適です。

https://store.imagemagic.co.jp/xtool-laser/698

・xTool F2 Ultra

60WのMOPAレーザーを搭載し、金属へのカラーマーキングや高速加工に対応したハイスペックモデル。量産や高単価な本格的プリントビジネスの構築に最適です。

https://store.imagemagic.co.jp/xtool-laser/680

・xTool Apparel Printer

スマホ感覚の直感的な操作感で、初心者でもその日からアパレルプリント事業を立ち上げられる省スペース・低価格なプリンターです。

https://store.imagemagic.co.jp/dtf/dtf-printer/663

・NOCAI UV-DTF 30cm幅モデル

シート出力から転写までを完結できる省スペースのデスクトップ機。アクリル、革、木など小ロット・多品種のオリジナルグッズ制作に最適です。

https://store.imagemagic.co.jp/uvdtf/uvdtf-printer/476

AI・省人化向け次世代機器

・AIカメラ搭載ソリューション（MUTOH 1462UF / 刺繍機 / GTX600 等）

熟練の技術が必要だった位置合わせや検品作業などを、最新のAIカメラ技術で自動化。中規模以上の加工業者が抱える人手不足の解消と生産効率の最大化を実現します。

DTE

https://store.imagemagic.co.jp/dte/

刺繍AIカメラ(SINSIM刺繍機対応)

https://store.imagemagic.co.jp/embroidery/685



※出展機器は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■出展概要

名称：

オーダーグッズ・ビジネスショー2026 大阪（OGBS大阪2026）(https://ogbs.jp/)



会期：

2026年3月18日（水）・19日（木） 10:00～18:00（※最終日は17:00まで）



会場：

マイドームおおさか 2F・3F（大阪市中央区本町橋2-5）(https://ogbs.jp/access)



ブース番号：

26



入場料：

無料（公式サイトからの事前登録制）



公式サイト：

https://ogbs.jp/



■お問い合わせ

【本件に関するお問い合わせ】

https://store.imagemagic.co.jp/contact/

【株式会社イメージ・マジックについて】

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。



■会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

https://imagemagic.jp/