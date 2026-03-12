アット東京、EcoVadisのサステナビリティ調査において最上位ランク「プラチナ」評価を3年連続で獲得

株式会社 アット東京

株式会社アット東京（本社：東京都江東区、代表取締役社長：泉田達也、以下「アット東京」）は、国際的なサステナビリティ評価機関であるEcoVadis（※1）（本社：フランス）が実施する企業のサステナビリティ調査において、最高ランクの「プラチナ」評価を2025年調査にて獲得しました（※2）。2023年調査以降3年連続での「プラチナ」評価となります。

EcoVadisは高い信頼性を持つ独立した評価機関であり、これまでに世界中の企業・団体15万社以上の評価を実施しています。

サステナビリティが経営においての意思決定に影響を与える社会を目指し、経済、生活、地球の未来に貢献する（※3）ことをビジョンに掲げ、サステナビリティ・パフォーマンスの改善を目的として、「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な資材調達」の4つの分野で、事業や経営に対するサステナビリティ、CSRを独自評価基準により包括的に審査しています。

アット東京は日本の社会基盤を支えるデータセンター事業者として、脱炭素社会の実現に向けた温室効果ガス排出量の削減や水資源の有効活用に加え、ISO45001認証取得による労働安全衛生の向上、ダイバーシティの推進および人材育成、コンプライアンスの徹底などに取り組んでまいりました（※4）。

今後も環境への配慮を継続するとともに、多様な人材が働きがいを持って活躍できる職場環境の整備や企業倫理の厳守を通じて、持続可能な社会の実現に向けた企業活動を推進してまいります。

※1 EcoVadis

サステナビリティ評価における国際的な評価機関。2007年創業、本社はフランス。

https://ecovadis.com/ja/about-us/



※2 EcoVadisによるアット東京の表彰ページ（英語）

https://recognition.ecovadis.com/9_nmj-NpkUOZ9BGi-IHtSQ



※3 EcoVadisホームページ「EcoVadisのビジョン」より



※4 アット東京のサステナビリティ

https://www.attokyo.co.jp/company/sustainability.html

※本文に記載されている会社名、製品名およびロゴは該当する各社の商号、商標または登録商標です。

※本ニュースリリースに記載された情報は発表日現在のものです。サービス・商品の料金、サービス内容や仕様、

その他の情報は予告なしに変更されることがありますことを、ご了承ください。