機能美を追求する『アンフィーロ』ブランド単独店で成長を加速　～2026年4月24日（金）「ららぽーと豊洲」に１号店オープン～

株式会社オンワード樫山

株式会社オンワード樫山（本社：東京都中央区 代表取締役社長：保元 道宣）の機能美を追求する『UNFILO (アンフィーロ) 』は、さらなる成長を加速するため、ブランド単独店の展開をスタートします。１号店は2026年4月24日（金）、開業20周年を迎え大規模リニューアルする「アーバンドックららぽーと豊洲」に出店、順次展開を拡大します。

2021年秋に当社の公式オンラインストア「オンワード・クローゼット」から発売した『UNFILO (アンフィーロ)』は、デジタルコミュニケーションをベースとしてECで拡大、その後はブランド複合ストア「オンワード・クローゼットセレクト」内の主力ブランドとして成長を加速させ、発売から４年余りで年商100億円を突破しました。

今後の更なる成長戦略として、2026年より「アンフィーロ ストア」を出店、順次展開を拡大する計画です。

この度、その１号店となる「アンフィーロ ストア アーバンドック ららぽーと豊洲店」を、4月24日（金）にオープンします。

コンセプトである"機能美"商品を実際に体感できる場所として、独自のイベントやサービスを織り交ぜながら重要なコミュニケーションの場としても活用してまいります。

■店舗概要

店舗名：アンフィーロ ストア アーバンドック ららぽーと豊洲店

オープン日：2026年4月24日（金）

所在地：東京都江東区豊洲2丁目4-9 ららぽーと豊洲１ SOUTH PORT 2F

営業時間：10：00～21：00（大晦日、元旦営業時間変更有り）

定休日：不定休

売場面積：176.73平方メートル （53.46坪）

■『UNFILO（アンフィーロ）』 について

「動く。すべての人に、機能美を。」

私たちは動いている。今日のために、誰かのために。そして未来のために。

UNFILOは、動くすべての人に、これまでにない快適さを。

機能性だけでは、満足できない人に、

着心地のいい、美しいデザインを。

UNFILOは機能美を更新しつづけていきます。

公式サイト：https://unfilo.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/unfilo_official/

■株式会社オンワードホールディングス 概要

1927年に「樫山商店」として創業しました。現在は、「ファッション」「ウェルネス」「コーポレートデザイン」の3つの領域における事業を推進するとともに、海外においては、「ヨーロッパ」「アメリカ」「アジア」の3地域でビジネスを展開しています。

ミッションステートメントである「ヒトと地球（ホシ）に潤いと彩りを」のもと、“社員の多様な個性をいかしたお客さま中心の経営”により、地球と共生する“潤いと彩り”のある生活づくりに貢献する「生活文化創造企業」として前に進み続けます。

代表者：代表取締役社長 保元 道宣

本社：〒103-8239東京都中央区日本橋3丁目10番5号オンワードパークビルディング

URL：https://www.onward-hd.co.jp/