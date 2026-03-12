CARTUNE、ホイールに特化した公式カーミーティング「WHEELISM（ホイーリズム）」を4月25日（土）開催 ～ホイールにこだわるCARTUNEユーザーが静岡に集結
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）が運営するクルマ好きのコミュニティ「CARTUNE（カーチューン）」は、2026年4月25日（土）に、ホイールに特化したCARTUNE公式カーミーティング「WHEELISM（ホイーリズム）」の第２回目を静岡県牧之原市にて開催いたします。
「WHEELISM」は、“ホイールのある風景とスタイル”をテーマにしたカスタムカーイベントです。
※第1回 WHEELISMより
昨年開催された第1回イベント（開催レポートはこちら）(https://cartune.co.jp/magazine/articles/5472)では、CARTUNEユーザーが集い、 そのこだわりの「足もとカスタム」を披露しました。2回目の開催となる今回は、埼玉から静岡へ場所を移し、ホイール自慢のオーナーが会場に集結します。
※第1回 WHEELISMより
■開催概要
イベント名：CARTUNE公式カーミーティング「WHEELISM（ホイーリズム）」
開催日：2026年4月25日（土）
会場：静岡県牧之原市内（ギャラリー枠なしのため詳細は参加者にのみご案内）
開催時間：11:00～16:00（予定）
主催：株式会社イード CARTUNE運営事務局
入場対象：参加エントリー車両のみ（※ギャラリー入場はありません）
参加エントリー料：1,500円（税込）
■ ユーザーエントリー募集
CARTUNEユーザーを対象に、イベントへの参加エントリーを受付中です。ホイールにこだわりを持つオーナーの皆さまのご参加をお待ちしています。
エントリー受付期間： 2026年3月22日（日）まで エントリーはこちら(https://cartune.co.jp/pages/l5GG_2ndWHEELISM)
■ 出展企業募集
WHEELISM では、ホイールブランドやカー用品メーカーなど、CARTUNEユーザーとのリアルな接点を求める企業様向けに出展枠をご用意しています。
出展申込締切： 2026年4月3日（金）まで 資料請求はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8fUx399zJVupC1fEPTzD6F3lLUrX-TIsoMlkT1yhSf_xRpg/viewform)
■ イベントの見どころ
ホイールを主役にしたCARTUNE公式ミーティング。愛車の「足もと」で個性を語る特別な1日。CARTUNEユーザーとつながるリアルな交流の場です。
CARTUNEマガジンも展開
会場の模様は「CARTUNE MAGAZINE」でも紹介予定。オンラインとリアルで楽しめるコミュニティ体験を提供します。
■ CARTUNE（カーチューン）について
CARTUNEは、自動車オーナーによる愛車紹介やカスタム共有を目的とした、 国内最大級の自動車コミュニティサービスです。写真投稿・パーツレビュー・整備記録の共有を通じて、ユーザーが自身のスタイルを発信できる場を提供しています。
WHEELISM以外にも、「PickupCars」や「ネオクラオーナーズ・ミーティング」などのイベントも展開しています。
・ウェブサイト：https://cartune.co.jp/
・アプリ（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/cartune/id1221199655
・アプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=me.cartune.android&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=me.cartune.android&hl=ja)
