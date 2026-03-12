＜MERCURYDUO＞ドラマシリーズ『EMILY IN PARIS（エミリー、パリへ行く）』とコラボレーション。3月12日(木)より先行予約開始。

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する、「MAKE MY DUO.」をコンセプトに持つレディースブランド「MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）」は、Netflixで配信中のドラマシリーズ『EMILY IN PARIS（エミリー、パリへ行く）』とのコラボレーションを発表します。2026年3月12日(木)12:00より公式通販サイト「RUNWAY channel」および「ZOZOTOWN」にて先行予約開始、2026年3月20日(金)に一般発売を開始します。

『EMILY IN PARIS（エミリー、パリへ行く）』コレボレーション

特設ページ：https://runway-webstore.com/mercuryduo/collaboration/260312/?aid=md_260312_emilyinparis

『EMILY IN PARIS（エミリー、パリへ行く）』は、シカゴで働いていた主人公のエミリー・クーパーが、パリで念願の職を手に入れ、仕事に恋に友情に全力投球する夢の海外生活を描いた物語です。

キャリアを楽しみながら自分らしいおしゃれを楽しむエミリーの姿は、働く女性のオフィススタイリングとしても支持を集める「MERCURYDUO」の世界観ともリンクします。

鮮やかなカラーが目を引くトップスやデニムパンツ、作中の印象的なシーンをプリントしたTシャツなど全6型を展開。エミリーをイメージした特別なスタイリングでご紹介いたします。

商品概要

『EMILY IN PARIS（エミリー、パリへ行く）』コレボレーション

【EMILY IN PARISコラボ】 ロゴエンブロイダリーニット

商品番号：002622601901

価格 ：7,480円（税込）

カラー ：オフホワイト/ブラック/レッド

サイズ ：FREE

パリで輝くエミリーのように、日常をドラマティックに彩るリブニット。

程よくフィットするシルエットと短め丈が、スタイルをすっきりと見せてくれます。胸元には『EMILY IN PARIS』のタイトルロゴを刺繍であしらい、シンプルな中に洗練された遊び心をプラスしました。

ジャケットのインナーにも、デニム合わせでカジュアルにも映える1枚です。

▼カラーバリエーション

オフホワイトブラックレッド

『EMILY IN PARIS（エミリー、パリへ行く）』コレボレーション

【EMILY IN PARISコラボ】2WAYハイウエストワイドデニムパンツ

商品番号：002622601901

価格 ：16,500円（税込）

カラー ：ブルー/インディゴ

サイズ ：S/M

胸下まで伸びるコルセットデザインがトレンドライクなデニムパンツ。

ウエストを折り返して履ける2WAY仕様で、フロントには作中に登場する香水「De L'Heure」をプリント。バックウエストには『EMILY IN PARIS』のタイトルロゴをあしらったレザーパッチをデザインしました。

すっきりとした腰まわりから裾に向かって落ちるワイドラインが脚を長く見せ、デニムながらも女性らしい上品な印象に仕上がります。

▼カラーバリエーション

ブルーブルーインディゴインディゴ【EMILY IN PARISコラボ】2WAYハイウエストワイドデニムパンツ【EMILY IN PARISコラボ】2WAYハイウエストワイドデニムパンツ『EMILY IN PARIS（エミリー、パリへ行く）』コレボレーション

【EMILY IN PARISコラボ】バーティカルフォトTシャツ

商品番号：002622700501

価格 ：5,940円（税込）

カラー ：オフホワイト

サイズ ：FREE

【EMILY IN PARISコラボ】グラフィックロゴTシャツ

商品番号：002622700601

価格 ：5,940円（税込）

カラー ：オフホワイト

サイズ ：FREE

パリの街を舞台に、エミリーの華やかでチャーミングな日常を切り取ったフォトTシャツ。

シンプルなホワイトボディに施したフォトプリントは存在感たっぷりでスタイリングの主役に。

デザイン違いで印象が変わるので、気分に合わせて楽しむのもおすすめです。

シーズン4よりエミリーがトレヴィの泉を訪れるロマンチックなシーン、シーズン1の最終話よりパレ・ロワイヤルを訪れる印象的なシーンをプリントした、ドラマティックなムードにときめくアイテムです。

▼カラーバリエーション

【EMILY IN PARISコラボ】バーティカルフォトTシャツ【EMILY IN PARISコラボ】グラフィックロゴTシャツ

『EMILY IN PARIS（エミリー、パリへ行く）』コレボレーション

【EMILY IN PARISコラボ】レイヤードライクツイストニット

商品番号：002622602001

価格 ：7,920円（税込）

カラー ：ピンク

サイズ ：FREE

カーディガンを羽織ったようなフェイクレイヤードが印象的なオフショルニット。トレンドの巻きコーデが1枚で叶うニットトップスです。やわらかなピンクカラーがエミリーらしいロマンティックで洗練されたムードを演出します。

リボンの先に施した『EMILY IN PARIS』のモノグラム刺繍が特別感あふれる、トレンド感と甘さを纏った主役トップスです。

▼カラーバリエーション

【EMILY IN PARISコラボ】レイヤードライクツイストニット【EMILY IN PARISコラボ】レイヤードライクツイストニット

『EMILY IN PARIS（エミリー、パリへ行く）』コレボレーション

【EMILY IN PARISコラボ】エミリープリントフレアワンピース

商品番号：002620302401

価格 ：17,600円（税込）

カラー ：ピンク

サイズ ：S/M

柔らかなピンクとオレンジの『EMILY IN PARIS』のパターンがアートライクなプリントワンピース。

ふんわりとしたパフスリーブが女性らしさを引き立て、歩くたびに揺れるフレアシルエットが軽やかでロマンティックなムードを演出します。休日のお出かけやリゾートシーンにも映える、1枚で気分が華やぐアイテムです。

特設ページはこちら :https://runway-webstore.com/mercuryduo/collaboration/260312/?aid=md_260312_emilyinparis

先着プレゼント

『EMILY IN PARIS』コラボレーション 限定ショッパー

全国の取り扱い店舗にて、コラボレーションアイテムをお買い上げいただいたお客様へ、コラボレーション限定デザインのショッパーをプレゼントいたします。

※店舗でのご購入のみ対象となります。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

『EMILY IN PARIS』について

リリー・コリンズが演じるエミリー・クーパーは、シカゴでマーケティングを担当していたが、思いがけずパリで夢の仕事を手に入れる。望まれてなくても、新鮮さを与えながら、フランスの老舗マーケティング会社で働き、新しい友人と恋愛のもつれも両立するエミリー。飛行機でロゼッタストーンを使ったカタコトのフランス語しか話せない彼女は、個性的なスタイル、特徴的なウィット、ソーシャルメディアの才能で、街を虜にし始める。

現在、Netflixにてシーズン4まで配信中。

発売スケジュール

■先行予約

3月12日(木)12:00よりWEBにて予約販売開始

・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/mercuryduo/

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/women-shop/mercuryduo/detail/

※お届けは店頭発売後になる可能性がございます。

■店舗

3月20日(金)より発売予定

・全国店舗一覧：https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK000

MERCURYDUOについて

「MAKE MY DUO.」

～重なり合う魅力を楽しむ～

上品な美しさと洗練された可愛さ

2つの魅力の重なりを自分らしく楽しむこと

それが、きっと新しい自分に気づかせてくれる

■MERCURYDUO 2026 Spring Collection

『BE YOURSELF』

目まぐるしく変化する時代のなかで、揺らぐことなく

自分の信じる美しさを纏って歩く

自然体でありながらも内に強さと品格を宿す

芯のある女性たちへ

程よく体のラインに沿わせながらも

締め付けずに美シルエットを表現

そこに少しエッジの効いた大人のモード感を加えて

媚びない強さと自分らしさを貫く姿に

どこか都会的なムードが香るコレクション

■MERCURYDUOオフィシャルサイト/SNS

Official Site：https://brand.mercuryduo.com/

Web Store ：http://runway-webstore.com/mercuryduo/

X ：https://x.com/mercuryduo_com

Instagram ：https://www.instagram.com/mercuryduo_com/

【会社概要】

社 名：MARK STYLER株式会社

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14

創 業：2005年11月

代 表 者：代表取締役社長 秋山 正則

事 業 概 要：

(1)オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売

(2)自社運営のeコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売

URL：http://www.mark-styler.co.jp