第23回 日本生殖心理学会・学術集会にて、ファミワンの公認心理師・臨床心理士 戸田さやかが最優秀論文賞を受賞

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）の専門家アドバイザーである公認心理師・臨床心理士 戸田さやかが、第23回 日本生殖心理学会・学術集会にて、最優秀論文賞を受賞したことを発表いたします。

▼プレスリリース全文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-743-cc20a1eace0b8638e38ceb20dee6325a.pdf■日本生殖心理学会とは

日本の生殖医療は近年著しい発展をとげ、不妊に悩むカップルにとって、その医療技術の進歩とともに多大な貢献をもたらしてきたものと思われます。しかしながら、一方では「心のケア」の問題は未だ十分な方向性を得ている訳ではありません。この現状を打開することを目的として、医師、心理士、または、生殖医療従事者からなる「日本生殖医療心理カウンセリング研究会 ( JAPCRM: The Japan Association of Psychological Counseling for Reproductive Medicine ) 」が平成15年9月に発足致し、平成27年2月15日に「日本生殖心理学会 (JSRP: Japan Society for Reproductive Psychology ) 」へと名称を改めました。また、平成29年4月3日付けにて法人化し、「一般社団法人 日本生殖心理学会」となりました。 日本生殖心理学会は生殖医療の実施に際して、心理的ケアを行うカウンセリングについての学術的研究の向上と、会員相互の知識の交流を図り、もって生殖医療の発展に寄与することを目的とします。

■第23回 日本生殖心理学会・学術集会の概要

【学術集会名】 第23回 日本生殖心理学会・学術集会

【テーマ】 「社会の変容とサイコソーシャルケア ～ わたしたちはどうサバイバルするか？」

【会長】 小泉 智恵 ( 獨協医科大学 埼玉医療センター リプロダクションセンター )

【会場】 都市センターホテル「コスモスホール」 ( 東京都千代田区平河町 2丁目4-1 )



ファミワンの専門家アドバイザーの公認心理師・臨床心理士の戸田さやかは、以下の内容にて、最優秀論文賞受賞者口演をおこないました。

演題「MMPI-3を用いた精子提供を希望する男性の性格特徴の分析」

（戸田さやか (はらメディカルクリニック)）

▼第23回 日本生殖心理学会・学術集会の公式サイト ： https://www.jsrp.org/notice/

■公認心理師 戸田さやかよりコメント

栄えある賞をいただき、大変光栄に存じます。

提供型治療で生まれるお子様が自身のルーツを知る機会は、現状極めて限られています。本研究は、少しでも多くの情報を彼らに届けたいという切実な思いから着手しました。

そのプロセスを評価いただけたことは大きな喜びです。この受賞を糧に、お子様やご家族、ドナー様への適切な支援の在り方を今後も深く探求してまいります。

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。



「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。



また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995