SALON adam et rope′、九州エリア初出店。ブランド初の路面店を福岡・大名にオープン。

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営する「SALON adam et rope'（サロン アダム エ ロペ）」は、2026年4月11日(土)、福岡・大名に九州エリア初となる路面店をオープンいたします。

「SALON adam et rope'」は、“Effortless and Chic”をスタイルキーワードに、ファッションから生活雑貨、フードまで、日々の暮らしを心地よく彩るアイテムを提案するライフスタイルブランドです。今回オープンする福岡店は、九州エリア初出店となると同時に、ブランドとしても初となる路面店。福岡のファッションカルチャーの中心地・大名の街に新たな拠点として、ブランドの世界観をより立体に体感できる空間を展開します。ウエアを中心に、暮らしを豊かにする雑貨も取り揃え、「SALON adam et rope'」ならではのライフスタイルを提案します。

オープンを記念して、ブランドと長く取り組みを重ねてきた「Americana」福岡店限定Tシャツを発売いたします。

のほか店頭では、毎シーズンアップデートを重ねて展開している「GENTLE LINEN」シリーズや、代々木上原のヴィンテージショップ「Angie La La Vintage（アンジェ ララ ヴィンテージ」との初のコラボレーション【Angie La La Vintage for SALON】など、ブランドの新たな魅力を感じられるアイテムが並びます。

またスタイルアップパンツや定番デニムといった人気ボトムスに加え、「L.L.Bean for SALON」トートバッグなど、デイリーに活躍するアイテムもラインアップ。

さらに店内では、ホームウェアブランド「TEKLA（テクラ）」や、天然由来のオーガニック成分をよりすぐり配合したナチュラルケアブランド「O SKIN ＆ HAIR（オースキンアンドヘア）」などのライフスタイルアイテムも展開予定です。

あわせて期間限定で、ジュエリーブランド「Sisi Joia（シシ・ジョイア）」のPOP UPも開催いたします。

【SALON adam et rope'】

「センスがいい」のアイディアを見つけに。

柔らかく、心地よく、芯は強く。

品よく、無邪気に、私のままで。

センスがいい新鮮な毎日を送ること。

欲張りな私たちの

心の温度を1℃上げてくれるような

センスがいいモノと出会える社交場-SALON-に。

【Shop Information】

サロン アダム エ ロペ 福岡店

オープン日：2026年4月11日（土）

住所 : 福岡県福岡市中央区大名一丁目2-5 イルカセットビル1F

営業時間：11：00～19：30

【ブランドサイト】

「SALON adam et rope'」公式HP：https://salon.adametrope.com/

「SALON adam et rope'」公式Instagram：https://www.instagram.com/salonadametrope/