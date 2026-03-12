株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンスは、社内の独自データを活用できる、セキュアな法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」を提供しております。この度、ChatSenseの新サービスとして、企業向け自律型AI「Cowork」のリリースを予定していることをお知らせいたします。

企業向け自律型AI「Cowork」をリリース予定。法人AI「ChatSense」の新サービス

「Cowork」は、人間がAIに指示するだけで、ブラウザ上のあらゆる操作を自動化し、ExcelやPowerPointを横断的に処理できる、法人向け自律型AIです。

今後、ベータ版のテストユーザーを募集予定です。詳しい情報をご希望される企業様は、営業担当者か、こちらよりお問い合わせください。

料金や詳細機能については、順次公開予定です。

■ 背景 ― RPAの課題と、自律型AIの登場

業務自動化の手段として、RPA（Robotic Process Automation）が多くの企業で導入されてきました。RPAはあらかじめ決められた操作を自動実行するため、繰り返し業務の効率化に有効です。

しかし、RPAには以下のような課題があります。画面のレイアウトが少し変わっただけで動作しなくなる「壊れやすさ」、設定・管理できる人材が限られる「属人化」、そして導入・構築にかかる高いコスト。これらの課題により、RPAの運用に多大なリソースを費やしている企業も少なくありません。

こうした課題を解決するため、ナレッジセンスでは企業向け自律型AI「Cowork」のリリースを予定しています。

■ 「Cowork」の特徴（予定）

1. ブラウザのあらゆる操作を自動化

ChatSense上でAIに指示するだけで、ブラウザ上のあらゆる操作（検索・フォーム入力・データ収集など）を自動実行します。専門知識や事前設定は不要で、誰でもすぐに業務自動化を始められます。

2. Excel・PowerPointを横断的に処理

ブラウザ操作にとどまらず、ExcelやPowerPointなど複数のツールを横断した作業にも対応予定です。データ収集からレポート作成まで、一連の業務をAIが一気通貫で処理します。

3. 自然言語の指示だけで動く、壊れにくい自律型AI

RPAのように事前にシナリオを組む必要はありません。AIが状況を判断しながら自律的に動作するため、画面レイアウトが変わっても対応できます。特定の担当者に依存しない、属人化しにくい業務自動化を実現します。

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

「ChatGPT」は、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させるサービスです。以下の特徴がございます。

法人向け生成AIサービス「ChatSense」

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。https://knowledgesense.jp/

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力して参ります。以上

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立： 2019年4月10日

事業内容：・「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営

・生成AIを活用したDX戦略コンサルティング

・社内外向けのソリューション開発

社内データを活用した企業向けRAG

文字起こし

スライド生成AIエージェント

本文中に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。