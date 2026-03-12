宮城大学×仙台泉アウトレット　産学連携 第三弾地元大学生が企画したイースターイベントを3月21日（土）に開催

三菱地所・サイモン株式会社

三菱地所・サイモン株式会社、宮城大学 共同リリース

仙台泉プレミアム・アウトレット（所在地：宮城県仙台市 運営：三菱地所・サイモン株式会社）と、宮城大学（本部所在地：宮城県黒川郡大和町）は互いに連携し、3月21日（土）に、仙台泉プレミアム・アウトレットで、お子様向けのイースターイベントを開催します。当日は、”うさ耳”を付けたスタッフを探すスタンプラリーをはじめ、たまご型メッセージプレートのデコレーションやフェイスペイント体験などお子様が楽しめるコンテンツをご用意します。

【本イベントのポイント】

■宮城大学の学生ワーキングチームと仙台泉アウトレットが3度目の産学連携

■学生の実体験を起点に、子どもたちが主体的にアウトレットを楽しめるイベントを考案

■学生考案の3つの体験コンテンツにより、思い出に残る体験を提供

【イベント概要】

※天候等の理由により中止・内容変更の可能性があります。

イベント名称：春のイースターパーティー！

開催日時：2026年3月21日（土）10:00～15:00予定 ※雨天予備日：3月22日（日）

開催場所：仙台泉プレミアム・アウトレット

参加費：無料

参加方法：1F 噴水前の受付にお越しください。

＜内容＞

3つの体験コンテンツを開催します。同時開催の「かもめの玉手箱 DE エッグハント in 仙台泉プレミアム・アウトレット」※1とあわせ、イースター気分を満喫しながらお楽しみいただけます。

１.ウサギを探せ！ワクワクイースタースタンプラリー

アウトレット内3か所に隠れている、”うさ耳”を付けたスタッフを探すスタンプラリー。

すべて集まったら、お菓子と「かもめのセーラー君※2」のステッカーをプレゼントします。

２.たまごのおくりもの ～世界に1つだけのたまごを、楽しく作っちゃおう～

たまご型のメッセージプレートにデコレーションするワークショップ。プレートはお持ち帰りいただけます。

３.イースターフェイスペイント体験＆うさ耳カチューシャ体験

学生によるオリジナルデザイン企画で、選べる絵柄のフェイスペイントとフォトスポットでの撮影が楽しめます。“うさ耳”カチューシャの貸し出しも実施。

※1 さいとう製菓とのコラボレーションによるイベントを開催。

詳細は別途プレスリリース（https://mes.premiumoutlets.co.jp/pdf/574/20260304.pdf）をご参照ください。

※2 さいとう製菓「かもめの玉子」の公式キャラクター

イベント詳細はこちら :https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/events/news11284.html

フェイスペイントデザイン

【実施背景】

仙台泉プレミアム・アウトレットは、ショッピングにとどまらない体験価値の提供を目指し、学生ならではの視点やアイデアを取り入れた取り組みとして、2023年度より宮城大学と産学連携を行っています。連携するのは、三菱地所グループの株式会社泉パークタウンサービスが運営する多世代交流拠点「寺岡Knots」を活動拠点とし、地域活性化の促進に取り組む大学生です。これまでに学生専用クーポン企画（2023年度）やハロウィーンイベント（2024年度）を実施し、今回が第三弾の企画となります。

本施策は、寺岡knotsのメンバーがアウトレットでのアルバイト経験から着想し、「親も子も楽しめる場」を目指して企画しました。大学生の企画・運営による、3月の季節感を取り入れた参加型イベントです。

2024年度の開催風景2024年度の開催風景

【寺岡Knotsについて】

「寺岡Knots」は、多世代交流をテーマに、大空間のFREE SPACEと リモートワークや会合等に対応したRENTAL ROOMを備えた多世代交流拠点です。三菱地所と宮城大学でワーキングチームを結成し、地域の方々とディスカッションを行いながら企画に取り組んでいます。

運営：株式会社泉パークタウンサービス

所在地：仙台市泉区寺岡4-1-7

ウェブサイト：https://izumi-pts.co.jp/

【宮城大学について】

1997 年に宮城県立宮城大学として設立。看護学群・事業構想学群、食産業学群を有し、これらの領域での社会的な課題と密接に関連した研究や社会との共創、そしてこれら実学に基づく人材育成を行っています。

ウェブサイト：https://www.myu.ac.jp/

【仙台泉プレミアム・アウトレット 施設概要】

国内外の人気ブランドが約80店舗揃うアウトレット。商業施設やホテルが集まる泉パークタウンの中心部に立地し、2層構造のアメリカ東北部の街並みをイメージした施設で、四季を彩る自然を感じながらアウトレットショッピングをお楽しみいただけます。

所在地：〒981-3297 宮城県仙台市泉区寺岡 6-1-1

営業時間：10:00～20:00 ※季節により異なる

URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/