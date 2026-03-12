水辺のイマーシブアート＆イルミイベント「KOBE BUBBLUMI 2026」開催記念！3月20日（金祝）春分の日に神戸ウォーターフロントがさくらピンクに染まる！

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）は、「GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）/TOTTEI（トッテイ）」の運営企業として、アリーナを基点としたまちづくり・地域活性化に取り組んでいます。



このたびアリーナおよびTOTTEIの開業１周年とスーパーヨットのマリーナ開業まであと1年を記念したイベント「KOBE BUBBLUMI （神戸バブルミ）2026」開催をお祝いして、イベント初日の3月20日（金・祝）は、TOTTEI周辺やポートタワー・ホテルオークラ神戸・神戸海洋博物館など神戸ウォーターフロントエリアが「さくらピンク」でライトアップされますのでお知らせします。イベント初日限定のさくらカラーに彩られるライトアップで、春の訪れをお楽しみください。




イベント初日限定のさくらカラーに彩られるライトアップで、春の訪れをお楽しみください。



[表: https://prtimes.jp/data/corp/86732/table/209_1_d182b64177f73e56c419fcced091b5a7.jpg?v=202603120351 ]


【TOTTEIイベント紹介】




＜参照リンク＞


『KOBE BUBBLUMI 2026』プレスリリース(https://www.totteikobe.jp/news/article/21043)


『KOBE TOTTEIイルミナイトSpring -SAKURA PINK-』プレスリリース(https://www.totteikobe.jp/news/article/23255)


『ストークスGREEN KOBE BAR スタンプラリー』プレスリリース(https://www.totteikobe.jp/news/article/23625)



『TOTTEI KOBE 開港祭 1st ANNIVERSARY』実施概要
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Yz9WA-syJ78 ]

https://totteikobe-anniversary.com/1st/



【主なイベント】


・KOBE BUBBLUMI 2026　＜3月20日（金祝）～4月19日（日）＞


・KOBE DRIVE LIVE vol.3　＜3月20日（金祝）～22日（日）＞


・TOTTEI MUSIC GRADATION ‘26　＜3月29日（日）＞


・TOTTEI PARK FESTIVAL 2026　＜4月4日（土）・5日（日）＞


・ワンダーウォーク神戸　＜4月18日（土）・19日（日）＞


・神戸ストークス ホームゲーム　ほか


※追加イベント・関連イベントは随時発表予定