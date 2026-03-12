Solvvy従業員持株会：奨励金付与率30%への引き上げにより当社株式保有の従業員占率が倍増

Solvvy株式会社

Solvvy株式会社（本社：東京都、代表取締役：安達慶高、以下「当社」）は2025年7月に人的資本投資の一環として、Solvvy従業員持株会制度における積立額に対する奨励金付与率を30%へと引き上げたことで、対象従業員*¹に占める当社株式保有率が、約4割に倍増*²したことをお知らせします。

＊1 対象従業員は、グループ全正社員（上席執行役員/執行役員を含む）

＊2 2024年10月時点との対比にて

Solvvyはコーポレートタグラインである『Solve with idea, Solve with you』に想いを込めたとおり、先進の『ストックビジネスコンサルティング』を通じて、クライアントであるパートナー企業の成長を育みながら、当社自身も豊かになる循環を目指しています。

その思想から、従業員への福利厚生の一環として2019年12月に従業員持株会を設立しました。本制度は、従業員が毎月の給与から一定額を積み立て、自社株式を継続的に購入することができる制度であり、１口1,000円と少額から購入できるとともに、積立額に対して奨励金を支給することで、従業員の資産形成を後押ししてきました。

企業価値の向上に向けた当社の今後の成長においては、優秀な人材の採用と教育、および従業員満足度の向上が最優先課題と考えており、制度発足当初の奨励金付与率「5％」から、24年11月の経営統合を機に「10％」へ、そして、2025年7月には「30%」へと大幅に引き上げました。

一連の引き上げにより、従業員の当社株式保有率が大幅に上昇したことで、従業員が株価変動のメリットとリスクを株主・投資家の皆さまと共有し、業績及び株価へのコミットメントを今後より一層高められるものと考えております。

【Solvvy株式会社】

様々な課題に対応する豊富なアイデアで、ともに考え、ともに解決する共創パートナーとして、クライアント企業の顧客資産を活用するストックビジネスコンサルティングを提供しています。

本社 ： 東京都新宿区西新宿4-33-4

設立 ： 2009年 3月

代表者 ： 代表取締役社長 安達慶高

会社ＨＰ ： https://solvvy.co.jp