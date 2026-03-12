スマホで撮るだけで、商品画像20種類＋出品タグを自動生成。EC出品エージェント「SellZap（セルザップ）」を正式リリース

株式会社OkojoAI

株式会社OkojoAI（所在地: 東京都板橋区蓮根2-27-12 古谷野ビル3F-13、代表取締役CEO: 立浪 祐貴）は、EC出品エージェント「SellZap（セルザップ）」を2026年3月12日に正式リリースいたしました。スマホで撮った商品写真をアップロードするだけで、背景除去・白背景画像・背景スタイリング画像・出品タグを一括で自動生成するクラウドサービスです。Freeプラン（月2回・無料）から、クレジットカード登録不要で今すぐお試しいただけます。

開発の背景

EC市場の拡大に伴い、個人・少人数で運営するEC事業者が増え続けています。しかし、商品画像の準備・タグ設定・プラットフォーム別のリサイズといった出品作業の負担が事業成長を阻む大きな壁となっています。

- 1商品あたりの画像準備に30～60分、月20商品で10～20時間が消える- Shopify・MakeShop・Instagramでタグ仕様が異なり、手動で個別設定が必要- EC出品用（1:1）とInstagram用（4:5）で画像を2回作る必要がある

SellZapなら、自分でやるコスパのまま、作業時間だけなくせます。セルザップで、秒出し。

かんたん3ステップ・約3分で完了

主な特長

- スマホで撮った写真をアップロード。背景除去とタグ生成が自動スタート- 好みの背景テンプレートを選んで生成- 20種類の画像を一括ダウンロード、タグをワンクリックでコピー

1. 商品を自動検出して中央にフィット どんな写真でもAIが商品だけを検出し、背景除去・切り抜き・中央配置を自動で実行。物撮りの背景がごちゃごちゃでも、商品が端に寄っていても、プロ品質の商品画像に仕上がります。商品撮影のスタジオや画像編集の専門知識は不要です。

2. 白抜き・白背景は必ず含まれる、1回で20種類の出品画像を自動生成 ECモールで必須の白背景・白抜き画像は必ず生成。加えて大理石・ウッドなどの背景スタイリング画像を一括生成し、合計20種類が一度に揃います。EC出品用（1:1）とInstagram投稿用（4:5）が自動で振り分けられ、サイズ調整の手間はゼロです。

3. Shopify・MakeShop・Instagram対応タグをAIが自動生成 AIが商品画像からカテゴリ・色・素材を自動検出し、各プラットフォームに最適化されたタグを生成。コピペするだけで出品情報が完成します。

料金プラン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152441/table/6_1_b43df19f620c06454b5774f28c22f4a7.jpg?v=202603121051 ]

年払い: 29,800円/年（税込）。クレジットカード登録不要で無料プランからすぐに始められます。

導入効果

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152441/table/6_2_87de38d5d14225aa36a3fd36e2daacc3.jpg?v=202603121051 ]

※ 当社試算に基づく想定値です。商品の種類や撮影環境等により異なります。

今後の展望

株式会社OkojoAIについて

- Shopify・MakeShop API連携: 生成した画像・タグをECストアに直接反映- 商品タイトル・説明文の自動生成: AIによる商品コピーライティング機能- 上位プランの追加: 大量出品事業者向けの大容量プラン[表3: https://prtimes.jp/data/corp/152441/table/6_3_a0c1b3c315a044a7ecb47828d6b0df4e.jpg?v=202603121051 ]