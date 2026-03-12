ペリエ千葉、ジェフユナイテッド市原・千葉の17シーズンぶりのJ1復帰を祝い、春のコラボキャンペーンの実施を決定！　「J1昇格記念ジェフ撮影会ご招待キャンペーン」、3月16日（月）から開催

株式会社千葉ステーションビル

JR千葉駅直結の商業施設「ペリエ千葉」（所在地：千葉市中央区新千葉1‐1‐1）は、2025年12月に開催された「明治安田J1昇格プレーオフ2025決勝」を制し、悲願のＪ１昇格を決めた「ジェフユナイテッド市原・千葉」の快挙を祝い、「春のお気に入りアイテムを見つけて応募！J1昇格記念ジェフ撮影会ご招待キャンペーン」を2026年3月16日（月）から3月29日（日）まで開催いたします。条件を満たした方の中から抽選で30名さまを4月19日（日）に開催する選手との撮影会へご招待します。さらに、オリジナルステッカーがもらえるＷチャンスもご用意してお迎えします。

悲願のJ１復帰！快挙を祝い、選手と写真が撮れる豪華キャンペーンの開催が決定

ジェフユナイテッド市原・千葉は2025年12月13日に行われた「2025明治安田J１昇格プレーオフ」決勝で徳島ヴォルティスを1-0で下し、J1昇格を決めました。ペリエ千葉では17シーズンぶりとなる悲願のJ1昇格を記念した、豪華キャンペーンを開催し、快挙を盛大にお祝いします。

「春のお気に入りアイテムを見つけて応募！J1昇格記念ジェフ撮影会ご招待キャンペーン」では、期間中にキャンペーンにエントリーし、対象ショップで税込5,000円以上ご購入いただいた方の中から抽選で30名さまをジェフユナイテッド市原・千葉の選手ら総勢３名が参加する撮影会へご招待します。選手との写真撮影もお楽しみいただける豪華キャンペーンとなっております。

さらに、W チャンスとして、キャンペーン期間中に対象ショップの店頭で税込5,000円以上ご購入いただいたお客さまに、ジェフユナイテッド市原・千葉のマスコット「ジェフィ」と「ユニティ」のオリジナルステッカーをプレゼント。

ぜひ、キャンペーンにご参加いただき、ジェフユナイテッド市原・千葉のJ1昇格を一緒に盛り上げましょう。

※詳しくは、ペリエ千葉ホームページ（https://www.perie.co.jp/chiba/）をご確認ください

春のお気に入りアイテムを見つけて応募！J1昇格記念ジェフ撮影会ご招待キャンペーン 概要

【企画１.】条件を満たした方の中から抽選で30名さまを選手との撮影会にご招待

条件を満たした方の中から30名さまを4月19日（日）に開催する撮影会にご招待！

当日は選手との写真撮影をお楽しみいただけます。選手に直接会って、J1昇格のお祝いを伝えてみませんか。

■応募条件

- 対象期間：2026年3月16日（月）～3月29日（日）- 対象条件：１.JREPOINT WEBサイトまたはアプリからキャンペーンにエントリー２.期間中にペリエ千葉の対象ショップで、JRE POINTが貯まるカードまたはバーコードを提示して、1会計 5,000 円(税込)以上お買いもの※合算不可- 対象ショップ：BEAMS（本館3F）、JOURNAL STANDARD（本館3F）、DIESEL（本館4F）

■撮影会 概要

- 開催日時：2026年4月19日（日）午後- 開催場所：ペリエ千葉 本館７F ペリエホール ルームC- 内容：選手との写真撮影※詳細は、当選者への当選通知メールにてご案内いたします※当選者以外の方は、撮影会にはご参加いただけません【企画２.】期間中、税込5,000円以上ご購入でオリジナルステッカープレゼント

2026年3月16日（月）～3月29日（日）のキャンペーン期間中に、対象店舗で税込5,000 円以上ご購入いただいたお客さまにオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

■オリジナルステッカープレゼント 概要

【企業概要】

- 対象期間：2026年3月16日（月）～3月29日（日）- 対象条件：ペリエ千葉対象ショップで1会計税込5,000円以上のお買いもの※合算不可- 対象ショップ：BEAMS（本館3F）、JOURNAL STANDARD（本館3F）、DIESEL（本館4F）- 配布ステッカー：4種3,000枚 ※デザインはお選びいただけません。なくなり次第終了となります。オリジナルステッカーイメージ

株式会社千葉ステーションビル

所在地 ：千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ＋plusビル

設立 ：1961年8月1日

代表者 ：代表取締役社長 杉村 晶生

事業内容：商業施設やオンラインストア等の開発・運営、駅業務の受託、および不動産物件の賃貸管理等

ホームページ： https://www.perie.co.jp/

<ペリエ千葉>

施設名称：ペリエ千葉

所在地 ：千葉市中央区新千葉1-1-1

規模 ：地上7階、地下1階

延床面積：約66,730平方メートル

ホームページ：https://www.perie.co.jp/chiba/

※3月12日時点の情報です

※詳細はペリエ千葉ホームページでご案内いたします

※画像は全てイメージです