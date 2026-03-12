水辺のイマーシブアート＆イルミイベント「KOBE BUBBLUMI 2026」開催記念！3月20日（金祝）春分の日に神戸ウォーターフロントがさくらピンクに染まる！

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）は、「GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）/TOTTEI（トッテイ）」の運営企業として、アリーナを基点としたまちづくり・地域活性化に取り組んでいます。

このたびアリーナおよびTOTTEIの開業１周年とスーパーヨットのマリーナ開業まであと1年を記念したイベント「KOBE BUBBLUMI （神戸バブルミ）2026」開催をお祝いして、イベント初日の3月20日（金・祝）は、TOTTEI周辺やポートタワー・ホテルオークラ神戸・神戸海洋博物館など神戸ウォーターフロントエリアが「さくらピンク」でライトアップされますのでお知らせします。イベント初日限定のさくらカラーに彩られるライトアップで、春の訪れをお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86732/table/209_1_d182b64177f73e56c419fcced091b5a7.jpg?v=202603120351 ]

【TOTTEIイベント紹介】

【主なイベント】

・KOBE BUBBLUMI 2026 ＜3月20日（金祝）～4月19日（日）＞

・KOBE DRIVE LIVE vol.3 ＜3月20日（金祝）～22日（日）＞

・TOTTEI MUSIC GRADATION ‘26 ＜3月29日（日）＞

・TOTTEI PARK FESTIVAL 2026 ＜4月4日（土）・5日（日）＞

・ワンダーウォーク神戸 ＜4月18日（土）・19日（日）＞

・神戸ストークス ホームゲーム ほか

※追加イベント・関連イベントは随時発表予定