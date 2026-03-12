ベビーカーレンタルサービス「ベビカル」 広島・宮島にサービス拡大！～3月18日より 「宮島観光案内所」でご利用いただけます～

株式会社ジェイアール東日本企画

○株式会社ジェイアール東日本企画は、子育て世代が子供たちと気軽に外出できる社会の実現を目的として、外出先でも便利に利用できる、予約可能なベビーカーレンタルサービス「ベビカル」を展開しています。

○この度、一般社団法人宮島観光協会ならびに廿日市市と連携し、宮島に降り立ってすぐの「宮島観光案内所」で3月18日よりサービスを開始します。ベビーカーは、お子さまに人気の923形ドクターイエローベビーカーを貸出いたします。

○今後も子育て世代の方々がより気軽に外出できる環境づくりを目指して、全国の拠点拡大およびサービスの拡充を図って参ります。

１．概要

※1 予告なく休業・変更・休止する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご予約は、3月12日(木)14時から受付開始いたします。

※2 ベビカルの利用には、ウェブサイト（https://babycal-jre.com/）/アプリからの登録が必要です。

クレジットカードによるWEB決済になります。

〈導入箇所・おすすめ観光スポット〉

宮島観光案内所

広島県廿日市市宮島町1162-18

宮島に降り立ってすぐの、宮島桟橋内にあります。島内のマップやパンフレット、新しい情報などが手に入りますので、観光の前にお立ち寄りください。ベビカルをご活用いただき、宮島までは身軽に移動、観光案内所でベビーカーをレンタルし、快適なご旅行をお楽しみください。子育て世帯のみなさまのご来訪を心よりお待ちしております。

紅葉橋誓真碑宮島水族館『みやじマリン』

２．ベビーカーについて

923形ドクターイエローモデルB型ベビーカー

コンビ Acbee plus MA(アクビィ プラス エムエー)

使用条件：生後 7 カ月～4才頃まで（体重 18kg 以下）

本体重量：3.8kg

特 徴：コンビの「Acbee plus MA」は、お子さまの腰がすわった生後7カ月頃から4才頃(体重18kg以下)まで使えるB型ベビーカーです。3kg台の軽量車体ながら、おむつまで入れられるたっぷり収納の伸びる大型荷物カゴと顔まですっぽり覆える長さの大型幌を備えています。

JR西日本商品化許諾済３．ベビカルのご利用方法 【ベビカルステーション（有人）】

■ベビカルについて

「もっと気軽に子供と外出できる社会を！」をコンセプトに、子育て世帯が子供と気軽に外出できる社会の実現を目的とした、外出先でも便利に利用できる予約可能なベビーカーのレンタルサービスです。観光や旅行の際はもちろん、お買い物やランチなど短時間でも気軽にご利用いただけます。

WEBサイト：https://babycal-jre.com

アプリダウンロード

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id6742533264

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jreast.babycal

