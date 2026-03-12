【EasyX × 神姫バス】路線バスと観光体験をつなぐ回遊促進型AIサービス「よりみちAI 姫路」の実装を開始

株式会社イージーエックス

観光DXを掲げる東大発AIスタートアップ株式会社イージーエックス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役CEO：西村拓人、以下「EasyX」）は、神姫バス株式会社（本社：兵庫県姫路市、代表取締役：長尾真、以下「神姫バス」）と共同で、神姫バスが運行する姫路市内の対象路線バスと観光体験をつなぐ回遊促進型AIサービス「よりみちAI 姫路」（以下、「本サービス」）の実装を開始しました。

本サービスは、観光客の滞在時間や興味・関心に応じて、生成AIが最適な観光スポットと移動手段（路線バス）を組み合わせた旅程を自動提案するもので、地域内の回遊促進と観光消費の向上に貢献します。

1. 背景

近年、多くの観光地において、旅行者の滞在時間の短さや特定スポットへの一極集中が課題となっていますが、姫路エリアの観光でも世界文化遺産・姫路城への訪問が集中する一方、城周辺以外への回遊が進まないことが長年の課題となっています。同エリアでの現在の平均滞在時間は約3.5時間と短く、その多くが姫路駅から姫路城への往復に留まっている中、観光客の中には「他にも寄りたいが、どこへ行けばいいか分からない」「バスの系統が複雑で移動が不安」といった理由から、時間があるにもかかわらず帰路についてしまう層が一定数存在します。

2. 目的

EasyXと神姫バスは、この“帰るまでの数時間”を、地域の魅力を再発見するための「旅の余白時間」と定義しました。本サービスでは、神姫バスが保有する膨大な交通データと、地域の観光コンテンツをAIでマッチング。一人ひとりの「余白」に合わせた地域の食や体験といった最適な「よりみち」を提案することで、地域における滞在時間の延長と観光消費額の向上を図ります。

3. 内容

本サービスは、観光客一人ひとりの条件に応じて、姫路市内での最適な過ごし方を提案するWeb型の観光AIサービスです。

・サービス名：よりみちAI姫路

・利用形態：Webサービス（ダウンロード不要） URL…https://yorimichi.ai/

・利用料金：無料

・対象地域：姫路市内（書写エリア、今宿循環エリア等）

■機能１. AIによるパーソナライズ旅程提案

観光客の滞在時間、興味関心、希望条件などをもとに、AIが最適な観光スポットや過ごし方を自動で提案します。画一的なモデルコースではなく、「今この人に合った旅程」を提示できる点が特長です。

■機能２. 路線バスを含めた移動手段の提案

神姫バスが保有する路線バス情報と連携し、観光スポットへの行き方まで含めて案内します。（従来からの課題であった観光地検索と移動手段検索の分断を解消しています。）

■機能３. 体験・飲食コンテンツとの連携、イベント情報の反映

神姫バスが兵庫県内のイベントや地域事業者の体験コンテンツを発信、販売するプラットフォーム「Local prime」と連携することで、移動だけで終わらず現地の体験コンテンツを購入できる導線を確保し「地域内の回遊性を高めるとともに観光消費の向上」を促進します。

サービス利用はこちら :https://yorimichi.ai/

4. 今後の展開

姫路エリアでの取り組みを皮切りに、今後はエリア・コンテンツ・機能の拡充を進めていく予定です。また、姫路エリアで蓄積した知見をもとに、他の自治体・DMO・交通事業者との連携を通じて、バス会社を起点とする新たな観光・交通AIの全国モデルの構築を目指します。

５. 両者の想い・狙い

■株式会社イージーエックス

EasyXではこれまで、観光コンテンツを起点としたレコメンド技術を磨いてまいりました。今回、バス事業者である神姫バス様との協業により、観光地の提案にとどまらず、移動手段まで含めた旅程提案が可能となっています。今後はさらなる交通機関との連携も見据えながら、地域全体の回遊が自然に生まれる仕組みづくりに、引き続き尽力してまいります。

■神姫バス株式会社

神姫バスは、Local prime（地域の体験コンテンツ販売プラットフォーム）とMONZEN（姫路

駅前の実店舗、観光ゲートウェイ施設）に「よりみちAI姫路」を掛け合わせ、地域の体験・商品・

物語を一気通貫で届けるバス会社を起点とする新たな地域内経済循環の創出に挑戦します。

発信元情報

■EasyX概要

観光DX/AIに特化した東大発AIスタートアップ。「伝統と、最先端の共存を。」というミッションのもと、各観光地の魅力を最大化するためのソリューションを提供。地域の消費額増加、周遊促進などを目的としたAI活用を推進。

企業名：株式会社イージーエックス

設立：2024年2月

代表取締役：西村 拓人

ホームページ：https://easyx.jp/