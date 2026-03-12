約300ブースが集結する日本最大級の繊維・ファッションOEM・ODM展示会「第47回ASIA FASHION FAIR大阪2026春」開催　4月7日（火）～9日（木）@マイドームおおさか（事前登録制）

AFF株式会社

AFF株式会社（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：黄 雨晨）は、日本最大級の繊維・ファッションOEM・ODM展示会、「第47回ASIA FASHION FAIR大阪2026春（以下「AFF・大阪2026春」）」を、2026年4月7日（火）から9日（木）の3日間、マイドームおおさかにて開催します。

●20年以上にわたりファッション業界のビジネスマッチングを支援、日本最大級のOEM・ODM展示会

ASIA FASHION FAIR（以下、AFF）は、2003年の開催以来、20年以上発展を続けている日本の繊維・ファッション展示会です。ファッショントレンドのニーズに合わせ春・夏・秋・冬と年4回、東京と大阪で交互に開催し、昨年大阪では534社・635ブース、東京では852社・1036ブースが出展し、規模・内容ともに一層充実しました。本年も同様以上の規模・内容で開催予定です。

●日本で実績豊富な中国・東南アジアの優良企業が出展。約300ブースの多彩な製品と最新トレンドが大阪に集結

今回の「AFF・大阪2026春」には、中国をはじめとする東南アジア各国から出展し、アパレル製品、素材、服飾品、ホームファッションなど多彩なカテゴリーを約300ブースでご紹介します。特に、日本市場で重視される小ロット・短納期・多品種対応はもちろん、機能性と環境性を兼ね備えたサステナブル素材や、今後の日本市場を見据えた最新トレンド製品が数多く登場。衣料や素材はもちろん、アクセサリーからペット用品まで、幅広いラインアップを実際に手に取ってご覧いただける貴重な機会となります。さらに、日本市場で長年にわたり実績を積み重ねてきた信頼性の高い企業を厳選した「AFFセレクション」も引き続き展開し、高品質な製品を一堂に披露いたします。

●大阪モード学園とのコラボ企画 来場者投票で最優秀作品を決定

今回の「AFF・大阪2026春」では、特別企画として大阪モード学園の学生による「Tシャツデザインコンテスト」を開催します。「一期一会」をテーマに、若いクリエイターが自由な発想で描いたデザインをTシャツにプリントし、会場内の専用コーナーに展示。来場者による投票も行われ、選ばれた最優秀作品を表彰いたします。ファッションの未来を担う新世代の感性に触れられる、来場者参加型の企画です。学生ならではの自由な発想とエネルギーを、ぜひ会場で体感してください。

AFF株式会社の黄雨晨（コウ・ウシン）社長

本イベントの開催にあたり、AFF株式会社の黄雨晨（コウ・ウシン）社長は、次の通り述べています。

「『ASIA FASHION FAIR』は、20年以上にわたり日本とアジアをつなぐビジネス交流の場として発展し、今では日本最大級のOEM・ODM展示会として多くの皆さまにご支持いただくまでになりました。年4回開催している本展示会において、今回は、春から夏にニーズの高い、機能性アイテムを揃えた「機能性アパレルエリア」を設けることになりました。高品質な製品を短納期でお届けできる企業が多いからこそできた新しい試みです。また、衣料製品にとどまらず素材や服飾品、ホームファッション、ペット用品やギフトアイテムまで、幅広いニーズに応える多彩な製品が集結いたします。こうして時代の変化に合わせて展示の幅を広げられることを、大変嬉しく思います。本展示会が新たな出会いとパートナーシップを生み出し、業界のさらなる発展につながることを心より期待しております。今後もアジアの優れたものづくりと日本企業を結ぶ架け橋として、皆さまに貢献してまいります。」

次世代のファッションを支える最新トレンドと多彩な製品に出会える「第47回ASIA FASHION FAIR大阪2026春」へ、ぜひご来場ください。

「第47回ASIA FASHION FAIR大阪2026春」の見どころ

～短納期が可能だからこそ、今欲しいアイテムが揃う。「機能性アパレルエリア」新設～

急な気温差や、天候に柔軟に対応できる機能性を備えた商品を短納期で提供できる企業も多数出展していることから、今回新たに「機能性アパレルエリア」を新設しました。吸水速乾・抗菌防臭・UVカット・透湿防水・接触冷感など、メーカー各社の高い技術力による商品を効率的にご覧いただけます。

また、オーガニックコットンやリサイクルポリエステルほか、日本での関心の高い環境配慮と、使いやすさを兼ね備えた多彩なラインアップを直接手に取ってご確認いただけます。

～日本で豊富な実績がある、信頼できるパートナー企業との出会い～

日本市場で実績を重ねてきた優良企業が多数出展し、細やかな品質管理や、安定した納期対応で評価されている製品を実際に手に取ってご覧いただけます。特に「AFFセレクション」では、選び抜かれた企業が高品質・高性能・高付加価値、小ロット・短納期のニーズにも対応できる製品をご紹介。仕入れや新規取引を検討する来場者にとって、信頼できるパートナーと出会える絶好の場となります。

～アジアから広がる多彩な提案～

中国以外にも、バングラデシュやミャンマー、カンボジア、ベトナムといった東南アジアの有力メーカーが一堂に集まり、アパレルや服飾品からホームテキスタイルまで幅広い製品を紹介します。さらに会場では、最新の業界動向や革新的な技術に触れられるフォーラムも開催予定。展示を“見る”だけでなく、“知る・学ぶ”ことができるのも本イベントならではの魅力です。

■開催概要

日程: 2026年4月7日（火）～9日（木）10:00～17:00（最終日16:00まで）※入場無料

会場: マイドームおおさか（大阪市中央区本町橋2番5号）

※地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」駅から徒歩6分、地下鉄谷町線「谷町四丁目」駅から徒歩7分

主催: AFF株式会社

協力: 一般社団法人日中経済貿易センター

参加方法: 入場無料。以下より事前登録をお済ませのうえ、ご来場ください。

https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/aff-osaka2026-spring/homepage/

＜出展製品＞

【アパレル】

ポロシャツ、Tシャツ、シャツ、作業服、ズボン、セーター、インナー、デニム、スカート、アウター、スーツ、カジュアルウェア、水着、スポーツウェアなど

【服飾品】

帽子、靴下、マフラー、ストール、箱、鞄、靴、アクセサリー、手袋など

【素材】

化学繊維、混紡、リネン、コットン、皮革、シルク、特殊生地、天然繊維、ニットなど

【副資材】

当て布、刺繍、裏地、ボタン、糸、ひも・ベルトなど

【ホームテキスタイル】

寝具、キッチン用品、バスルーム用品、収納用品、インテリア、アロマテラピー、小型家電など

【ギフト】

文房具、小物、おもちゃ、ギフトバッグ、ペット用品、工芸品、ミラーフレームなど

■ASIA FASHION FAIRについて

ASIA FASHION FAIRは、アジアのサプライヤーとバイヤーが一堂に会する日本最大級の繊維・ファッション業界の展示会です。テキスタイル、アパレル、アクセサリー、ホームテキスタイルなどファッション業界の最新トレンドを網羅した多岐にわたる製品が展示されます。OEM・ODM企業をはじめ、サステナブル素材や高機能性、小ロット生産、リーズナブルな価格を提供する企業など、さまざまな企業を集めることで、ファッション業界の新たなビジネス機会を創出しています。20年以上の歴史を持つAFFは、アジアでの製造委託を検討する企業にとって、最先端のビジネストレンドや新たなパートナーシップを築くための貴重な機会を提供し、常に進化し続けています。