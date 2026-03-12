【浜松科学館】春の特別展「ユニバーサル・ミュージアム」3/20～開催

株式会社乃村工藝社

浜松科学館は、2026年3月20日(金)～5月10日(日)まで、春の特別展「ユニバーサル・ミュージアム “みる”がひろがる みらいーら」を開催します。本展は、国立民族学博物館 教授の広瀬浩二郎氏※1の監修する、「さわる」アート作品の体験を通して、視覚偏重になりがちなミュージアム、そして社会の再考を問いかける展示会です。これまでに九州～西日本の美術館・博物館等で同展が開催され、中部（東日本）かつ科学館では初開催となります。

浜松科学館では、2025年度から施行する第三次中期計画において、ビジョンのひとつに「DE&I※2」を掲げています。このことを実現していくためのひとつの機会に、本展がなれることを企図しました。目で見るだけではない「みる」の捉え方が広がっていく場になればと考えています。

※1：広瀬 浩二郎（ひろせ こうじろう）

国立民族学博物館 人類基礎理論研究部 教授。総合研究大学院大学 人類文化研究コース教授。自称「座頭市流フィールドワーカー」、または「琵琶を持たない琵琶法師」。1967年、東京都生まれ。13歳の時に失明。筑波大学附属盲学校から京都大学に進学。2000年、同大学院にて文学博士号取得。専門は日本宗教史、触文化論。「ユニバーサル・ミュージアム」（誰もが楽しめる博物館）の実践的研究に取り組み、“触”をテーマとする各種イベントを全国で企画・実施している。2021年９月～11月、国立民族学博物館において特別展「ユニバーサル・ミュージアム-さわる！“触”の大博覧会」を担当した（本展は現在、各地に巡回中）。最新刊の『ユニバーサル・ミュージアムから人類の未来へ-「目に見えないもの」の精神史』（雄山閣）など、著書多数。2023年12月には「令和５年度文化庁長官表彰」を受ける。

※2：DE&I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）

多様性（ダイバーシティ）、包括性（インクルージョン）に、エクイティ（公正性）を加えた概念。多様性を認め、それぞれの属性や状況(年齢、性別、文化、国籍、民族性、宗教、障害、階級、収入等）による機会取得の不都合がないこと（公正であること）を目指す考え方。

1.会場・作品

浜松科学館ホールをメイン会場に、常設展の一部（1F・M2F）にも作品を展示します。

ホール内は暗いエリア・明るいエリアに二分され、それぞれで異なる「さわる」体験をいただけます。0～4の5つのセクション別に、これまでの会場で展示されてきた作品約50点を浜松で再編集して展示。いずれも「触って感じる」ことのできるアート作品です。

島田清徳「境界 division-H-2026」田代雄一「動物彫刻」片山博詞「アリア」わらべ館（制作：若林孝典）「触察玩具・からくりの機素」株式会社三木製作所「さわれる立体地図」桑田知明「さわれないものをさわる-ポップアップ絵本」◼︎出展作家

株式会社ミライセンス／冨長敦也／わたる（石川智弥＋古屋祥子）／片山博詞／株式会社三木製作所／北川太郎／松井利夫／戸坂明日香／前川紘士／宮本ルリ子／高見直宏／堀江武史／ユニバーサル・ミュージアム研究会＋滋賀県立陶芸の森／島田清徳／守屋誠太郎／大塚オーミ陶業／田代雄一／岡本高幸／渡辺泰幸／日本点字図書館／芦屋大学／桑田知明／真下弥生／中村宏／広瀬浩二郎／わらべ館（制作：若林孝典）／国内の各出版社／株式会社ゼネラルアサヒ

◼︎大阪・関西万博で出展「ふしぎな石ころ」の体験

2025年 大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「Better Co-Being（通称：ベタコ）」で話題となった「ふしぎな石ころ（ユニバーサルハプティクスデバイス“echorb”）」が浜松科学館にやってきます。最先端の科学技術が生み出す、ぶるぶる、つるつる。触れて、感じて、だれかと分かち合う。心で触れるふしぎな体験を感じてみてください。（提供：株式会社ミライセンス）

2.館内関連企画

会期中、館内で関連企画を開催します。広瀬氏によるギャラリートークのほか、出展アーティストによるワークショップ、一部館内プログラムへの展開（サイエンスショー、展示ツアー）等を行います

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141165/table/139_1_6bd1079db39362f1c143132805ec64f3.jpg?v=202603120351 ]

3.市内文化施設との連携

浜松市内の５つの文化施設と連携し、会期中、本展の趣旨に関連した取り組みを各所で行います。地域において、さまざまな「みる」の広がりが感じられることを意図しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141165/table/139_2_018bc7ac829574c59e52369b731d073a.jpg?v=202603120351 ]

4.オリジナルグッズ・関連商品の販売

本展メインビジュアル制作をおこなうデザイナー・桑田知明氏によるオリジナルグッズ3点のほか、点字パネル制作で協力をいただいている「NPO法人六星」様から買取した商品や関連書籍等の販売を行います。

特別展オリジナルグッズ点字ブロックキーホルダー、点字折り紙など（買取）

5.監修・広瀬氏のコメント

未来は誰も見ることができない。だからこそ僕たちは手を伸ばし、足を踏み出して、全 身で未来へ突き進む。人類は多様な手段を駆使して実験・体験を積み重ねてきた。そん な豊かな「験」が「見」に限定されるようになったのはいつ、なぜなのだろうか。科学 とは、見えないものを見えるようにすること。でも、どんなに科学が進歩しても、見え ないものがあることを忘れてはなるまい。科学館は「見学」するだけの施設ではない。 多彩な物・者との対話を通して、十人十色の「験」を楽しもう。触れてみる・調べてみ る・話してみる・歩いてみる・繋げてみる。僕たちの「実体験」を育む「みる」の連鎖 がひろがる。浜とは海と陸が出合う共生の場。海と陸が接触し、触発が生まれる。松と は永遠の命、生命力の象徴。科学館ならではの「ユニバーサル」の松明を高らかに掲げ よう。浜松から世界へ、僕たちの不可視の未来が動き始める！

広瀬浩二郎 氏

6. 内覧会及び「触覚文化コンソーシアム」シンポジウムのご案内

下記日程にて、プレス・関係者様向けの内覧会を開催します。また、関連イベントとして「触覚文化コンソーシアム キックオフ・シンポジウム」を開催いたします。ぜひお越しくださいますよう、お願い申し上げます。

◼︎春の特別展「ユニバーサル・ミュージアム」内覧会

日時：2026年3月19日(木) 14:00～17:00（時間内で自由にお越しください）

◼︎触覚文化コンソーシアム キックオフ・シンポジウム[表3: https://prtimes.jp/data/corp/141165/table/139_3_b39327715a043885db23f6ea499b4dae.jpg?v=202603120351 ]

7. 概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/141165/table/139_4_4fc01ac2b60dff4bd155b55cd5c160ac.jpg?v=202603120351 ]

浜松科学館

浜松科学館は、青少年の「科学する心」を育む場として、1986年5月1日に開館しました。ドーム径20ｍの大型プラネタリウムと体験型の展示が話題となり、市民に親しまれてきました。

建物は仙田満氏による設計で、全体で「遊環構造」が意識されていることに加え、カラフルな配管等で、建築設備が学べる意匠が施されています。周囲にはサイエンスパークと自然観察園を合わせて約4,700平方メートル の敷地を有しています。

また、「ものづくりのまち・浜松」を代表する複数の地元企業から常設展への協力を得ており、各社から寄託された実物資料を保管および展示していきました。2015年には、その前年にノーベル物理学賞を受賞した天野浩（浜松市出身）が名誉館長に就任し、常設展の中に受賞を記念する展示も設けられています。

2019年に常設展が全面的に更新され、設備の長寿命化も図られました。展示更新後は、コミュニケーションを重視する学びの場の再構築を進めており、大規模なサイエンスショーや体験性の高いワークショップ、全編ライブ解説のプラネタリウム投映が人気を集めています。