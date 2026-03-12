冷感＆涼感！冷却プレート付きハンディファンが手のひらサイズになって新登場！「ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付」を新発売【ライフオンプロダクツ株式会社】

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）が展開する、日々の生活にあるといいなを少しプラスするライフスタイルブランド「plus more（プラスモア）」。


plus moreでは2026年夏の新作「ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。


毎日の携帯に便利！手のひらサイズの冷却プレート付きハンディファン




手のひらサイズで毎日の携帯に便利な冷却プレート付きハンディファンが登場！


冷却プレートを首や手首などにあてれば、汗が噴き出るような猛暑日でも冷感で即リフレッシュ！


汗をかいたらファンの風で涼感を得られます。


カラビナ付きのため、自立させる、鞄にかける、ネックストラップを付けるなど、使い方自在。


買い物やアウトドア時など、用途に合わせて便利にご使用いただけます。



plus more（プラスモア）
「ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付」PBAF008
価格：1,958円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/pbaf008/




POINT1■ひんやり冷却プレート付き

真夏日でも冷感＆涼感を得られる


冷却プレートを搭載。


首や手首などに直接冷却プレートをあてると、


効率的に熱を帯びた箇所を冷やすことが


できます。








POINT2■カラビナでデスクファンに

付属のカラビナ利用で、鞄にかける他、


自立させるなど幅広い用途で


ご使用いただけます。








POINT3■手のひらサイズで持ち歩きも楽々！

毎日使いたくなるハンディファンを追求した


小型設計。


小さなバッグやポケットにも収納できる


コンパクトさで、毎日気軽に持ち歩けます。








POINT4■3段階風量にリズム風モードも搭載

弱 / 中 / 強の3段階風量調節に、心地よい


自然な風を再現したリズム風モードを搭載。


お好みに合わせて最適な風量をお選びください。








POINT5■移動や作業中に便利なネックストラップ

作業中や移動中も、首にかけていれば即使えて


便利。お子様の首にかけてあげると、


無くす心配がありません。








POINT6■安全仕様のネックストラップ

ストラップに強い負荷が一時的にかかると


パーツが分離。


万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい


安全仕様です。








POINT7■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、


持ち運び時の誤作動を防止。


バッグの中で勝手に電源が入っていた


という心配もありません。








POINT8■安心の充電カバー付き

ファンの充電口にはゴミやホコリ、


水滴などの侵入を防ぐカバーがあるため、


屋外での使用も安心です。


※防水仕様ではありません。







商品仕様




オフホワイト（OW）

ダークグレー（DG）



[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/391_1_862916674b4b459dc28efb0c57fa0d00.jpg?v=202603121051 ]


販売情報


■2026年3月12日（木）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/plusmore/pbaf008



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供