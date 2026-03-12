ERPC、フランクフルト・スタンダードデータセンターの Solana アプリおよびAIエージェント向け専有ベアメタルサーバーが全構成完売

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、フランクフルト・スタンダードデータセンターにおける Solana アプリケーションおよび AI エージェント向け専有ベアメタルサーバーが全構成完売となったことをお知らせいたします。あわせて、Shreds Metal Ryzen 通常盤も完売となっております。

多数のお問い合わせおよびご利用をいただき、誠にありがとうございます。

今回完売となった構成

Solana アプリ向け専有ベアメタル - 全構成完売

フランクフルト・スタンダードデータセンターにおいて、以下の Solana アプリ向け専有ベアメタルサーバーが全構成完売となりました。

- Metal APP+（Ryzen 7950X / ユーロ298/月） - 以前より完売が続いておりデッドストック- Metal APP++（Ryzen 9950X / ユーロ398/月） - 今回新たに完売

いずれも業界最高クロックの Ryzen プロセッサを搭載し、フルスロットルターボ運用、ERPC プラットフォームとのゼロ距離通信を備えた構成です。

これにより、フランクフルト・スタンダードデータセンターにおける Solana アプリ向けベアメタルサーバーの在庫はすべてなくなり、現在はハイパフォーマンス VPS のみのご提供となります。

Shreds Metal Ryzen 通常盤 - 同時完売

Shredstream 受信用途の専有ベアメタルサーバーである Shreds Metal Ryzen の通常盤（スタンダードデータセンター）についても、同時に完売となりました。次回入荷時期は現在未定です。

需要拡大の背景 - Solana と AI エージェントの交差点

高頻度取引・DeFi のパフォーマンス需要

フランクフルトは、Solana ネットワーク上で世界最大のバリデータステーク集積を誇る都市です。Coinbase、Jupiter、Jito をはじめとする主要バリデータが同一ネットワーク圏内に配置されており、高頻度取引・DeFi・Web3 グローバルプロジェクトにおいて構造的に最も有利なロケーションとして、専有ベアメタルサーバーへの需要が集中してきました。

AI エージェント時代の開発環境需要

OpenClaw や Claude Code をはじめとする AI エージェントを活用したマルチエージェント並列開発が主流になりつつある中、高速ネットワークとハイパフォーマンスなコンピュートリソースへの需要が急拡大しています。

家庭用ネットワーク環境では AI との通信がボトルネックとなり、開発のリズムが崩れ、アイデアが実装に至らないケースが多く発生します。10Gbps 超の安定した超高速ネットワークと業界最高クロック CPU を備えたベアメタルサーバーは、マルチエージェント並列処理の真価を最大限に引き出す環境として、開発者からの需要をさらに押し上げています。

ファーストクラスのリソースのみを選定するという原則

ERPC では、スタンダード構成を含むすべてのラインナップにおいて、ファーストクラスのリソースのみを選定しています。「スタンダード」という名称はプレミアムとの相対的な区分であり、リソースの品質が低いことを意味するものではありません。

各リージョンのステーク集積が高いデータセンターに設置され、ERPC プラットフォームとのゼロ距離通信により最高速の通信条件を維持するという品質基準は、すべての構成において一貫しています。ファーストクラスのリソースであるがゆえに、供給には物理的な制約が伴います。需要が集中する構成から順に在庫がなくなっていくのは、この品質基準を貫いてきた結果です。

5年連続 WBSO 承認 - R&D が加速させるパフォーマンス改善

ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。超低遅延を前提とした Solana RPC インフラの研究開発、バリデータ配置・運用オーケストレーションの自動化に関する研究を継続しており、その成果は直接的にプラットフォームのパフォーマンス改善に反映されています。

今月実施した AMD EPYC 第5世代へのアップグレード、全リージョンでの http 化を含む一連のアップデートにより、Geyser gRPC・Shreds ともに P99 レイテンシで 120ms 以上の改善を達成しました。R&D の成果は積み重ねであり、改善の角度は時間とともに大きくなっています。パフォーマンスがそのまま価値に直結するユーザーにとって、ERPC の品質は継続的に進化し続けるものです。

次世代の選択肢 - AS200261 Solana 特化データセンター

ELSOUL LABO は、RIPE NCC より自社 ASN（AS200261）の付与を受け、Solana 特化のトップティア新データセンターの開設を進めています。既存のプレミアムデータセンターを超える、最高品質のインフラとして設計されており、今月末から来月にかけてご利用開始を予定しています。

最新世代の AMD EPYC 第5世代、AMD Threadripper PRO 第5世代（9975WX 等）、NVMe 第5世代で統一されたハードウェア構成に加え、自社 ASN による最適なネットワーク経路設計を実現します。パフォーマンスと ASN コンセントレーションスコアの両立という、これまで二律背反とされてきた条件を同時に満たす、理想の選択肢です。

初期ロットは予約完売となっておりますが、次回入荷分以降はウェイトリスト順にご案内いたします。最強のクオリティを求めるお客様は、ぜひこの機会にご登録ください。

ウェイトリストおよびお問い合わせ

完売となった各構成および新データセンターについては、ウェイトリストをご用意しています。ご希望のお客様は、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。空きまたは入荷が確定した際には、登録順にご案内いたします。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC の公式情報および在庫状況は以下のサイトでご確認いただけます。

ERPC 公式 Website: https://erpc.global/ja

ご利用者の皆様には、日頃より ERPC をご利用いただき、心より御礼申し上げます。