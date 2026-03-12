【THE BLISS BREWERY】クラフトビール2銘柄が国内ビール品評会で受賞｜横浜みなとみらいのブリュワリーレストラン

株式会社日本セレモ二ー※画像はイメージです。

株式会社日本セレモニー（愛グループ）が運営する、横浜みなとみらいのブリュワリーレストラン 「THE BLISS BREWERY & DINING」 に併設する「THE BLISS BREWERY」のクラフトビールが、2026年2月に開催された2つの国内ビール品評会において受賞しました。

受賞したビールのうち「Aelmi（エルミ）」は、2026年3月20日（祝・金）より店頭で提供を開始予定です。

同店では、レストラン内の醸造設備で仕込んだオリジナルクラフトビールを提供しており、料理とともに多彩なビアスタイルを楽しむことができます。

横浜みなとみらいの景色を望む空間で、自家醸造のオリジナルクラフトビールと料理のペアリングを楽しめるのも同店の魅力です。

■受賞内容

(1) Japan Great Beer Awards 2026

ケグ・ドラフト部門 銅賞

受賞銘柄：Aelmi（エルミ）

(2)スペントグレイン Presents JAPAN BREWERS CUP 2026

濃色ビール部門 第4位

受賞銘柄：Nocturne（ノクターン）

■受賞ビール紹介

※画像はイメージです。

Aelmi（エルミ）

Style：Sour IPA

ABV：3.5％

IBU：1

ABV3.5％の軽やかな飲み口が特徴のサワーIPA。

レモンライムのラムネやグミを思わせる爽やかな酸味が広がり、気軽に楽しめる一杯に仕上げました。

「Aelmi」は軽やかさと爽やかさをイメージして名付けられたオリジナルネーミングです。

※2026年3月20日（祝・金）より店頭で提供開始予定。

※画像はイメージです。

Nocturne（ノクターン）

Style：Flanders Red Ale

ABV：6.0％

IBU：1

クリーンな発酵で仕上げたモダン・フランダースレッドエール。

丸みのある酸味と熟したダークプラムのような果実味に、オーク由来のバニラのニュアンスと穏やかなタンニンが重なります。 静かな夜にゆっくり味わいたい、深紅の一杯です。

※本銘柄の提供開始時期は現在調整中です。

■THE BLISS BREWERYについて

「THE BLISS BREWERY」は、横浜みなとみらいの結婚式場「ノートルダム横浜みなとみらい」内のレストラン 「THE BLISS BREWERY & DINING」 に併設されたブリュワリーです。

レストラン内に醸造設備を備え、施設内で仕込んだオリジナルクラフトビールを提供しています。

常時6種類のクラフトビールを提供しており、専任ブリュワーが手がける多彩なビアスタイルを楽しむことができます。訪れるたびに異なる味わいと出会えることも魅力の一つです。

■ブリュワリーレストラン「THE BLISS BREWERY & DINING」

「THE BLISS BREWERY & DINING」は、結婚式場「ノートルダム横浜みなとみらい」の敷地内に誕生した、日本国内でも珍しい 結婚式場が運営するブリュワリーレストランです。

レストランでは、店内で醸造したオリジナルクラフトビールとともに、ビールと相性の良い多彩な料理を提供しています。 店内からは横浜みなとみらいの景色を一望でき、天気の良い日にはテラス席で運河を眺めながらゆったりと食事を楽しむことができます。

人生の節目を祝うひとときや、大切な人との食事、仕事帰りのひとときなど、さまざまなシーンで“至福の時間”を楽しめるレストランです。

■テラス席はワンちゃん同伴での利用も可能

テラス席ではワンちゃんと一緒にお過ごしいただくことも可能です。これからの季節、春のやわらかな風を感じながら、横浜みなとみらいの景色とともに、愛犬とゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

横浜みなとみらいの景色とともに楽しむクラフトビール（THE BLISS BREWERY & DINING）■横浜みなとみらいの景色と楽しむビアタイム

また、土日祝の15:00～17:00はビアタイムとして営業しており、クラフトビールとともにナッツやピクルスなどの軽いおつまみをご用意しています。おでかけの際の休憩や、ディナー前の0次会などにもご利用いただけます。

夕暮れへと移ろう横浜みなとみらいの景色を眺めながら、クラフトビールをゆったりと楽しめます。

〈店舗概要〉

■名称：THE BLISS BREWERY & DINING（ザ ブリス ブリュワリー＆ダイニング）

■所在地：神奈川県横浜市中区北仲通6-101

■アクセス：

みなとみらい線「馬車道」駅2番出口より徒歩2分

JR・市営地下鉄「桜木町」駅より徒歩10分

■席数：店内44席／テラス24席

■定休日：火曜（祝日を除く）

■営業時間

【ランチ】

11:30～15:00（L.O. 料理14:00／ドリンク14:30）

【ディナー】

平日 17:30～22:00（L.O. 料理21:00／ドリンク21:30）

土祝 17:00～22:00（L.O. 料理21:00／ドリンク21:30）

日曜 17:00～21:00（L.O. 料理20:00／ドリンク20:30）

※土日祝15:00～17:00はビアタイムとして営業。クラフトビールとともにナッツやピクルスなどの軽いおつまみをご用意しています。

■予約方法：電話またはWEBにて受付

WEB予約：https://yoyaku.toreta.in/thebliss

TEL：045-228-8039

Instagram：@thebliss_breweryanddining(https://www.instagram.com/thebliss_breweryanddining?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

この記事に関するお問い合わせ先

愛グループ（株）日本セレモニー

TEL：083-283-0088（代表）

E-mail：webmaster@aigroup.co.jp