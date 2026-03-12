「DIGGIN DEEP 2026 DAIKANYAMA」イベントレポートVELOが特設ブースを出展

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ、以下「BATジャパン」）は、2026年3月7日（土）・8日（日）に代官山T-SITE 屋外スペースで開催された「DIGGIN DEEP 2026 DAIKANYAMA」において、オーラルたばこ「VELO」の特設ブースを出展しました。

当日は、「その瞬間をREMIX」をコンセプトにしたブース展開のもと、VELO製品のトライアル体験を実施したほか、景品をかけたミニゲーム「REMIX DROP」を設置。音楽・ファッション・アートが交差する会場で、多くの来場者にブランドの世界観を体感いただく機会となりました。

「VELO」ブースの様子

本イベントでは、吸わなくてもいい喫煙所「VELO トロピカルフォレスト」デザインの専用エリアを展開。会場のカルチャー感と調和する空間の中で、多くの来場者に「VELO」のブランドの世界観に触れていただきました。

フレーバーごとの特徴がわかりやすい展示設置したミニゲーム

ブース内では、来場者が楽しみながら参加できる体験型コンテンツとしてミニゲーム「REMIX DROP」を展開。VELOメンバー登録者を対象に、VELO缶を使って「WIN」の穴を狙う形式で実施し、「WIN」の穴に入った方には景品として「VELOパウチ用の携帯ケース」をプレゼントしました。会場では多くの来場者がブースに立ち寄り、ゲームを通じて「VELO」の世界観を楽しんでいただきました。

イベント概要

VELO缶を上から入れて、「WIN」の穴を目指すゲーム仕様を施しました。ゲームの景品

「DIGGIN DEEP」は、音楽・ファッション・アートなど、多彩なカルチャーが交差するマーケットイベントです。会場では、レコードやヴィンテージアイテム、アート作品、雑貨などを通じて、それぞれの感性やこだわりに触れられる場が展開され、多くの来場者で賑わいました。

■ DIGGIN DEEP 2026 DAIKANYAMA

日程：2026年3月7日（土）、8日（日）

時間：12:00～19:00

会場：代官山T-SITE 屋外スペース内

VELO製品紹介

会場内の様子１.会場内の様子２.

■オーラルたばこ「VELO」

オーラルたばこ「VELO」は、白いパウチを唇の内側にセットするだけで、たばこの刺激を味わえるスウェーデン生まれの無煙たばこです。火やデバイスを使用せず、たばこ葉を燃焼も加熱もしないため、煙やニオイが発生せず、いつでもどこでも使用できることが特長です。

たばこ葉のほか、水、植物由来成分、甘味料、アロマなどを使用した純白パウチ製品であり、その性質上、改正健康増進法の対象外となっています。また、紙巻たばこと比較して有害性物質の発生が99％低減（※1）されており、健康リスク低減の可能性を秘めた（※2）選択肢の一つです。

日本では2020年2月に福岡県で発売を開始し、その後販売チャネルを拡大してきました。今後も、多様な刺激やフレーバーの製品を展開し、より幅広い使用シーンでの選択肢を提案してまいります。

■オーラルたばこ「VELO」製品一覧

※1 本製品は健康へのリスクがないものではなく、依存性のあるニコチンを含有しています。本比較は、リファレンス紙巻きたばこ（タール約9mg）から発生する煙とVELOの使用時に放出される物質について、紙巻たばこの煙中からの削減優先度が独立して選定された、9種類の有害性物質の平均値に基づき評価したものです。

※2 紙巻たばこ喫煙からの完全な移行を前提とした、科学的根拠の重み付けに基づく。これらの製品に健康へのリスクがないことを意味するものではありません。これらの製品は依存性のあるニコチンを含みます。

※3 本製品中にベリー類やフルーツの果実や果汁は含まれていません。

※4 本製品に牛乳、茶葉又はそれらの抽出物は含まれていません。

オーラルたばこ「VELO」について

製品やキャンペーンの最新情報は、公式ウェブサイトからご覧いただけます。

VELO公式ウェブサイト:https://www.velo.com/jp/ja/

BATジャパンについて

社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F

代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）

公式サイト： https://www.batj.com/

BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。英国・ロンドンに本社を置き、48,000人以上の従業員を有しています。私たちは世界トップクラスの科学と研究開発のもと、スモークレスな世界を築き、「A Better Tomorrow(TM)（より良い明日）」を創造することを目指しています。スモークレス製品から生み出される売上高の割合を2035年までに50％に、そのユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げることを目標として掲げています。

達成に向けて、中核となるのが「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」という考え方です。これは、喫煙を続ける可能性のある喫煙者を、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めた、スモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを推進するものです。THRに関するBATのコミットメントと進捗は、その変遷に関するエビデンスや知見をまとめた『Omni(TM)』に詳しく記されています。

BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo(TM)）、ベロ（VELO）、ネオ（neo(TM)）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。

掲載方法についてのお願い

BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。オーラルたばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

20歳未満の者の使用は、法律で禁じられています。

妊娠中のかぎたばこの使用は、妊娠高血圧症候群、早産や出生体重の減少の恐れがあります。

かぎたばこの使用は、あなたが口腔がん等のがんになる危険性を高めます。ニコチンには依存性があります。

「煙もニオイもない」「煙やニオイが発生せず」「煙やニオイが発生しない」「有害性物質の発生が紙巻たばこと比較して99％低減」「ミディアム」「甘み」「甘さ」「まろやか」の表現は、健康への悪影響が他製品より小さいことを意味するものではありません。