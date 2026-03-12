34インチ曲面型21:9ウルトラワイド(TM)モニター新モデル　「34U640B-B」と「34U620B-B」を、本日より発売

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ）本社：東京都中央区）は、21:9曲面型ウルトラワイド(TM)モニターの新モデルとして、34インチの「34U640B-B」と「34U620B-B」を、本日2026年3月12日（木）より順次発売します。

21:9ウルトラワイド(TM)モニターは、縦横比16:9の一般的なモニターと比べて33%横長な画面によって効率的な作業をサポートするほか、シネスコ映像の全画面表示によって臨場感あふれる映像体験を提供するなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。

12年連続ウルトラワイドモニター世界シェアでNo.1（※1）を獲得している当社が新たに発売する「34U640B-B」および「34U620B-B」は、両モデルともに解像度は3440×1440で、横長かつ高解像度なディスプレイが快適な作業空間を提供します。また、1800Rの曲面型ディスプレイにより、深い没入感に加え、より実際の視界に近い映像体験が可能です。

さらに、両モデル共通してWindowsの標準色域であるsRGBを99%カバーしており、DTPや写真・印刷、編集作業にも最適なほか、HDR10にも対応しているため、より忠実で細やかに色合いを表示することができます。

ビジネスマンやコンテンツクリエイター、画像・映像編集者など、さまざまな分野のエキスパートのニーズに応えるウルトラワイド(TM)モニターです。

（※1）「IDCトレンドデータ」をもとに、2012年～2024年 自社調べ。2024年12月基準。

＜発売概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/463_1_9664cdfe0ca4ad1408d936de634c99be.jpg?v=202603121051 ]

【主な特長】

「34U640B-B」製品ページ：

https://www.lg.com/jp/monitors/21-9-ultra-wide-monitors/34u640b-b/

「34U620B-B」製品ページ：

https://www.lg.com/jp/monitors/21-9-ultra-wide-monitors/34u620b-b/

■34インチ｜21:9ウルトラワイドディスプレイ｜解像度3440×1440｜PBP対応

縦横比16:9の一般的なモニターに比べて33%横長な画面と、3440×1440の高解像度が効率的な作業を実現します。例えば、2つのソフトウェアを左右に並列表示して作業を進められたり、Excelなどの表計算ソフトを全画面表示して一覧性を高めて作業できたりするなど、日々大量の情報を収集・処理・分析するビジネスマンやコンテンツクリエイターなど、さまざまな分野のエキスパートのニーズに応えます。

また、21:9の横長画面を最大限活かせるPBP（ピクチャーバイピクチャー）に対応しているため、複数のPCを接続した場合でも力を発揮。画面を2分割しても1画面当たり1720×1440で表示でき、効率的な作業をサポートします。

さらに、アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比であるため、全画面で映画鑑賞すれば、画面いっぱいに表示されるコンテンツをお楽しみいただけます。

■1800Rの曲面型｜sRGB 99%(標準値)｜HDR10｜工場出荷時キャリブレーション

21:9の横長な画面を曲率1800Rの曲面型にすることによって、快適な作業空間はそのままに、より実際の視界に近い映像体験を提供。画面の中央と端で距離差が少なく、ピント調整を最小限に、映像体験への没入感を高めます。

また、Windowsの標準色域であるsRGBを99%カバーしており、写真や映像の編集作業にも最適。HDR10にも対応しているため、より忠実で細やかな色合いの表示を可能にします。さらに、工場出荷時に1台1台すべてキャリブレーションを実施しているため、色合いの個体差が少ない安定した色合いでお届けします。

■USB Type-C(TM)（USB PD最大65W） ※「34U640B-B」のみ対応

「34U640B-B」は、ケーブル1本でディスプレイ接続、給電（USB PD最大65W）、そしてデータ転送まで可能なUSB Type-C端子を搭載。お手持ちのノートPCも簡単にセットアップできるため、限られたスペースでもスッキリとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。

■ブルーライト低減モード｜フリッカーセーフ｜エルゴノミックデザイン

ブルーライトを低減させるピクチャーモード「ブルーライト低減モード」や､フリッカー（ちらつき）を抑える「フリッカーセーフ」の機能を搭載。（※2）また、一部の色合いの判別が困難な方でも色を判別できるように配色するピクチャーモード「色覚調整」にも対応しています。（※3）さらに、スタンドは80mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：15°のチルトに対応するなど、ユーザーに配慮した機能を備えています。

（※2）フリッカー、ブルーライトの症状は一般的な説であり、科学的な根拠に基づくものではありません。

（※3）色の判別をしやすくするよう色を調整するため通常の表示とは異なります。また､すべての方が色の判別できることを保証するものではありません。

【法人のお客様お問い合わせ先（IT製品）】

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

IT製品 法人営業窓口

Email：jpn-it-sales@lge.com

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

