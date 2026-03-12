【社内SE転職ナビ】ダイレクトサービスの登録求職者数2,000名を突破

アイムファクトリー株式会社

アイムファクトリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：久利可奈恵）は、当社が運営するIT部門特化型転職支援メディア「社内SE転職ナビ（https://se-navi.jp/）」内のダイレクトリクルーティングサービスにおいて、登録求職者数が2,000名を突破したことをお知らせいたします。

■ 社内SE・情シス・DX人材に特化したダイレクトリクーティング

「社内SE転職ナビ」は、2016年に運営を開始し、社内SE、情報システム部門、DX推進人材に特化したエージェントサービスを提供する求人メディアとして、これまで多くの転職希望者様と求人のマッチングを行ってまいりました。

エージェントサービスにおいては、2026年3月現在にて、これまで転職相談にこられた求職者様は５万名を超えております。

これらの実績とノウハウを活かし、昨年2025年より企業がIT人材へ直接アプローチできる「ダイレクト」機能をβ版として提供を開始。

企業が直接求職者へアプローチできる“ダイレクト”機能により、従来の“待ち”の採用手法に加え、より能動的な採用活動を可能にしています。

■ダイレクト機能の特徴と反響

ダイレクト機能リリース以降、

- ダイレクトスカウトを希望する求職者が月200～300名以上のペースで増加- 掲載企業様、特に事業会社様の社内SE求人への応募数が増加、また成約、入社実績も続々と増加中- 情シス・社内SE経験者、DX推進担当など、即戦力層の登録比率が高い

といった特徴から、企業・求職者双方より反響をいただいております。

■ 登録求職者2,000名突破の背景

近年、IT人材不足が深刻化する一方で、

「エージェント経由だけでは母集団が広がらない」

「自社にマッチする人材に直接会いたい」

といった企業ニーズが高まっています。

こうした背景のもと、社内SE・情シス領域に特化し、求人内容と志向性のマッチ度を重視した設計が支持され、登録求職者数2,000名突破に至りました。

■ 今後の展開

「社内SE転職ナビ ダイレクト」では、今後以下の取り組みを通じて、企業・求職者双方にとって、より使いやすいサービスを目指してまいります。

- UI/UXの改善や機能改修を通じた、操作性・使いやすさの向上- 企業・求職者双方からのフィードバックをもとにした、サービス品質の継続的な改善- ダイレクトリクルーティングを初めて導入する企業に向けた、活用支援・運用サポートの強化- 社数限定でのスカウト送信代行など、採用工数を抑えた支援施策の継続的な実施

■ サービス概要

サービス名：社内SE転職ナビ ダイレクト

URL：https://se-navi.jp/(https://se-navi.jp/)

対象人材：社内SE、情シス、DX推進、ITインフラ、業務システム担当 等

【アイムファクトリーの人材サービス紹介】

2008年創業以来、17年以上にわたってIT/WEB業界に特化した人材支援をし続けており、IT/WEB業界、そして採用のプロフェッショナルとして、当社はこれまで多くの企業様の採用支援、そして求職者様の転職サポートをしてきました。

当社の強み１：プロのIT人材を社員、フリーランスの両面でご紹介

当社は人材紹介サービスだけでなく、フリーランスのITエンジニアのご紹介も可能です。お客様の事業が停滞しないために、短期的にフリーランスのITエンジニアでご支援し、中長期的に社員採用のご支援を行わせて頂くなど、社員とフリーランス双方のハイブリッドでのご支援が可能です。

当社の強み２：ご成約/内定まで最短1か月と圧倒的なスピードでのご支援

企業様、求職者様双方のご希望やご要望を踏まえたヒアリングから、ご紹介、面接、内定と最短1か月でご対応させて頂いたお客様も多数いらっしゃるなど、スピードも当社コンサルタントの強みです。

当社の強み３：お取引企業は3,300社以上と業界も様々

システムインテグレーターやインターネット/通信業界、ソフトウェア・情報処理などの企業をはじめ、コンサルティングファーム、メーカー、金融、物流、人材、教育、医療、不動産など非常に幅広い業界の企業とお取引させて頂いています。

アイムファクトリーは、今後も「日本のイノベーションの発展に、貢献していく」ために、1人でも多くの求職者の方へ転職支援をし続けてまいります。

【会社概要】

社名：アイムファクトリー株式会社

本社所在地：東京都港区赤坂1丁目12-32 アーク森ビル26階

代表取締役：久利 可奈恵

事業内容： 人材紹介事業、人材派遣事業、プロジェクト就労支援事業 （フリーランス）、IT/Webエンジニア向けキャリア情報発信事業

設立： 2008年7月8日

HP：https://www.aim-factory.com/