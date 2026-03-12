APOCが、国内外の外国人インフルエンサーPRを″まるっとお任せ″できる新サービス「エレクティ（Electy）」を提供開始　― キャスティングから進行管理・レポーティングまで一気通貫 ―

株式会社APOC

株式会社APOC（本社：東京都板橋区、代表取締役：齋藤峻輔）は、インフルエンサー広告サービス「UZU広告」の運営で培った知見と実績をもとに、外国人インフルエンサーPRをまるっとお任せで支援する新サービス「エレクティ（Electy）」の提供を開始したことをお知らせいたします。

■「エレクティ（Electy）」とは

「エレクティ（Electy）」は、インフルエンサー広告サービス「UZU広告」で200社以上の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに提供する、コンサルティング型の外国人インフルエンサーPRサービスです。

日本国内でのインバウンド向けPRに加え、海外在住インフルエンサーを現地でPR・起用することも可能です。単なるインフルエンサーの紹介やマッチングにとどまらず、「誰を起用すべきか」「どの国・地域で発信すべきか」「どのような形で発信すれば成果につながるか」といった上流設計から、キャスティング、条件調整、進行管理、レポーティングまでを一気通貫で支援します。

■ 提供開始の背景

株式会社APOCは、インフルエンサー広告サービス「UZU広告」を通じて、これまで200社以上の企業・団体にインフルエンサー施策を提供してきました。

その中で、以下のような声を多くいただくようになりました。

・「海外現地に住むインフルエンサーに、海外の店舗やサービスを紹介してほしい」

・「クライアント案件で、外国人インフルエンサーを短期間で手配する必要があり、すべて任せたい」

こうしたニーズを受け、UZU広告運営で培った知見を活かし、企画から進行管理・レポーティングまでを一気通貫で担うコンサルティング型サービス「エレクティ（Electy）」の提供を開始しました。

■ これまでの主な活用事例

１. 海外展示会出展時の認知獲得・集客施策

海外展示会に出展する企業に向けて、開催国・地域に影響力を持つインフルエンサーを起用。展示会開催前から現地SNSで情報発信を行うことで、現地来場者への事前認知獲得やブース来訪の促進に活用されています。

実際に、津南醸造株式会社が2026年1月に台湾・台北市で開催された「台北精緻酒展（Taipei Fine Wine Exhibition）」に出展した際には、エレクティを通じて現地の台湾人インフルエンサー3名による動画PR施策を実施。「試してみたい」「味わいがとてもまろやかそう」といった反響コメントが投稿されるなど、現地コミュニティへのリーチに成功しました。

２. 海外進出企業による現地店舗集客の強化

現地在住インフルエンサーを起用した発信により、地域住民への認知向上や来店促進を目的とした施策を実施。すでに海外拠点を持つ企業の現地集客を支援しています。

３. インバウンドに依存しない、現地向け認知・購買促進

訪日外国人を対象としたインバウンド施策ではなく、現地の生活者をターゲットに、商品・サービスの認知獲得や購買促進を目的としたプロモーションにも対応。海外市場における持続的な集客・売上づくりを支援しています。

■ サービスの主な特徴

１. まるっとお任せの一気通貫対応

企画設計、インフルエンサー選定、条件調整、就労ビザ確認、進行管理、レポーティングまでを専任チームが一括対応。案件によっては当日撮影にエレクティスタッフが立ち合うこともございます。

２. 国内外どちらにも対応

訪日・在日外国人インフルエンサーによる日本国内PRに加え、海外在住インフルエンサーを現地で起用することも可能。海外展示会や海外店舗集客など、目的に応じた柔軟な活用ができます。

３. 急ぎ案件にも対応できるスピード感

スピードが求められるクライアント案件においても、数週間以内でのPR実施が必要な案件に対応。お問い合わせ後、迅速にインフルエンサー候補リストをご提案します。

４. 上場企業も利用する法務対応

外国人インフルエンサー特有の就労ビザ・在留資格の確認を専門家監修のもと実施。コンプライアンスリスクを最小限に抑えた安心の運用体制です。

５. 豊富な対応国籍・言語

中国、韓国、インドネシア、英語圏（米・英）、フランス、ドイツ、インドなど、主要国のインフルエンサーPRに対応しています。

６. コンサル・代理店からの二次依頼にも対応

企業を支援するコンサルティング会社や代理店からの依頼も多く、クライアントワークにおけるインフルエンサー施策を"まとめて任せられる体制"として評価されています。

■ エレクティチームよりメッセージ

私たちは、インフルエンサー広告サービス「UZU広告」の運営を通じて、多くの企業・支援会社の皆さまからご相談・ご依頼をいただき、国内外でさまざまな施策を支援してきました。その中で、「企画から実行までまとめて任せたい」という声を多くいただくようになり、その期待に応える形でエレクティを立ち上げました。これまでのご縁と信頼に、心より感謝申し上げます。

また、私たち自身も海外市場に挑戦しながら事業を進めているチームです。支援する立場にとどまらず、同じ目線の挑戦者として、実行まで一緒に取り組んでいきたいと考えています。

日本企業が世界に挑戦する場面で、少しでも力になれる存在であり続けられるよう、エレクティチーム一同、全力で取り組んでまいります。

株式会社APOC 代表取締役 齋藤峻輔

■ ご利用の流れ

- サービスご説明（Web・約30分）- インフルエンサー候補リスト・見積書送付- インフルエンサー確定- 動画撮影・動画投稿- レポーティング納品

▼エレクティについてのご相談・お打ち合わせ日程調整はこちらから▼

https://timerex.net/s/apoc.signup_a482/32fe7bbd/

■本サービス・本リリースに関するお問合せ先

株式会社APOC 事業開発マネージャー 櫛橋 健介

電話：03-6823-8848（会社代表電話）

お問い合わせ：https://apocc.co.jp/contact(https://apocc.co.jp/contact)

■株式会社APOCについて

会社名 ：株式会社APOC

代表者 ：代表取締役 齋藤 峻輔

設立 ：2022年8月

所在地 ：東京都板橋区板橋４丁目４－３白鳩マンション 306

URL ：https://apocc.co.jp/

事業内容：提供サービス：海外向けプレスリリース配信サービス「グローバルプレス」、インフルエンサー広告「UZU広告」