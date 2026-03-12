車の売却は「比較」から「競り」の時代へ。勝ち抜き査定「セルカ」が、中古車売却の3大手法を解説

クイック・ネットワーク株式会社

勝ち抜き査定「セルカ」を運営するクイック・ネットワーク株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：田畑 翔利）は、多様化する中古車売却手法（一括査定、買取店直接持ち込み、CtoBオークション）のメリット・デメリットを整理した最新の市場分析を公開しました。

■ 中古車売却における主要3手法の比較

現在、中古車を売却する際の主な選択肢は以下の3つに集約されます。

■ 「セルカ」が選ばれる3つの強み

CtoBオークション形式を採用する「セルカ」は、従来の手法の弱点を補い、以下の3点を強みとしています。

1.電話ラッシュなし、査定は1回のみ

一括査定のように数十社から電話がかかってくることはありません。セルカが窓口となり、査定から売却手続きまで、セルカ1社とのやり取りで完結します。また、査定もセルカの売却アドバイザーがご自宅や指定場所へ伺い実施。手間なく、全国最大8,000社のバイヤー様が参加するオークションへ出品が可能です。





2.中間コストの徹底排除による「高額買取」

買取店が業者間転売のために仕入れる「中間業者価格」ではなく、全国の業者が直接競り合うことで、「業者オークション価格」の相場が基準となります。中間マージンがカットされ、相場基準が上がることで、高値売却を狙うことができます。

※希望価格を越えなかった場合は、無料で取引をやめることが可能です。





3.透明性の高い競り上がり方式

自身の車がいくらで入札されているか、リアルタイムで確認が可能。価格交渉の駆け引きに悩まされることなく、市場原理に基づいた最高値が算出されます。

■ 開発の背景：なぜ今「CtoBオークション」が必要なのか

近年、中古車市場は価格の高騰と海外輸出業者など参加者の多様化が進んでいます。一方で、消費者の間では「一括査定時の鬼電問題」や「買いたたき」に対する不安が根強く残っています。

中古車市場は、一般的に買い手（業者）が情報強者になり個人が弱い立場にある情報の非対称性がある業界でした。セルカは、プロの業者と個人の間に中立の立場でプラットフォームを提供し、双方が安心して取引できる環境を提供するために誕生しました。



上記のように、「電話ラッシュ」や「価格交渉の不透明さ」といった従来の売却トラブルを解消し、より高値で、よりシンプルに売却したい層に向けた「CtoBオークション」の有用性を提唱。市場の透明化を目指し、消費者が最適な選択を行えるよう支援いたします。

■ 代表者コメント

「セルカは、提携バイヤー数の更なる拡大と検査ネットワークの拡充により、日本全国どこにいても「最高値」で車が売れるインフラを目指します。また、DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進し、出品から成約までのプロセスをより簡便にアップデートしてまいります。」

（クイックネットワーク株式会社 代表取締役 田畑 翔利）

【サービス概要】

サービス名：愛車買い取りオークションセルカ

サービス内容： 中古車CtoBオークション形式の売却支援

利用料金： 査定・出品料無料※成約時には一律で33,000円（税込）手数料が発生。

URL：https://www.sellca-sellcar.com/?source=prtimes

会社名：クイック・ネットワーク株式会社

所在地：〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル4F

代表者：代表取締役社長 田畑 翔利

コーポーレートサイト：https://quicknetwork.co.jp/