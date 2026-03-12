「aiDAPTIV+」を活用した生成AI導入支援サービス開始のお知らせ

Nextorage株式会社

Nextorage株式会社（ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市）は、オンプレミス環境での生成AI活用において、GPUのVRAM不足をシステムメモリとSSDで補完するPhison Electronics（ファイソン・エレクトロニクス）社のaiDAPTIV+（アイダプティブプラス）を活用した法人向け「生成AI導入支援サービス」を開始いたしましたので、お知らせいたします。

生成AI活用への関心が高まる一方で、多くの企業ではPoC（概念実証）止まりで本番展開に進めない、GPUリソース不足や高額な初期投資が障壁となる、社内データ整備や運用体制構築が難しいといった課題が顕在化しています。

本サービスは、aiDAPTIV+の技術を基盤に、限られたGPUリソースでは困難だったオンプレミスAIに対する学習環境を構築し、企業の生成AI内製化から本番実装、全社展開までを一気通貫で支援するものです。

aiDAPTIV+は、GPUのVRAM不足をシステムメモリおよびSSDで補完する独自技術により、社内PCサーバー環境でも生成AIの学習・推論を可能にします。これにより、データを外部クラウドへ持ち出すことなく、安全なオンプレミス環境で高度なAI活用を実現します。

【サービス概要】

本サービスでは、目的と規模に応じて選択できる3つの導入プランを用意しています。「スモールスタートから全社展開へ」をコンセプトに、トライアル（最小構成）、安心ナビゲーション（実用化検証）、本番実装（全社展開）という段階に応じてお選びいただけます。初期投資を最小化しながら、将来の拡張性を確保し、部門展開・複数拠点展開へとスケール可能なAI基盤を構築します。

■ Plan1：トライアル

自社業務へのオンプレミスAI活用可能性を短期間で診断。業務ヒアリングからユースケース抽出、簡易検証まで実施し、導入効果と投資妥当性を検証します。AI導入を考えているも、効果が不明瞭で、まずは検討のために自社業務における効率化を簡易的に確認したい企業様向けのプランです。

■ Plan2：安心ナビゲーション

PoC成功に向けた設計とデータ整備を伴走支援。目的整理、データ棚卸し、前処理方針策定から概念実証まで行い効果を明確化します。現場のニーズに合わせたUI/UX設計、既存システムとの連携など、基本的な業務活用ができるところまでサポート。導入目的が明確で基本的な実運用まで行いたい企業様に向けたプランです。

■ Plan3：本番実装

PoC成果を実運用へ展開。モデル選定・チューニング、RAG構築、UI設計、既存システム連携まで実施し、現場で使えるAI基盤を構築します。基本的な実運用から、業界に特化したモデル育成のための学習フローまで構築し、本格導入を行いたい企業様向けのプランです。

aiDAPTIV+とサービスメニューについて：https://www.nextorage.net/lp/aidaptiv/

Nextorageは、戦略パートナーであるPhison Electronics社との連携のもと、ハードウェアとしてのaiDAPTIV+国内供給にとどまらず、データ整備、モデル最適化、RAG構築、ファインチューニング、運用設計までを含めた包括的なオンプレミス生成AI内製化支援パートナーとして、企業のDX推進を支援してまいります。

