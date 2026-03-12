若手起業家育成プログラム「TOMOL PROJECT 最終発表会」にてデジタルトークンを活用した商品交換アプリケーションを試験提供

株式会社ACSHU

株式会社ACSHU（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：荒瀬潤）は、1月25日に静岡市で行われた静岡県の起業支援プロジェクト「TOMOLプロジェクト」最終発表DEMO DAY（主催：EXPACT株式会社）にて、Web3技術を利用した商品交換体験を可能にするアプリケーションを提供いたしました。



本アプリケーションは、分散型デジタル技術の実用性検証と、次世代デジタル経済における新しい価値交換モデルの構築を目指すものです。

背景・目的

Web3/Web5技術を活用した分散型経済システムは、従来の中央集権型プラットフォームに依存しない、より透明性の高い価値交換の仕組みとして注目されています。当社は、この技術の実社会における有用性を検証するため、現地のクラフトジンやクラフトビールの店舗等の協力を得て、イベント参加者が実際にデジタルトークンを用いて商品交換を体験できる環境を構築いたしました。

アプリケーションの概要

本アプリケーションは、イベント参加者がスマートフォンから簡単に利用できる商品交換プラットフォームです。

Web3/Web5技術を基盤とし、参加者は以下の体験が可能です。

協力店舗・施設の情報閲覧 ：イベント会場内外の協力店舗や提供商品を一覧で確認

デジタルトークンによる交換：デジタルトークンを用いて、店舗の商品と交換

シームレスな体験 ：ユーザー登録後、アプリ上で商品選択から交換完了までを

ワンストップで実現

システム構成概要

注記）

本アプリケーションは、法定通貨による決済や暗号資産の売買を行うものではありません。

今後の展望

本試験導入を通じて得られる知見をもとに、デジタルトークンおよび分散型技術のさらなる実用化を推進してまいります。

イベント領域にとどまらず、さまざまなリアル／デジタル空間における新体験モデルの構築や技術開発に取り組んでまいります。

TOMOL PROJECT 最終成果発表会（DEMO DAY）について

https://project.tomol.jp/

デジタルトークンについて

iBXは、Gion & Pacific Holdings (USA) Inc が開発し、2021年にローンチしたブロックチェーンベースのユーティリティ・エコシステムです。iBXユーティリティトークンは、日本におけるWeb3ユーティリティトークンの初期の取り組みの一つです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000178646.html

株式会社ACSHUについて

株式会社ACSHUは、Web3 / Web5技術を中心とした分散型アーキテクチャの研究・開発を行い、次世代のインターネットおよびデジタル社会における新たな価値創出を目指しています。

ブロックチェーン技術や分散型アーキテクチャに関する技術を活用しシステム開発や社会実装に向けたサービスの提供を行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ACSHU 広報担当

Email：info@acshu.co.jp

Web：https://acshu.co.jp