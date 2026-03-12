【全国6医院限定】Ihana訪問歯科、DXと理念経営を実装する次世代教育プログラム「スーパー歯科医師構想」を始動

株式会社Foodie

株式会社Foodieが運営するIhana訪問歯科グループ（所在地：岐阜県羽島郡笠松町、COO：三輪俊太）は、訪問歯科医療の臨床ノウハウにDX基盤と理念経営を統合した歯科医院再設計プログラム「スーパー歯科医師構想」を2026年5月17日より開始します。

本構想では、理念を共有する歯科医院を対象に全国6医院限定でモデル医院を募集。これに先立ち、2026年3月17日（火）20:30より無料オンライン説明会を開催します。

【詳細・説明会申込URL】：https://www.ihana-group.com/super-dentist(https://www.ihana-group.com/super-dentist)

■ 背景：歯科医療の限界を「訪問×DX×理念」で突破する

日本の高齢化の進展に伴い、訪問歯科医療の重要性は年々高まっています。一方で歯科医院経営は、「集患依存の経営」「人材採用の難化」「高度化する現場負担」など、大きな転換期を迎えています。特に訪問歯科では、臨床技術に加え、多職種連携、チームマネジメント、地域医療との接続など、従来の歯科教育では体系的に学ぶ機会の少ない高度なスキルが求められています。

Ihana訪問歯科では、独自のDX基盤による情報共有の効率化と、スタッフが主体的に動く理念経営を組み合わせることで、質の高い医療と持続可能な医院経営の両立を実践してきました。本構想は、こうした現場で培われた実践知を志を共にする歯科医師へ共有し、地域医療を支える新しい歯科医師モデルの育成を目的として立ち上げたものです。

■ Ihana訪問歯科が目指す「スーパー歯科医師」とは

本プログラムが育成を目指す「スーパー歯科医師」とは、単に臨床技術が高いだけの歯科医師ではありません。以下の3つの要素を統合し、地域医療の現場で持続可能な医療モデルを実践できるリーダーを指します。

- 臨床のスペシャリスト「最期まで口から食べる」を支えるため、摂食嚥下・義歯・全身疾患に関する深い知見を持ち、EBM（根拠に基づく医療）に基づいた診療ができる。- 組織のアーキテクト（設計者）DX基盤を活用し情報の非対称性を解消しながら、歯科衛生士や多職種（管理栄養士・ST等）が自律的に動くチーム医療の仕組みを構築できる。- 理念のリーダーACP（人生会議）やBPSモデル（生物心理社会モデル）を理解し、患者の人生観に寄り添う医療を医院経営の軸として実装できる。■「スーパー歯科医師構想」5つの教育領域

単なるスキルアップに留まらず、他職種から信頼される歯科医師を育成するため、以下の5つの領域を統合した実践型カリキュラムを提供します。

■指導陣には、訪問歯科医療の現場と研究の両面で活躍する専門家が参画

【お申込み方法：抽選制（先着ではありません）】

https://www.ihana-group.com/super-dentist

▼4月17日 正午まで

お申し込み締め切り

▼4月20日 18時ごろ

抽選結果発表

▼4月24日 期限

当選者 振り込み期限

※期日までに確認できない場合、当選は自動キャンセルとなります

▼4月27日

繰り上げ当選・再抽選の結果をご連絡します

▼5月1日

繰り上げ当選者の振り込み期限

▼5月～

受講確定。振り込み確認をもって受講確定となります。詳細のご案内をお送りします。

Ihana訪問歯科グループ COO 三輪俊太

「これからの時代、やっておいたほうがいいらしい」「でも何をどうすればいいのかわからない」私自身がそうでした。大学で補綴を専門的に学び、義歯を作る技術はあっても、現場では何もできない自分に気づきました。

目の前の患者さんは認知症で、全身疾患があり、家族も不安を抱えている。口の中だけ見ていても何も始まらない。「ちゃんとした訪問歯科」を求め、施設や在宅で何年もかけて向き合って見えてきた答えを、このコースに込めました。

100時間、22日間。決して短くはありませんが、訪問歯科を「なんとなく」から「ちゃんと」に変えるには必要な時間です。患者さんが本当に必要としている歯科医療を、真摯に届けられる歯科医師を増やしたい。先生のご参加を、心からお待ちしています。

■ 無料オンライン説明会 開催概要

本プログラムの全容や、参加により医院がどう進化するのかを詳しくご説明します。

・日時： 2026年3月17日（火）20:30～21:30

・形式： オンライン（Zoom予定）

・参加費： 無料

・対象： 訪問歯科を強化したい院長、体系的に学びたい歯科医師、地域医療に関心の高い方

・申込方法： 右記リンクよりお申し込みください [https://www.ihana-group.com/super-dentist]

＜Ihana訪問歯科について＞

Ihana訪問歯科は、訪問歯科医療の実践を通じて、地域医療の質向上と持続可能な提供体制の構築を目指しています。診療現場においてデータ共有・業務効率化・多職種連携を支えるDX基盤を整備し、「医療の質」と「持続可能性」を両立する歯科医療モデルの構築に取り組んでいます。

■運営会社：株式会社Foodie

■ブランド名：Ihana訪問歯科グループ

■代表者：COO 三輪俊太（医療法人恵眞会 理事長・歯科医師）

■事業内容：セミナー事業、歯科医院の運営経営支援、歯科医療者の教育、採用支援

■所在地：Ihana訪問歯科グループ本部（〒501-6035 岐阜県笠松町円城寺８７６－２ Ihana 101）

■URL：https://www.ihana-group.com/