～利用可能な資源を様々な企業・団体との連携により有効活用していくためのプラットフォーム～一般社団法人アップサイクル、「渋谷ファッションウィーク 2026 春」とコラボレーション
資源や技術、ものづくりの力、サービスを持つ企業・団体をつなぎ、循環型社会づくりのハブとして新たな価値を生み出すプラットフォームである一般社団法人アップサイクル（所在地：大阪市、代表理事 森原洋）ならびに参画企業であるネスレ日本株式会社、サラヤ株式会社は、「渋谷ファッションウィーク 2026 春」とコラボレーションします。
「渋谷ファッションウィーク 2026 春」との新たな取り組みでは、各拠点（東急ストア 渋谷サクラステージ店・PickUp ランキン 渋谷ちかみち・マーケットイベント会場）にオリジナルデザインを施した紙資源回収ボックスを設置し、来街者がアップサイクル活動に直接参加できる体験機会を創出します。
また、渋谷ファッションウィークのキービジュアルとコラボレーションしたアップサイクル商品の制作が決定しました。アーティスト Face Oka 氏によるキービジュアルを使用し、紙資源や間伐材を紙糸にアップサイクルするプロジェクト「TSUMUGI」にて T シャツ、トートバック、ミニトート、ポーチ、ハンカチなどの商品を制作します。
この商品は、初開催となるマーケットイベント「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」にて販売します。会場では、資源がどのようにアップサイクル商品へと生まれ変わるかを伝える制作工程および素材展示による啓発、今回限定のオリジナルデザイン型染め体験ワークショップなども実施予定です。
スーパーなどで収集でき、気軽にリサイクルされているイメージが高い紙製容器包装は現在のリサイクル率はわずか約3%。多くは焼却されているのが現状です。また防災や保全上のため定期的に伐採されている木は、搬出コスト等から一部は山林に放置されています。そこで「TSUMUGI」は、使用後の紙資源や未利用な木材などそれぞれでは活用方法を見出すことが難しい資源（紙資源、間伐材）を、繊維というライフスタイルの中で取り入れやすい「モノ」として提供する活動を行っています。
是非この機会に、 アップサイクルプロジェクト「TSUMUGI」と「渋谷ファッションウィーク 2026 春」による、新しいアップサイクルの世界を体験してください。
【一般社団法人アップサイクル 「渋谷ファッションウィーク 2026 春」コラボレーション概要】
■アップサイクル資源回収ボックスの設置
社団法人アップサイクルの資源回収ボックスを開催期間中に設置します。
設置期間：2026年3月13日（金）～3月22日（日）
※「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」会場は 3月20日（金・祝）・21日（土）のみ
設置場所：東急ストア 渋谷サクラステージ店
PickUp ランキン 渋谷ちかみち
「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」会場
（渋谷サクラステージ SHIBUYA タワー3階イベントスペース「BLOOM GATE」）
■「TSUMUGI」にてアップサイクル素材の渋谷ファッションウィークオフィシャル商品を制作
初開催となるマーケットイベント「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」で展示販売
アーティスト Face Oka 氏が渋谷ファッションウィーク 2026 春のために描き下ろしたキービジュアルを使用し、「TSUMUGI」がアップサイクル素材でオリジナル商品を制作しました。
この商品は、初開催となるマーケットイベント「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」内で展示販売されます。数量限定になります。
Face Oka（フェイス オカ）
台湾人の父と日本人の母を持つ、東京生まれのアーティスト/イラストレーター。
アパレル、広告、雑誌を中心に国内外問わずグローバルなアーティストとして活動の幅を広げている。最近は新たなプロジェクトとして『The Kidding Heads』というパペットを使った作品を制作している。これまでに STUSSY、 adidas、 New Balance、 Better、 SNEEZE magazine、 HUMAN MADE、N.HOOLYWOOD、BEAMS、Footpatrol、Disney などへ作品を提供、コラボレーションを行っている。
Instagram: @face_oka
https://www.faceoka.com/
「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」
「コミュニティを交ぜる」新たなファッション・マーケットが誕生
渋谷ファッションウィーク初となるマーケットを〈渋谷サクラステージ〉で開催します。
出店者はファッションデザイナーやインフルエンサーなどファッションを中心とした多彩な顔ぶれ。単なる物の売買にとどまらず、会話が生まれ価値観が交差しヒトモノコトが出合う。訪れる人も自然と仲間になっていくような関係を育てる場を目指します。
日 時：2026 年 3 月 20 日（金・祝）11:00～20:00／3 月 21 日（土）11:00～19:00
会 場：渋谷サクラステージ SHIBUYA タワー3 階イベントスペース「BLOOM GATE」
（東京都渋谷区桜丘町 1-1）
※会場への入場は無料です。混雑状況により、入場制限をおこなう場合があります。
渋谷ファッションウィーク 2026 春 開催概要
・開 催 日 時：2026 年 3 月 13 日（金）～3 月 22 日（日）
・開 催 場 所：渋谷各所
・公 式 サ イ ト：www.shibuya-fw.com(https://www.shibuya-fw.com/)
・Instagram：https://www.instagram.com/shibuyafashionweek/
・公式 YouTube チャンネル：http://www.youtube.com/c/SHIBUYAFASHIONWEEK
【一般社団法人アップサイクル】
一般社団法人アップサイクルは“現代および将来の世代のために持続可能な社会の実現”を掲げ、ネスレ日本株式会社、サラヤ株式会社をはじめとする50の企業や団体(※)からなる企業連携プラットフォームです。※2026年2月時点
団体概要
設立日：2023年2月7日
所在地：大阪市中央区本町3丁目
代表理事：森原洋（ニッシントーア・岩尾株式会社 繊維事業本部長代理）
理事：嘉納未來（ネスレ日本株式会社 執行役員 コーポレートアフェアーズ統括部長）
副理事：上田俊友（TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社 専務取締役）
副理事：海保学（シーエヌシー株式会社 代表取締役）
事務局長：瀧井和篤（ReNewStyle株式会社）
https://upcycle.or.jp
【プロジェクト「TSUMUGI」とは】
プロジェクト「TSUMUGI」は、使用後の紙資源や未利用の間伐材を紙糸に生まれ変わらせる取り組みです。紙糸は、天然繊維ならではの柔らかさと、軽量性、吸放湿性が特徴で、まるで自然の中にいるようなやさしい肌触りを感じることができます。しっかりとした縫製で、みなさまに長く愛用してもらえるよう Made in Japan ならではの技術が詰まっています。「TSUMUGI」という名前には、わたしたちと地球や社会・地域コミュニティを紡ぐ象徴として手に取っていただきたいという想いが込められています。
https://tsumugi-upcycle.com/
【渋谷ファッションウィークについて】
渋谷ファッションウィークは 2014 年 3 月に初開催しました。以降、毎年春と秋に開催し、今春、25 回目を迎えます。これまで渋谷駅周辺の大型商業施設が中心となり、施設との垣根を超えて多彩なパートナーとともに渋谷ならではのカルチャー発信を展開してきました。渋谷ファッション ウィークのハイライトとなっている「SHIBUYA RUNWAY」では、渋谷のユニークヴェニューでランウェイショーを実施し、ファッションの街・渋谷を盛り上げてきました。2021 年春は世界初となる渋谷スクランブル交差点で、そして 2022 年春は進化を続ける渋谷の開発現場で実施し、オンライン配信をおこないました。2022 年秋は 3 年ぶりに渋谷文化村通りで路上ランウェイショーを開催し、渋谷の多様なファッションを発信しました。さらに進化を続ける渋谷ファッションウィークは、渋谷の街を舞台に新たなステージに向け始動しています。
www.shibuya-fw.com(https://www.shibuya-fw.com/)