【韓国NCSOFT】「2026経営戦略懇談会」で成長戦略ロードマップと2030年売上目標を発表3つの核心成長戦略をと発表 「2030年 売上5兆ウォン目標」

NCSOFT Corporation(本社: 大韓民国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/ 朴 炳武(パク ビョンム)は、2026年3月12日(木)に、大韓民国 京畿道城南市にあるNCSOFT板橋R&Dセンターにて、「2026 NC経営戦略懇談会」を開催し、3つの核心成長戦略を推進し、2030年の売上目標を発表しました。

■「レガシーIP拡張 / 新規IP発掘 / モバイルカジュアル事業」の三本柱で成長戦略を本格化

NCのパク ビョンム共同代表は、「過去2年間は将来の成長に向けた基盤を整える期間だった」と述べ、今後の成長を牽引する3つの核心戦略として「レガシーIP高度化」、「新規IP確保」、「モバイルカジュアル事業」を提示しました。

NCは、『リネージュ』、『タワー オブ アイオン』、『ギルドウォーズ2』、『ブレイドアンドソウル』などのレガシーIPの核心価値を継続してに強化していき、運営体制の高度化、サービス地域の拡大、スピンオフ新作ゲームの開発などを通じて、安定した収益基盤をさらに強化する方針です。

また、新規IPの発掘を目的として、自社開発力の強化とパブリッシング事業の拡大を同時に進めるツートラックラインアップを構築します。

MMORPG、シューティング、サブカルチャー、アクションRPGなど多様なジャンルで、自社開発タイトル10タイトル以上、パブリッシングタイトル6作品以上の新作ラインアップをすでに確保しており、詳細は順次公開する予定です。

ジャンルおよびプラットフォームの多様化を通じて、世代および地域の拡大を図る計画で、2025年からはゲーム性評価委員会、技術性評価委員会、進捗管理TFを運用し、ゲームの完成度と市場性の確保、開発期間の管理に注力しています。

NCは、グローバルゲーム市場の30%以上を占めるモバイルカジュアル分野を新たな成長エンジンとして選定し、2025年にはモバイルカジュアルセンターを新設し、開発 / パブリッシング / データ / 技術力を統合した「モバイルカジュアルエコシステム」を構築してきました。

パク ビョンム共同代表は「NCが培ってきたデータ分析力とサービス運営のノウハウに、実行経験を持つ人材が加わることで、モバイルカジュアル事業を成功裏に推進できる」と話しました。

■予測可能な持続成長モデルを構築し「2030年に売上5兆ウォン達成」を目指す

NCは、3つの核心成長戦略の価値を財務成果として証明していく計画で、2026年に売上2兆5,000億ウォンの営業利益を達成したうえで、中長期成長戦略を基盤に2030年に売上5兆ウォン、ROE(自己資本利益率)15%以上の達成を目標とすることを発表しました。

■モバイルカジュアル事業の実行戦略公開

「データ基盤の予測可能モデル構築、NCの技術力とのシナジー」

≪写真左からパク ビョンム 共同代表、アネル チェマン モバイルカジュアルセンター長、ホン ウォンジュンCFO≫

アネル チェマン モバイルカジュアルセンター長から、NC推進するモバイルカジュアルエコシステムの構成と事業実行計画について具体的に説明を行いました。

今後、NCのモバイルカジュアル事業は、以下の5段階プロセスを通じて推進予定で、「すべての段階でデータに基づく意思決定が行われる」と述べ、「ゲームのリリースと運営において非常に予測可能性の高いモデル」と説明しました。

1.年間数十件に及ぶコンセプトテスト

2.迅速なプロトタイプ制作

3.実際のユーザーを対象としたA/Bテストおよびデータ分析

4.主要指標に基づく大規模なユーザー獲得または終了判断

5.成功タイトルの運営

NCは、戦略実行のためモバイルカジュアルのエコシステムを体系的に構築している。

「Moving Eye」、「LIHUHU PTE. LTD.」、「Springcomes」など、ヨーロッパ / 東南アジア / 韓国地域においてグローバル競争力を持つ開発スタジオと「JustPlay GmbH」などプラットフォーム企業を買収し、エコシステムの中核エンジンの整備を進めています。

今後、追加の開発スタジオの買収やパブリッシング事業の拡大を通じて、エコシステムをさらに拡張していく計画です。

これらのスタジオは、NCが保有する中央データプラットフォームに接続され、ユーザー獲得、広告効率分析、運営、クリエイティブ最適化、AI関連機能などを支援する統合プラットフォームとして、複数のスタジオを横断的に支える計画です。

アネル チェマン モバイルカジュアルセンター長は「ポートフォリオが蓄積されるほど持続的な成長が可能になる」と述べ、「NCはデータ基盤のモバイルカジュアル事業を実行するためのシステムを構築しており、これを基盤に高速成長の準備が整っている」と明らかにしました。

※当プレスリリースの内容は2026年3月12日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。

※本リリースは韓国のNCSOFTにて2026年3月12日に発表された内容を元にエヌ・シー・ジャパン株式会社にて日本語翻訳を行い配信しております。

