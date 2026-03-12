「山崎18年 毎月確率UPみくじ」3月12日より販売開始ーー継続するほど当選確率UP！毎月466名限定

株式会社アップライジングシングルモルトウイスキー山崎18年

宮崎どげんかせんとい館（株式会社アップライジング）は、同シリーズ初となる頒布会企画【山崎18年 毎月確率UPみくじ】頒布会6か月プランを、2026年3月12日より販売開始いたしました。

本企画は毎月466名様限定。 継続するごとに、超大吉（山崎18年）の封入本数が毎月1本ずつアップしていく、これまでのウイスキーくじにはなかった全く新しい仕組みの頒布会です。1か月目は超大吉が1本ですが、続ければ続けるほどチャンスは広がり、6か月目には超大吉が6本に。 "飲み続けるほど、夢に近づく"--そんな体験をお届けします。

価格は1口5,980円（税込・送料無料）。全6回のお届けプランです。

■ 月ごとのラインナップ（毎月466口限定）

各月共通の封入内容は以下のとおりです。継続月数に応じて、超大吉（山崎18年）の本数が増加します。

【1か月目】超大吉 ×1

［超大吉×1］山崎18年 ・［大大吉×1］白州18年 ・［大吉×1］山崎12年 ・［中吉×3］山崎 シングルモルト ・［喜吉×3］白州 シングルモルト ・［福吉×5］竹鶴 ピュアモルト 白ラベル ・［緑吉×5］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション ・［幸吉×4］響 JAPANESE HARMONY ・［宝吉×55］ブレンデッドウイスキー矢部 ・［栄×195］ブレンデッドウイスキー √（ルート） ・［吉×193］グレーンウイスキー 巳乃霞 ※全466口

【2か月目】超大吉 ×2（1本増）

［超大吉×2］山崎18年 ほか構成は1か月目と同様 ・［吉×192］グレーンウイスキー 巳乃霞

※全466口

【3か月目】超大吉 ×3（1本増）

［超大吉×3］山崎18年 ・［吉×191］グレーンウイスキー 巳乃霞

※全466口

【4か月目】超大吉 ×4（1本増）

［超大吉×4］山崎18年 ・［吉×190］グレーンウイスキー 巳乃霞

※全466口

【5か月目】超大吉 ×5（1本増）

［超大吉×5］山崎18年 ・［吉×189］グレーンウイスキー 巳乃霞

※全466口

【6か月目】超大吉 ×6（1本増）

［超大吉×6］山崎18年 ・［吉×188］グレーンウイスキー 巳乃霞

※全466口

販売概要：限定466口、迅速かつ丁寧な配送体制

山崎12年・白州12年

商品名： 【毎月466名限定】【山崎18年 毎月確率UPみくじ】頒布会6か月プラン

価格： 5,980円（税込）送料無料

販売口数： 毎月466名限定（満口になり次第、新規受付を停止いたします）

販売開始日： 2026年3月12日

販売場所：

■ 商品の特長

超大吉には、市場で高値で取引されるジャパニーズウイスキーの最高峰「山崎18年」を設定しています。全てのウイスキーは、品質管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理されており、最良の状態でお客様のもとに届けられます。

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫で商品を管理自社倉庫の様子お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。

ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。

どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、

日常にささやかな高揚感を添えてくれます。

タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。

憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。

箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。

そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、

あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。

会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

MAIL：tatibana.eshuhan@gmail.com

■ 主要販売チャネル

タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。

