フィジー、JALマイレージバンク会員向け「ダブルマイルキャンペーン」を実施中

フィジー政府観光局（所在地：フィジー・ナンディ、CEO：Dr. パレシュ・パント）は、フィジーエアウェイズが運航する東京（成田）-ナンディ線（週2回運航）において、2026年3月2日（月）から3月31日（火）までの期間限定で、JALマイレージバンク（JMB）会員向けの「ダブルマイルキャンペーン」を実施中であることをお知らせします。

本キャンペーンでは、専用のキャンペーンページから参加登録を行い、対象の搭乗期間中に対象路線をご利用いただいたJMB会員に、通常のフライトマイルに加えてボーナスマイルを付与します。たとえば、予約クラスYで往復搭乗された場合、東京（成田）-ナンディ線では合計17,712マイルが積算されます。

キャンペーン概要

注意点

※マイル積算はキャンペーン終了後の2026年12月末頃を予定しています。

※本キャンペーンの対象となるフライトマイルの事後登録は、2027年6月10日（木）までの積算分が対象です。

※搭乗日までにキャンペーンの参加登録が必要です。キャンペーン参加登録後の搭乗分のみが対象となります。

※景品表示法の規定により、実施中の他のキャンペーンとの重複当選はできない場合があります。また、付与されるマイル数は、景品表示法の範囲内で制限される場合があります。

※本キャンペーンで積算されるプレゼントマイルはFLY ONポイントの対象外です。

フィジー政府観光局アジア局長のヴィンセント・テイ（Vincent Zheng）は、次のようにコメントしています。

「フィジーは年間を通じて温暖な常夏の島で、これから本格的なベストシーズンを迎えます。JMB会員の皆さまに、フィジーの美しい自然や文化、アクティビティを存分にお楽しみいただけることを嬉しく思います。このダブルマイルキャンペーンは、ご家族やカップル、ご友人とフィジーで特別な時間をお過ごしいただく絶好の機会です。」

フィジーは、ターコイズブルーの海と333の島々を有する南太平洋の楽園です。家族旅行はもちろん、カップルやハネムーンにも最適なデスティネーションとして知られています。キッズクラブを備えたリゾートも多数あり、お子さま連れでも安心して滞在できます。一方で、大人専用リゾートやプライベートブレ（ヴィラ）なども充実しており、落ち着いた時間を求める旅行者からも高い支持を得ています。さらに、プライベートジェットで空港からホテルまで移動できるサービスもありなど、ラグジュアリーな滞在をお楽しみいただけます。

ビレッジ訪問などのカルチャー体験、ダイビングやシュノーケリングなどのマリンアクティビティ、トレッキングや遊覧飛行など、海・空・陸すべてにおいて多彩なアクティビティが楽しめます。

日本からフィジーへの直行便は、フィジーエアウェイズが東京（成田）発を水・土曜、フィジー（ナンディ）発を火・金曜に週2回運航しており、所要時間は約9時間です。

本キャンペーンを通じて、JMB会員の皆さまにはフィジーの豊かな自然や文化、リゾートステイを存分にお楽しみいただけます。ご家族やカップル、ご友人との特別な時間を過ごす絶好の機会です。

フィジー政府観光局は、今後も最新情報や魅力的な旅行提案を発信してまいります。

フィジー政府観光局について

フィジー政府観光局日本事務所は、フィジー政府観光局から委託を請け、日本からフィジーへの渡航促進を目的に、セールス、マーケティングなど多岐にわたる観光プロモーションを実施しています。「幸せあふれるフィジー（Where Happiness comes naturally）」をブランドメッセージに掲げ、「豊かな自然」「アドベンチャー」、「コミュニティとの触れ合い」、「リフレッシュ」、「グルメ」の５つをテーマに、フィジーの幸せを発信しています。

公式サイト：https://visitfiji.jp/ 公式Instagram: https://www.instagram.com/tourismfiji.jp/

フィジー政府観光局公式TikTok: https://www.tiktok.com/@tourismfiji.japan