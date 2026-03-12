鹿児島県初出店！ゼンリンが手掛ける文具や雑貨ブランド「Map Design GALLERY」がアミュプラザ鹿児島にPOP-UP STOREを2026年3月20日（金）より期間限定でオープン！

株式会社ゼンリン

株式会社ゼンリン（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：竹川道郎、以下ゼンリン）は、2026年3月20日（金）～5月10日（日）まで、地図がデザインされた文具・雑貨を販売するブランド「Map Design GALLERY」のPOP-UP STOREをアミュプラザ鹿児島に期間限定でオープンします。鹿児島県での出店は初となり、地図柄アイテムや、人気の方面看板アクリルスタンドキーホルダーなど、鹿児島県エリアの新ラインアップ等を販売します。

■「Map Design GALLERY」概要

ゼンリンは、地図という身近で便利な「ツール」を「柄・デザイン」として捉え、保有する日本全国の詳細な地図データや、所蔵している西洋製の日本古地図をデザインの題材とした文具や雑貨を、多数企画・販売しています。「Map Design GALLERY」は“地図に親しむ空間”をコンセプトに、地図柄アイテムを販売するゼンリン直営の専門店です。

■「Map Design GALLERY」 POP-UP STORE アミュプラザ鹿児島の特長

鹿児島県の玄関口の一つであるアミュプラザ鹿児島では、旅の思い出として鹿児島県の名産品や名所、地図柄をデザインした限定商品や人気のカプセルトイシリーズ等を販売します。また、日本全国47都道府県の地図柄アイテムなどゼンリンが展開する地図デザイン商品の中から人気のラインアップも取り揃えます。なお、「Map Design GALLERY」のPOP-UP STORE アミュプラザ鹿児島で、\3,300（税込）以上お買い物いただくと限定で鹿児島県×レトロしろくまがデザインされた地図柄のアクリルマグネットを先着200名様にプレゼントします。

▲「Map Design GALLERY」 POP-UP STORE アミュプラザ鹿児島限定配布先着200名様

＜POP-UP STORE 取り扱い商品 一部＞

●A5クリアファイルとB6ノートセット \1,100（税込） ※4月12日（日）販売開始予定

鹿児島県のシルエットと、しろくま×桜島がデザインされたA5クリアファイルとB6ノートをセットで販売します。

▲A5クリアファイル デザイン▲B6ノート 表面、記入ページ デザイン

●マルシェバッグ \2,640（税込） ※4月下旬以降販売開始予定

表面は、等高線が入った鹿児島の県図を中心に鹿児島中央駅と鹿児島空港、桜島の地点を描き、周りは県花の「ミヤマキリシマ」や県鳥の「ルリカケス」をデザインしています。裏面は、鹿児島の県図と県鳥の「ルリカケス」を刺繍で表現しました。

▲マルシェバッグ 表面デザイン▲マルシェバッグ 裏面デザイン

●飛行機をモチーフにした地図柄キーホルダー付きトートバッグ \3,630（税込）

トートバッグは、「空の旅」をイメージし、地形や路線・道路などがわかる鹿児島空港周辺の広域地図を、飛行機の搭乗券風に表現しています。キーホルダーは、飛行機をモチーフにしており、鹿児島空港付近の地図がデザインされています。

▲地図柄キーホルダー付き トートバッグ イメージ▲飛行機の搭乗券風デザイン 「KOJ」の表記は鹿児島空港の3レターコード※ ※国際航空運送協会 (IATA) により定められた世界共通のコード▲内側にはポケットが3つ付いており側面のポケットには500mlのペットボトルや折り畳み傘などが収納できます

●タオルハンカチセット \2,750（税込）

今治産の良質なタオルハンカチに、鹿児島県のシルエットをワンポイントとして刺繍しました。

白色とライトグレーの2色がセットになっており、ギフトなどにおすすめの商品です。

▲タオルハンカチ （左から）白色（刺繍：さつまいも）、ライトグレー（刺繍：屋久島）

●初！鹿児島県エリアの方面看板アクリルスタンドキーホルダー カプセルトイ （全6種）

各\500（税込）

ゼンリンは、独自調査から収集・整備した地図データをカーナビゲーションメーカー等に提供しています。今回、独自の調査データを活用した人気商品「方面案内看板アクリルスタンドキーホルダー」シリーズより鹿児島県エリアを初めて販売します。県内ならではの特徴的なピクトグラムも描かれています。

▲（左から）鹿児島市黒神町付近、鹿児島市下福元町付近、霧島市国分敷根付近、霧島市隼人町真孝付近、指宿市十二町付近、枕崎市平田町付近

＜参考資料＞

■「Map Design GALLERY」 POP-UP STORE アミュプラザ鹿児島 店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67172/table/291_1_45eaf8eb505e3d477ad8c52a8b5a00a6.jpg?v=202603120351 ]

