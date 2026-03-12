【ホテルメトロポリタン 丸の内】「ふくしまスペシャルディナーコース」の販売について

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン 丸の内（所在地／千代田区丸の内、総支配人／桃谷健志）のダイニング＆バー「テンクウ」では、JRグループ6社と福島県等が開催する「ふくしまデスティネーションキャンペーン（2026年4月～6月）」に連動し、4月1日から5月20日まで「ふくしまフェア」を開催いたします。

福島県の海と山の幸をフレンチの技法で仕立てたディナーコースをご用意いたしました。

［詳細資料］

ふくしまスペシャルディナーコース イメージ■「ふくしまスペシャルディナーコース」メニュー内容

・［アミューズ ブーシュ］



・［冷前菜］

ふくしまの海の幸をサラダ仕立てで 完熟紅梅“露茜”のジュレ



・［スープ］

本日のスープ



・［魚料理］

本日の魚のポワレ 会津のグリーンアスパラガス添え ソース・ピストゥ



・［メインディッシュ］

黒毛和牛“福島牛”ステーキ 葉わさび漬け・しそもろみのコンディマン



・［アヴァン デセール］

持地＆遠藤農園あんぽ柿のブランマンジェ



・［デセール］

いちごとトンカ豆のクレームショコラ

“ベこの乳”ヨーグルトのアイスクリームと共に



・TENQOOオリジナルブレンド プレミアムコーヒー または 紅茶



・プティフール

［PICK UPメニューのご紹介］

前菜イメージふくしまの海の幸をサラダ仕立てで 完熟紅梅“露茜”のジュレ

南フランスのニース風サラダを、ふくしまの海に見立てて創作した冷前菜。福島県産の柳タコと白身魚といった海の幸と、海に面した南相馬市の紅梅“露茜”のさっぱりとしたジュレを添えました。

ブーケに見立てたフリルレタスの小皿にはりんごとナッツのドレッシングを忍ばせており、ご自身でドレッシングをかけてお召し上がりいただきます。

黒毛和牛“福島牛”ステーキ 葉わさび漬け・しそもろみのコンディマン

口どけの良い上質なサシが入る福島牛を、香ばしく焼き上げたメインディッシュ。赤ワインソースとマスタード、和の調味料を合わせた甘みのあるソースに、相馬市の葉わさび漬けと会津のしそもろみ、セロリなどを組み合わせた薬味を添えました。

清涼感のある薬味が牛の甘い脂身、旨味と調和し、TENQOOならではの和のエッセンスが光る一皿に仕上げております。

メインディッシュ イメージデセール イメージいちごとトンカ豆のクレームショコラ “ベこの乳”ヨーグルトのアイスクリームと共に

杏仁のように甘く香る、トンカ豆の香りを纏わせたクレームショコラと、いちごのコンポートを重ねた2層仕立てのデザート。

会津で親しまれる“ベこの乳”のヨーグルトアイスクリームと共にお楽しみください。

Dining & Bar TENQOO（ダイニング＆バー テンクウ）

ダイニング＆バー テンクウ 店内イメージ

休むことなくゲストを迎え入れ、送り出している東京駅。その120ｍ上空に位置するTENQOO（テンクウ）。



徹底的に吟味した安心・安全な食材を、本格的なフレンチの技法で輝かせた料理の数々。

味噌や山葵など日本ならではのエッセンスを加えたフレンチを繰り広げています。