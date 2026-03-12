中村俊輔が「第2の故郷」で日本代表戦を初解説！U-NEXTがサッカー日本代表の強化試合、スコットランド戦とイングランド戦のライブ配信を決定 W杯メンバー発表直前の重要な実戦機会を充実の解説陣でお届け

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」はサッカー日本代表の強化試合2試合、日本時間2026年3月29日の『日本代表 vs. スコットランド代表』および同4月1日の『日本代表 vs. イングランド代表』をライブ配信することを決定いたしました。解説には元サッカー日本代表の中山雅史さん、戸田和幸さん、そして日本代表戦初解説となる中村俊輔さんを起用します。

森保一監督率いる日本代表にとって、今回の強化試合はW杯メンバー発表直前の最後の実戦機会となります。まず初戦で、欧州予選を劇的な形で勝ち抜き勢いに乗るFIFAランキング36位のスコットランドと対戦。そして2戦目では、W杯でも常に優勝候補にも挙げられるFIFAランキング4位のイングランドと戦います。日本代表がイングランドと、相手ホームの「サッカーの聖地」ウェンブリー・スタジアムで対戦するのは1995年以来、30年ぶりのことです。（※FIFAランキングは3月12日現在）

U-NEXTで独占配信中の世界最高峰リーグ、プレミアリーグでプレーする選手も多く所属する両国との対戦は、日本代表の実力、チーム完成度をはかる重要な機会となります。本配信では、より多くのユーザーの方にお楽しみいただけるよう、充実のコメンタリー陣をそろえるなど、万全の制作体制で2試合の模様をお届けします。現地での解説には、スコットランドの名門セルティックをクラブ史上初めて欧州チャンピオンズリーグの決勝トーナメントに導き、現地サポーターから今なお伝説的な存在として知られる元サッカー日本代表・中村俊輔さんを起用します。

中村俊輔さんは「第2の故郷」とも言えるスコットランドへおもむき、自身初となる日本代表戦の解説に臨みます。2戦目のイングランド戦も含めて、現地ならではの試合会場の熱気や両チームの雰囲気、選手たちのプレーや振る舞いなどを、独自の視点からリアルタイムで読み解きます。

「世界最高峰」をお届けし続けるU-NEXTならではの配信をあなたに

また日本のスタジオからも、ともにＷ杯本大会出場経験を持つ中山雅史さんと戸田和幸さんの解説をお届けします。中山雅史さんは1998年に日本代表史上初となるW杯本大会での得点を挙げ、それに先立つ1995年には今回と同じウェンブリーでイングランド代表と対戦した経験も持っています。

戸田和幸さんは2002年のW杯日本・韓国大会で、ボランチとして日本代表を決勝トーナメントに導く活躍をみせました。プレミアリーグのトッテナム・ホットスパーでのプレー経験も持ち、現在はU-NEXTの主力解説者として、欧州フットボールを精緻かつ的確に解説し、フットボールファンの絶大な支持を得ています。

U-NEXTはフットボールの本質的な魅力をお届けするべく、日頃より世界最高峰リーグであるプレミアリーグをはじめとした欧州フットボールの配信に注力をしております。その中で得られる知見やデータなどのすべてを今回の日本代表戦配信に活かすことで、より深く、より分かりやすく楽しんでいただける配信を制作いたします。

今回はU-NEXT月額プラン、「サッカーパック」の双方で本試合のライブ配信およびアーカイブ配信を提供いたします。森保ジャパンのW杯でのメンバー構成、そしてチームとしての活躍を占う重要な強化試合を、ぜひU-NEXTでお楽しみください。

充実の周辺コンテンツに加え、日本代表戦の新たな楽しみ方もご提案

U-NEXTの独自コンテンツとして、日本サッカー協会の宮本恒靖会長との対談企画や、独自インタビューなどを順次公開予定です。さらに、豪華プレゼントが当たる加入者限定のキャンペーンも実施いたします。

また、U-NEXTは日本代表応援スペシャル企画として、この2試合をカラオケJOYSOUNDが展開する「みるハコ」内でもライブ配信する予定です。周囲を気にする必要のないカラオケボックスで、ご家族やご友人などと一緒に熱い声援を日本代表に送りましょう！

サッカー日本代表 強化試合ライブ配信

【配信日時】

▼第1戦：日本 vs. スコットランド

配信日時：2026年3月29日（日）午前2時 試合開始

会場：ハムデン・パーク（グラスゴー/スコットランド）

▼第2戦：日本 vs. イングランド

配信日時：2026年4月1日（水）午前3時45分 試合開始

会場：ウェンブリー・スタジアム（ロンドン/イングランド）

※視聴URLは確定し次第、U-NEXTサービス内や公式SNSでお知らせいたします。

【配信形態】

ライブ配信およびアーカイブ配信

【視聴方法】

U-NEXT月額プランに加入、もしくはサッカーパックを購入することで視聴可能

【解説】

中山雅史、戸田和幸、中村俊輔

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど44万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、127万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。