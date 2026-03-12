【香川ファイブアローズ】株式会社はなまる「2025-26 シーズン ゴ ールドパートナー」契約締結の知らせ

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。



このたび株式会社ファイブアローズは、讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」を展開する株式会社はなまる（本社：香川県高松市、代表取締役社⾧：前田良博）と、2025-26シーズンの「ゴールドパートナー」契約を締結いたしました ので、お知らせいたします。





株式会社はなまるは、創業25年を機に2025年1月、香川県に本社を戻し、香川県の魅力を全国に発信し、地域貢献を目指しています。「更に香川を元気にしたい」という両者の強い想いが合致し、2025-26シーズンから共に戦うパートナーシップが実現いたしました。本提携により、より多くの方に「はなまるうどん」の魅力、そして当クラブやチームの魅力 を発信してまいります。単なるスポンサーシップに留まらず、地域の方々が笑顔になるような多角的な協業プロジェクトを展開し、香川県の活性化に寄与することを目指します。