HitPaw自慢の推し猫イベント開催中｜自分の猫写真でDJI Pocketをゲット

2026年3月12日ーHitPawは、世界中の猫好きに向けたグローバルキャンペーン 「自慢の推し猫」 を開始しました。

本キャンペーンは、愛猫との日常を楽しみながら報酬を獲得できる参加型イベントで、創造性・コミュニティ交流・リアルな賞品を融合させた企画です。

参加者は猫の写真をアップロードし、楽しい任務をクリアすることで「ネココイン」を集め、限定特典と交換することができます。

「HitPaw自慢の推し猫」イベントの参加方法

イベントを参加する方法はとても簡単です。イベントページ(https://x.gd/nUOV2)に愛猫の写真をアップロードすると、あなた専用のタスクが提示されます（例：猫にプレミアムフードをあげる、新しい写真を撮影するなど）。

タスクを完了することでネココインを獲得でき、集めたコインはさまざまな特典と交換可能です。

多くのチャレンジに参加するほど、より多くの報酬を獲得できます。

HitPaw自慢の推し猫イベントのタスク詳細のイベントを確認 :https://x.gd/mEm4L- 写真アップロード：猫の写真を投稿すると、専用の「推し猫チャレンジ」タスクが提示され、ネココインを獲得できます。- ワンタイムボーナス：新規アカウント登録、ログイン、または対象のHitPaw製品をダウンロード・インストールするとボーナスコインを獲得できます。- フォロー＆コミュニティ参加：HitPawのYouTube、Twitter/X、Instagramをフォローしたり、Discordコミュニティに参加すると追加のMeowコインがもらえます。- デイリータスク：SNSでキャンペーン投稿に「いいね」、コメント、リポスト、シェアを行うことで毎日コインボーナスを獲得できます。- 生成＆シェア：HitPawのWeb AIツールを使って動画や画像を生成し、オンラインでシェアするとさらにコインを獲得できます。- アクセスボーナス：HitPawのキャンペーンページや製品ページを15秒以上閲覧すると、少量のコインボーナスが付与されます。- 友たちを招待：専用の紹介リンクから友人を招待し、登録が完了するとMeowコインを獲得できます。- 1等賞（＄699相当）：DJI Pocket 1名様- 2等賞（＄100相当）：猫用自動給餌器 3名様- 3等賞（＄30相当）：Apple AirTag 5名様

さらに毎週、「最もかわいい猫スター」も選出されます。印象的な写真や感動的なストーリーでコミュニティを魅了した猫たちを表彰し、追加のサプライズ賞品が贈られます。

推し猫のお祭りに参加しよう

「HitPaw自慢の推し猫」は、日常の猫とのひとときを世界中で共有する新しいお祝いイベントです。

日常のペット愛好家からクリエイターまで、誰でも簡単に参加でき、愛猫の魅力を発信しながら素敵な報酬を手に入れることができます。

イベントページにアクセスして猫の写真をアップロードし、タスクをクリアしてネココインを集めましょう。今すぐ参加して、世界中の猫好きと一緒にこの特別なキャンペーンを楽しんでください。

イベントを加える確認 :https://x.gd/nUOV2