「子ども健康飲料」誕生※1！石原さとみさんが母親役として出演　新TVCM「ムテキッズ誕生！」 篇、3月17日より全国で放映開始

キリンビバレッジ株式会社

キリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘）は、子ども健康飲料「キリン つよいぞ！ムテキッズ」新TVCM「ムテキッズ誕生！」 篇を3月17日（火）より全国で放映を開始します。

※1 体調管理をサポート（本商品には、プラズマ乳酸菌500億個・鉄分を配合しています）

※2 一部地域で紙パック品の先行販売実績あり

新TVCM「ムテキッズ誕生！」 篇ストーリー

河原で遊ぶ子どもの汗が冷えないよう、そっと上着を着せてあげる母親役の石原さとみさん。そこへヒーローに扮した“ムテキッズ”たちが登場し、「子どもの体調管理に悩むママさん！パパさん！」「子どもの体調管理のサポートに朗報です！」と元気いっぱいに呼びかけます。

突然の声に驚いて顔を上げた石原さんに、“ムテキッズ”たちは土手の上からヒーローポーズを決めながら、子ども健康飲料「キリン つよいぞ！ムテキッズ」を紹介。石原さんも思わず商品を手に取り、にっこりとした笑顔を見せます。

その後、子どもたちが商品をごくりと飲む様子を温かい眼差しで見守り、総勢26人の子どもたちと一緒に「ムテキッズ！」と元気よくカメラに向かって唱和。

子どもの体調管理に悩む保護者に向けて、子ども健康飲料として誕生した「キリン つよいぞ！ムテキッズ」の魅力を、明るく力強く伝えます。子どもたちのエネルギッシュな声と、石原さんのやわらかな笑顔が印象的な、子どもの健康と子育て中の母親・父親達を応援する前向きなCMに仕上がりました。

体調管理は、食事・睡眠・運動が大切です。

新TVCM情報

タイトル・尺数 ：「ムテキッズ誕生！」 篇（15秒）

放送開始日 ：2026年3月17日（火）

放送エリア ：全国

YouTube ：https://youtu.be/23wrS2O2Fz8

メイキング映像

■石原さとみさんの"お母さんの顔" 撮影中も子どもたちに寄り添う温かな眼差し

撮影の合間も、石原さんは子どもたちの輪に自然と加わり、一緒にゲームをしたり会話を楽しんでいました。子役と超高速の「アルプス一万尺」を披露して周囲を驚かせたり、「片足立ちゲーム」で真剣勝負を繰り広げたりと、子どもたちとふれあう姿が印象的です。撮影当日は、晴天ながらも寒さが厳しい日でしたが、こどもたちを活気づけながら寄り添っている姿はまさに"お母さんの顔"でした。

■総勢26名の子どもたちと作り上げる"最強の一体感"

大人数での「ムテキッズ！」という決め台詞は、全員の息を合わせるのが至難の業。石原さんは全員で最高のカットを撮影できるよう、「せーの！」と声をかけ、子どもたちを優しくリードします。現場には石原さんと子どもたちのパワフルさで最高の「一体感」が生まれていました。

出演者プロフィール

石原さとみ（いしはら さとみ）

1986年12月24日生まれ。東京都出身。

第27回ホリプロタレントスカウトキャラバン「ピュアガール2002」でグランプリを受賞し、本格的に女優活動をスタート。

2003年、映画デビュー作「わたしのグランパ」で、第27回日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ数々の映画賞を受賞し、以後、さまざまな映画やドラマで活躍。

商品情報

■「キリン つよいぞ！ムテキッズ」について

中味

・すっきり飲みやすいヨーグルトテイスト

・プラズマ乳酸菌500億個（子ども1日分目安量）と、鉄分1.2mgを配合

パッケージ

・子どもの”好き”と”自分らしさ”を表現したキャラクターを活用した、明るさと楽しさのあるパッケージデザイン（全６種類）

概要

名称：

１.「キリン つよいぞ！ムテキッズ」 100ml・ペットボトル

２.「キリン つよいぞ！ムテキッズ」 100ml・ペットボトル6本パック

発売日：2026年3月17日（火）

価格（消費税抜き希望小売価格）：１.139円 ２.834円

URL：https://mutekids.kirin.co.jp

(C) すけまる／小学館 (C) KIRIN ムテキッズプロジェクト