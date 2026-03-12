【Algomatic 】NexTech Week 2026【春】「第10回 AI・人工知能EXPO」のAIエージェントWorldゾーンに出展・登壇

株式会社Algomatic

株式会社Algomatic（本社：東京都港区、代表取締役CEO：大野峻典、以下Algomatic）は、2026年4月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイト（西展示棟）で開催される「NexTech Week 2026【春】」内の専門展示会「第10回 AI・人工知能EXPO」AIエージェントWorldゾーンに出展することをお知らせいたします（西展示場、ブース番号：3-84）。

4月17日（金）15:00開始予定の特別企画「AI Table」のセッションでは、AXカンパニー CEOの鴨居啓人が登壇。「AI活用がうまくいく企業の人材・組織づくり」と題し、AI活用が成果につながる組織とそうでない組織の構造的な違いを紐解きながら、人材育成を起点に業務改革を推進する組織設計の考え方や、AXを実現するための役割定義と実践的な具体策について紹介します。

・AI Table

https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/ai-table.html

※主催：一般社団法人AICX（AI Customer Experience）協会

■NexTech Week 2026【春】第10回 AI・人工知能EXPO／AIエージェントWorldゾーンについて

NexTech Weekは、AIをはじめとする先端テクノロジーが一堂に出展する、日本最大級のAI技術の専門展示会です。AI・人工知能、ブロックチェーン、量子コンピューティング、デジタル人材育成、ヒューマノイドロボットなど、さまざまな次世代テクノロジー分野の製品・サービスが集結します。



その中の「AI・人工知能EXPO」では、生成AI、AIエージェント、LLM/SLM、RAG、マルチモーダルAIなど幅広いカテゴリの製品・サービスが出展。DX推進や業務効率化に活用できる最新のAI技術に特化した日本最大級の専門展です。

■Algomaticの出展内容

Algomaticブースでは、組織のAX内製化に向けた体制づくりとAI変革人材育成を推進する実務直結型プログラム『Algomatic AI Academy』を紹介し、来場者一人ひとりの「いまのAI推進フェーズ」をその場で診断。企業それぞれの状況に合った最短ルートを提案します。



これまでAlgomaticでは200社を超える企業・官公庁のAI推進支援を通して寄せられてきた、「PoCや研修をやったのに成果につながらない」「施策がイベントで終わってしまい現場に定着しない」「AI推進を進めたいが何から手をつければいいかわからない」といった声から、「ツールを入れるだけ」でも「研修をイベント的に行うだけ」でも、組織に成果は根づかないという現実が見えてきました。



こうした課題感を解決するべく、『Algomatic AI Academy』では、経営層から現場担当者まで、役職や業務内容ごとの役割・課題に合わせた研修設計により、企業ごとの目的に沿った組織変革を促進。加えて、AI推進担当者やAIアンバサダーの育成、全社展開の設計までを一気通貫で支援します。研修を単なる学習機会で終わらせるのではなく、ご要望に応じて専任メンターが実際の現場課題に伴走し、継続的な実践支援を実施。ROIが出る“土壌”を育てながら、最終的に「自社で推進できる状態」を実現し、成果が組織に根づくまでをサポートします。



当日は「AI推進は何からやるべきか」が明確になる個別商談も随時ご案内いたします。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

＜出展概要＞

・名称： NexTech Week 2026【春】内 第10回 AI・人工知能EXPO／AIエージェントWorldゾーン

・日程： 2026年4月15日（水）～17日（金）各日10:00～17:00

・会場： 東京ビッグサイト（西展示棟）

・ブース番号：西1ホール、3-84

・主催： RX Japan株式会社

・イベントページ： https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/ai.html

＜登壇概要＞

・セッションタイトル：AI活用がうまくいく企業の人材・組織づくり

・登壇者：株式会社Algomatic 執行役員 AXカンパニーCEO 鴨居啓人

・日時：2026年4月17日（金）15:00～15:45

・会場：東京ビッグサイト 展示会場内 特設会場

・タイムテーブル：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/ai-table.html

＜登壇者プロフィール＞

鴨居啓人

株式会社Algomatic 執行役員 AXカンパニーCEO

慶應義塾大学/大学院を卒業後、新卒でアクセンチュアに入社し、データサイエンティスト兼データエンジニアとして機械学習関連のプロジェクトに従事。その後、AI領域のシニアマネージャーとして、通信・EC・不動産業界における業務および組織変革をリード。2024年5月、Algomaticに参画。AI活用による企業の業務変革を推進する、AI Transformation（AX）カンパニーを立ち上げ、CEOとして事業を統括。

■入場方法

下記のボタンから来場登録をお願いいたします。ご登録完了後、来場者バッジが発行されます。そちらを印刷いただくことで、当日スムーズにご入場いただけます。

来場者登録はこちら :https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605533872183978-ESI

■『Algomatic AI Academy』について

『Algomatic AI Academy』は、組織のAX内製化に向けた体制づくりとAI変革人材育成を推進する実務直結型プログラムです。ビジネスの現場における役職や業務内容に合わせた“実務直結型”の研修プログラムで、企業ごとの目的や課題に沿った組織変革を促進します。研修プログラム終了後は、ご要望に応じて専任メンターが実際の現場課題に寄り添い、継続的な支援を通じて業務変革と組織づくりをサポートします。

https://algomatic.jp/ai-academy/



■Algomaticについて

社 名 ：株式会社Algomatic

所在地 ：東京都港区六本木三丁目2番1号

代表者 ：大野 峻典

設 立 ：2023年4月13日

事業内容：大規模言語モデル等生成AI技術を活用した、サービスの開発・提供

会社HP：https://algomatic.jp/