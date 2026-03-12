「健康経営優良法人2026」(大規模法人部門)に5年連続で認定

ONODERA GROUP

ONODERA GROUPの株式会社LEOC（代表取締役社長：田中 源人 所在地：東京都千代田区、以下「LEOC」）は経済産業省と日本健康会議が実施する「健康経営優良法人認定制度」におきまして「健康経営優良法人2026」（大規模法人部門）に5年連続で認定されましたので、お知らせいたします。

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

LEOCでは、会社の財産は「人」であり、その一人ひとりが心身ともに健康で、生き生きと働くことができる環境を整えることが、何よりも重要と考えております。今後も、従業員一人ひとりが健康で幸せに働ける環境づくりを、会社の成長に不可欠な「健康経営(R)」として、より一層強化してまいります。

※「健康経営(R)」は、ＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。

＜LEOCの健康宣言＞

LEOCが何より大切にしているものは、”人”です。

経営理念に「パートナーに成長と幸福を」と掲げているとおり、社員の幸せを考える会社であることを目指しています。

その原点は一人ひとりが健康であることが重要です。そのために次の3つを宣言し、私たちは健康経営に取り組みます。

一、みんなが幸福を感じて、働き続けられる会社をつくります。

一、生き生きと心身ともに健康で、働きやすい会社をつくります。

一、一人ひとりが活躍し、成長できる会社をつくります。

社員がいつまでも働き続けられるよう、これからも取り組み続けます。

＜LEOCの健康経営についての戦略と評価指標について＞

戦略マップ：

評価指標：

※1: LEOCで勤務している社会保険加入者から算出

※2: LEOCで社会保険加入者データ（協会けんぽ事業所カルテ）

※3: 50人以上事業所・支社、本部から算出

※4: プレゼンティーズム

病気やけががないときに発揮できる仕事の出来を100%とした過去4週間の自身の仕事のパフォーマンス度（東大1項目による測定）

※5: アブセンティーズム

全従業員に対する、傷病による休職・休暇が30日以上の者の割合

※6: ワークエンゲージメント

仕事に対する活力・熱意・没頭（ユトレヒト尺度項目（3項目各0～6点の平均）による測定）

【LEOCについて】

株式会社LEOCは、全国3,000カ所以上の社員食堂・病院・介護施設・保育園・アスリート施設など、あらゆる年代のお客様に対して、日常の食から心身の豊かな健康を創造する企業です。「お客様に喜びと感動を パートナーに成長と幸福を 社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりをどこまでも大切にする企業として、人から始まる持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

・所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル17階

・創業：1983年4月1日

・資本金：5,000万円

・代表者：代表取締役社長 田中 源人

・URL：https://www.leoc-j.com/

【ONODERA GROUPについて】

ONODERA GROUP は全国3,000カ所以上で食事提供を行う株式会社LEOC をはじめ、フードサービス、ヒューマンリソース＆テクノロジー、メディカル、ファーマ、スポーツなど、多様な事業をグローバルに展開しております。「お客様に喜びと感動を」「パートナーに成長と幸福を」「社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりの「幸せづくり」におけるリーディングカンパニーとして、さらなる挑戦を続けてまいります。

・代表者：グループ代表CEO 小野寺 裕司

・URL：https://www.onodera-group.jp/